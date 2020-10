PRIMAVERA - Lazio scippata a Sassuolo: pareggio al 96' con un rigore generoso

Uno scippo materializzatosi al 96esimo minuto di gioco. Così potrebbe essere riassunta la sfida andata in scena allo Stadio Enzo Ricci fra Sassuolo e Lazio Primavera. I biancocelesti, che conducevano per 2-1 la gara grazie alle reti di Marino e Franco, vedono scivolare via la vittoria finale per il generosissimo rigore concesso dall'arbitro Fiero. Nel finale succede di tutto: tre i minuti di recupero inizialmente assegnati, poi per uno scontro di gioco il direttore di gara prolunga di due minuti il tempo a disposizione. Troppi vista la durata dell'interruzione. Al 93esimo Castigliani si divora il gol del 3-1, al 95esimo invece l'episodio incriminato. Lo scatenato Oddei ha l'ultima occasione in area, Novella arriva in chiusura e lo contrasta spalla a spalla. L'attaccante emiliano cade rovinosamente a terra accentuando un po' la caduta, che induce Fiero ad indicare il penalty scatenando l'ira laziale. Stavolta Furlanetto non può nulla, Marginean è freddo e la sfida si chiude così sul 2-2.

Primavera 1 TIM 2020-2021 – 4ª giornata

Sassuolo - Lazio 2-2 (21' Marino, 50' Bellucci, 71' Franco, 96' Marginean rig.)

Domenica 18 ottobre 2020, ore 11:00

Stadio ‘Enzo Ricci’, Sassuolo

SASSUOLO (4-3-3): Zacchi; Saccani (84' Cavallini), Bellucci, Ranem, Manarelli (75' Pieragnolo); Artioli (75' Cannavaro), Marginean, Aucelli; Oddei, Mattioli (84' Ferrara), Reda. A disp.: Lugli, Uni, Cehu, Florentine, Mitrov, Barani. All.: Emiliano Bigica

LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Novella, Franco (81' Pica), Adeagbo, Ndrecka (T. Marino); Bertini, A. Marino, Shehu (60' Castigliani); Moro, Nimmermeer (81' Nasri), Cerbara (74' Marinacci). A disp.: Pereira, Peruzzi, Migliorati, Pino, Cesaroni. All.: Leonardo Menichini

Arbitro: Adalberto Fiero (sez. Pistoia)

Ass.: Del Santo – Meocci

Ammoniti: Shehu (L) Saccani, Reda (S)

Espulsi: Reda (S).

FINE SECONDO TEMPO

96' - Freddo e lucido Marginean che dal dischetto spiazza Furlanetto. Finisce 2-2 il match. La Lazio può recriminare.

95' - Spalla contro spalla di Novella con Oddei che in area termina a terra. Rigore generosissimo fischiato da Fiero per il Sassuolo.

95' - Sul cronometro sono 5 i minuti di recupero, si continua a giocare.

92' - Che occasione per la Lazio. Castigliani si invola verso la porta e calcia a botta sicura. Zacchi strepitoso riesce a deviare e mettere in corner.

90' - Tre minuti di recupero.

89' - Destro insidioso di Nasri, Zacchi neutralizzata la conclusione. Si presenta così ai suoi nuovi tifosi il francese.

88' - Contropiede di Moro, ma Pieragnolo con una grande copertura salva il Sassuolo.

84' - Doppio cambio Sassuolo: dentro Cavallini e Ferrara per Mattioli e Saccani.

83' - Giocata pazzesca di Moro che poi calcia in porta, Zacchi respinge sui piedi di Castigliani che però è in fuorigioco.

81' - Fuori Nimmermeer e dentro Nasri, all'esordio con la maglia della Lazio. Dentro anche Pica per Adeagbo.

79' - Fiammata di Oddei e tiro potente che viene ribattuto ancora da Furlanetto.

75' - Doppio cambio anche per il Sassuolo: fuori Artioli e Manarelli, dentro Cannavaro e Pieragnolo.

74' - Doppio cambio nella Lazio: dentro Marinacci e Tommaso Marino al posto di Cerbara e Ndrecka.

71' - FRANCOOOOOOOOOO!!!! Incornata perfetta sul corner di Bertini. Come lo scorso anno, Lazio in vantaggio sul campo del Sassuolo.

69' - Che occasione per la Lazio! Traversa clamorosa di Nimmermeer che si gira veloce in area e scarica un bolide verso la porta di Zacchi.

