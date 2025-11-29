Milan - Lazio, le probabili formazioni: tutti i dubbi di Sarri

Le probabili formazioni di Milan - Lazio, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A e in programma sabato 29 novembre alle ore 20:45 a San Siro.

Si torna a San Siro. Dopo la vittoria contro il Lecce, la Lazio affronta il Milan di Allegri. Sarri potrà contare ancora su Gila, che all'Olimpico aveva accusato un fastidio all'adduttore destro. Farà coppia ancora con Romagnoli al centro, di fronte a Provedel in porta. Come terzini, è sicuro del posto Marusic, mentre è corsa a due tra Nuno Tavares (recuperato e solo in panchina domenica) e Pellegrini. A centrocampo non ci sarà Cataldi, alle prese con un lesione di basso grado al polpaccio destro: è pronto Vecino a prendere il suo posto, con Guendouzi e Basic confermati ai suoi lati. Sarà a disposizione Dele-Bashiru, rientrato in lista al posto di Hysaj (e non di Rovella, operato per la pubalgia) e in attesa della convocazione della Nigeria per la Coppa d'Africa. In attacco spazio nuovamente a Isaksen e Zaccagni sulle fasce, con Dia più avanti di Noslin e Castellanos, che tornerà tra i convocati, per giocare al centro. Non ci sarà invece Cancellieri, che dovrebbe rivedersi a metà dicembre.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All.: Allegri.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic, Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Lazzari, Nuno Tavares, Dele-Bashiru, Belahyane, Pedro, Noslin, Castellanos. All.: Sarri.