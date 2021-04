Moller (esecutivo Uefa): "Real Madrid, City e Chelsea espulse da Champions"

Jesper Moller, membro dell'esecutivo Uefa e numero uno della Federcalcio danese, ha lanciato la bomba all'emittente Dr. L'ipotesi riguarda l'espulsione di Real Madrid, Manchester City e Chelsea dalle semifinali di Champions League dopo l'adesione alla Superlega. Le sue parole: "I club devono andarsene e mi aspetto che accada venerdì. Poi dovremo vedere come finire il torneo. Venerdì ci sarà un comitato esecutivo straordinario". Quindi dopo il comitato esecutivo di oggi ce ne sarà un altro straordinario venerdì in cui verranno discusse le misure contro i 12 club dissidenti. In ogni caso il presidente Uefa Aleksander Ceferin ha già rimandato ogni decisione a dopo lo studio delle carte da parte dei legali, mentre l'avvocato Pierfilippo Capello, esperto in diritto dello sport, ha scartato l'ipotesi dell'eslusione immininete dalle coppe dei club membri della Superlega.

LAZIO, IL REPORT DELL'ALLENAMENTO A FORMELLO

SUPERLEGA, REAZIONI DEI TIFOSI IN TUTTA EUROPA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO