PRIMAVERA | Lazio - Sassuolo 1-0: Dutu come Provedel, gol all'ultimo respiro

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

PRIMAVERA 1 TIM | 4a giornata

Sabato 23 settembre 2023, ore 11:00

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO (4-3-3): Magro; Bedini, Dutu, Ruggeri, Milani; Di Tommaso, Bordon (90' Nazzaro), Napolitano (66' Yordanov) ;Serra, Sulejmani (79' Cappelli), Gonzalez. A disp.: Martinelli, Renzetti, Petta, Bigotti, Cappelli, Nazzaro, Farcomeni, Marini, Urbano, Zazza. All.: Stefano Sanderra

SASSUOLO: Scacchetti, Loeffen (76' Ioannou), Russo, Leone (76' Pigati), Baldari (63' Cinquegrano), Seminari (89' Caragea), Knezovic (76' Piantedosi), Cannavaro, Lipani, Falasca, Parlato. A disp.: Zouaghi, Okojie, Lopes, Rovatti, Neophytou, Corradini. All.: Emiliano Bigica

Arbitro: Matteo Centi (sez. Terni)

Assistenti: Andrea Bianchini - Elia Tini Brunozzi

Ammoniti: Napolitano, Gonzalez, Bedini (L); Leone, Cannavaro, Loeffen, Parlato (S)

Espulsi: Falasca (S)

FINE SECONDO TEMPO

90+5' - Triplice fischio, la Lazio vince all'ultimo secondo.

90+5' - GOOOOOOOLLLL LAZIO!!!! Carambola in area, pallone che passa da piede a piede biancoceleste: è Dutu ad avere la meglio e a insaccarla in porta all'ultimo respiro.

90+4' - Entrata ruvidissima da dietro di Parlato su Serra che zoppica. Per il neroverde solo il cartellino giallo. Forti le proteste da parte di tifosi e staff.

90' - Cinque minuti di recupero.

90' - Ultimo cambio anche per la Lazio: esce Bordon, al suo posto Nazzaro.

89' - Nuovo cambio per il Sassuolo: esce Seminari, entra Caragea.

88' - Altro gol divorato, stavolta da Ruggeri che con un colpo di testa sfiora il palo

85' - Miracolo di Scacchetti che para un gol praticamente fatto di Bordon a pochi centimetri dalla porta: il portiere neroverde smanaccia e allontana la sfera.

82' - Corner biancoceleste: scontro testa a testa tra Cappelli e Russo, staff medici in campo per sincerarsi delle condizioni dei calciatori.

79' - Nuovo cambio per Sanderra: esce Sulejmani, al suo posto Cappelli.

79' - Ammonito Bedini per trattenuta su un avversario che tentava a ripartenza.

76' - Punizione per la Lazio da posizione interessante per entrata ruvida su Di Tommaso: pallone sul secondo palo, presa facile per Scacchetti.

76' - Triplo cambio neroverde: esce Loeffen, entra Ioannou e Leone per Pigati. Entra anche Piantedosi che prende il posto di Knezovic.

73' - Ci prova Gonzalez dal lato sinistro dell'area: colpo parato da Scacchetti che manda in angolo.

68' - Ammonito Loeffen per fallo su Di Tommaso.

66' - Cambia anche Sanderra: entra Yordanov, esce Napolitano.

63' - Primo cambio per il Sassuolo: fuori Baldari, dentro Cinquegrano.

60' - Doppio giallo per Falasca. Rosso per il nerverde per un'entrata ruvida su Gonzalez.

57' - Ritmi alti in questo secondo tempo.

53' - Punizione dal limite per il Sasusolo: pallone calciato troppo centrale, presa facile per Magro.

50' - In tribuna a guardare la Primavera anche Danilo Cataldi e Ciro Immobile.

46' - Si riparte!

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Giallo per Cannavaro.

40' - Chance anche per la squadra di Bigica: Russo se la trova perfetta dal limite dell'area, assist involontario di Ruggeri che la posiziona all'avversario. Palla sparata alta sopra la traversa.

35' - Altra occasione per la Lazio che cerca pertugi giusti per inserirsi in area: il piazzato di Di Tommaso ha poca potenza. Facile la presa per Scacchetti. Buona azione dei biancocelesti.

29' - Bedini torna in campo e fallo a centrocampo in favore della Lazio per fallo su Napolitano.

26' - Bedini ancora fuori per una medicazione necessaria dopo un colpo subito alla testa. Lazio momentaneamente in 10.

23' - Un po' di scintille in campo. Squadre un po' nervose in questa metà di primo tempo. Ammoniti Gonzalez e Cannavaro.

22' - Giallo per Napolitano per fallo a centrocampo.

21' - Piazzato di Serra che sfortunatissimo trova il palo. Occasione sfiorata dalla Lazio.

19' - Neroverdi che chiedono a gran voce un calcio di rigore per intervento di Dutu su Russo. Per Centi non c'è niente, si ripartirà dalla rimessa dal fondo.

15' - Buon azione corale da parte del Sassuolo, Russo va da Baldari che si accentra, calcia col destro e sfiora il palo.

12' - Fallo di Falasca per fallo su Bedini e giallo per il calciatore emiliano.

9' - Corner per gli ospiti battuto sul secondo palo, Seminari prova col colpo di testa, pallone che termina alto sopra la traversa.

5' - Punizione per il Sassuolo: alla battuta va Falasca, palla nel mucchio, colpo di testa ad allontanare ma il pallone è ancora dei neroverdi: tenta il tiro Knezovic, la sfera termina sul fondo.

2' - Buon taglio di Serra dalla sinistra alla zona centrale del campo, il laziale era partito verso la porta difesa da Scacchetti ma viene pizzicato in fuorigioco.

1' - Si parte!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Sassuolo, gara valida per la 4a giornata del campionato di Primavera 1. I biancocelesti, reduci dalla sconfitta in Youth League contro l'Atletico Madrid, sono decisi a riacquistare fiducia e a farlo già da oggi contro la formazione neroverde. La squadra di Sanderra ha collezionato fin qui una sconfitta, una vittoria e un pareggio ed è quindi attualmente a 4 punti in classifica. Prima del fischio d'inizio il minuto di silenzio per Giorgio Napolitano, scomparso ieri all'età di 98 anni.