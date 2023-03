Napoli - Lazio, capolavoro creato "a voce". Sarri incalzante: "Ora dovete giocare"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

In settimana ha puntato sui concetti di autoconvinzione dell'impresa: "Volevo inculcare ai ragazzi la convinzione di poter far punti e lo fanno fatto alla grande". Subito dopo il trionfo, invece, Sarri ha utilizzato concetti di rimozione dell'impresa: "Bisogna cancellare tutto perché martedì dobbiamo rigiocare". In questa combinazione del giorno prima e del giorno dopo c'è lo sviluppo delle sue prassi pre-partita. Il capolavoro del Maradona è nato in tre giorni, dal martedì post-Conference al giovedì di vigilia. Meno prove in campo, più schemi verbali, carica emozionale, riunioni, tanta video analysis, lezioni di leadership. Mau ha parlato durante gli allenamenti, convincendo la squadra della propria forza. L'ha indottrinata per giorni. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha allungato la riunione che ha preceduto il viaggio, soffermandosi singolarmente con alcuni giocatori. Sarri, in altre parole, ci ha creduto per primo. E poi ha convinto la squadra della sua visione, della partita di grande sacrificio che andava fatta. Tutti avrebbero dovuto limitare i "do di petto" per lavorare con il coro. Sondaggi e numeri davano la Lazio per spacciata. Tutte le Cassandre sono state smentite. E ora il Sarri "tutto freudiano" spera di esser riuscito a sconfiggere gli spettri di una squadra bella ma impegnata nell'ultimo step di un lento ma inesorabile processo di crescita.