67' - Intervento in ritardo di Reda su Novella, secondo giallo e rosso per il calciatore del Sassuolo. Bigica arrabbiatissimo con il suo calciatore.

66' - Numero di Castigliani che entra in area e poi viene steso da un difensore del Sassuolo. La Lazio recrimina un calcio di rigore.

65' - Marino saltato da Saccani trattiene l'esterno del Sassuolo e si becca l'ammonizione.

64' - Aziona manovrata della Lazio che porta alla conclusione Bertini. Pallone che termina altissimo.

60' - Primo cambio per Menichini: dentro Castigliani e fuori Shehu.

59' - Oddei direttamente in porta da corner. Furlanetto respinge ma sui piedi di un calciatore del Sassuolo. Il tiro sporco viene respinto sulla linea dei porta.

58' - Imprendibile Oddei, si fa beffa di Ndrecka poi calcia potente verso la porta, Furlanetto si supera.

55' - Fallo tattico di Reda che ferma la ripartenza di Cerbara. Giallo per lui.

52' - Buona azione costruita della Lazio. Doppia conclusione prima di Moro, poi di Shehu, entrambe ribattute dall'interno dell'area. Corner per i biancocelesti.

49' - Pareggio del Sassuolo. Angolo di Oddei e colpo di testa del difensore Bellucci, che salta indisturbato e incorna verso la porta di Furlanetto.

48' - Prima iniziativa nel secondo tempo di Oddei, che si mette in proprio e calcia: Furlanetto mette in corner.

46' - Si riparte!

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45'+1 - Duplice fischio, termina qui la prima frazione.

45'+1 - Tiro di Oddei deviato in corner. Ultima occasione per il Sassuolo in questo primo tempo.

45' - Un minuto di recupero concesso dall'arbitro Fiero.

41' - Brutto intervento di Saccani su Raul Moro che cade a terra dolorante. Giallo per l'esterno del Sassuolo.

40' - Altra occasione per il Sassuolo. Rovesciata in area di Artioli, il pallone viene salvato sulla linea da Franco. Poi la conclusione di Aucelli viene ribattuta da un attento Adeagbo.

35' - Mattioli controlla in area e si procura lo spazio per calciare. Furlanetto respinge ancora, poi spazza via la difesa biancoceleste.

31' - Ci prova con una conclusione dal limite Nimmermeer, tiro ribattuto dalla difesa emiliana.

27' - Occasione per Reda, Furlanetto dice ancora di no! Il Sassuolo mette ancora paura.

25' - Altra fiammata del Sassuolo. Cross basso di Marginean che attraversa tutta l'area e arriva sui piedi di Aucelli. Controllo e tiro che Furlarnetto riesce a respingere.

21' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL!! La sblocca Marino che approfitta di un regalone del portiere Zacchi. Rinvio corto sui piedi del centrocampista biancoceleste, che deve soltanto appoggiare nella porta sguarnita.

20' - Primo squillo biancoceleste, cross di Ndrecka, ci prova in spaccata Cerbara. Pallone comodo per Zacchi.

14' - Lazio in difficoltà, i biancocelesti non riescono a creare pericoli alla retroguardia del Sassuolo finora.

11' - Cross di Artioli e tiro al volo di Marginean, il pallone termina a lato. Conclusione bella ma difficile.



10' - Brutto intervento di Shehu su Reda, l'arbitro estrae il giallo per il centrocampista della Lazio.

4' - Ancora Oddei pericoloso. L'esterno destro è scatenato. Sposta il pallone e calcia a giro da posizione defilata. Pallone di un soffio sopra la traversa.

2' - Sassuolo vicinissimo al vantaggio. Filtrante che invola Oddei in solitaria verso la porta di Furlarnetto. L'esterno apre il piattone ma il pallone esce di un soffio.

1' - Subito primo squillo Sassuolo con la discesa in velocità di Oddei. L'esterno entra in area e calcia col destro spedendo altissimo.

1' - Partiti, è cominciata la sfida.



PRIMO TEMPO - Si riparte con la quarta giornata del campionato Primavera 1. La Lazio a Sassuolo sfida i padroni di casa che finora hanno ottenuto tre vittorie su tre partite. Imbattuti anche i biancocelesti con una vittoria e due pareggi. Prima convocazione per Adeagbo, Gabriel Pereira e Nasri, finalmente a disposizione del tecnico Menichini. Il primo partirà dal primo minuto e farà coppia con Granco in difesa. Esordio stagionale anche per Cerbara.