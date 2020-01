PAIDEIA - Lazio, controlli alla caviglia per Lulic: timori per il Napoli

Il capitano in Paideia. Senad Lulic stamattina si presenterà in clinica per un accertamento alla caviglia: ha rimediato una distorsione contro il Brescia, è l'altro acciaccato del Rigamonti oltre a Correa (affaticamento muscolare). Il bosniaco spera di rispondere presente nell'anticipo di sabato con il Napoli. I controlli odierni fanno crescere un po' d'apprensione. Simone Inzaghi incrocia le dita per un pezzo fondamentale del suo undici titolare.