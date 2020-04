'Race For The World', Immobile: "Io come un bimbo al parco, mi tremavano le gambe"

Dopo aver partecipato alla competizione di FIFA 20 organizzata da Sky, Ciro Immobile si è cimentato in un altro sport, di cui è appassionato. Si tratta della Formula 1 e della ‘Race For The World’, torneo virtuale organizzato dal pilota Charles Leclerc per raccogliere fondi nella lotta contro il Coronavirus. Il bomber della Lazio, a bordo di una McLaren, ha chiuso la gara in ultima posizione, la diciannovesima, nonostante un buona partenza. I secondi persi ai box hanno compromesso la propria gara, non lasciandogli più la possibilità di agganciare gli avversari. Il Gran Premio di Spagna va a Vandoorne, seguito da Arthur Leclerc al secondo posto e Luca Albon all’ultimo gradino del podio. Il campione, e organizzatore del torneo, Charles Leclerc, deve accostarsi della quarta posizione.

SECONDA GARA - Non va meglio la seconda gara, il Gran Premio di Austria. L'attaccante si è ritirato durante della corsa. Questa volta sul primo gradino del podio Charles Leclerc, seguito da Luca Albon e Alexander Albon. Per quanto riguarda la raccolta fondi, si è arrivati a quota 70 mila dollari. Al termine della sfida, Ciro Immobile ha spiegato: “È stato bellissimo, sono ancora emozionato. Volevo ringraziare Charles, è stato davvero gentile, mi ha dato qualche trucco del mestiere. In Spagna ero lentissimo, in Austria un po’ più competitivo. Sono soddisfatto, indipendentemente da com’è andata. Mi sentivo un bambino al parco giochi. La cosa più importante è la raccolta fondi. Gran Premio di Cina? Già lo sto preparando. Voglio essere un po’ più veloce, anche se sarà un po’ difficile, sono tutti fortissimi”.

Fisichella: "A Immobile dico di continuare in Formula 1. Calcio? Solo con l'Italia"

'Race For The World', Parolo: "Immobile più teso per oggi che per un rigore all'ultimo"

TORNA ALLA HOMEPAGE