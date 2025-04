Morte Papa Francesco | Serie A, quando si recupera Genoa-Lazio?

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 12.05 - Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, per quanto riguarda il recupero di Genoa-Lazio, si starebbe lavorando per fine campionato, aggiungendola dunque in coda rispetto all'ultima partita in programma contro il Lecce.

Era in programma nella giornata di oggi, ma poi la morte di Papa Francesco ha stravolto il palinsesto: Genoa-Lazio è rinviata a data da destinarsi, come confermato dal comunicato della Lega. Ancora non è stato reso noto, ovviamente, il giorno in cui la gara dei biancocelesti, oltre a tutte le altre in programma, verrà recuperata. Complicato, se non impossibile - apprende la nostra redazione - che il giorno designato sia domani, 22 aprile. In questi minuti, nei vertici della Serie A, si stanno vagliando diverse ipotesi, seguiranno dunque aggiornamenti sull'argomento.

