RIAD - Lazio, punto sulla spedizione Supercoppa: Patric dolorante, Zaccagni gestito

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RIAD - Zaccagni gestito, da una settimana non si allena e poi gioca. L'esterno non è in dubbio per la semifinale con l'Inter di venerdì, inutile sforzare come già successo prima del derby di Coppa Italia e dell'ultima giornata di campionato con il Lecce. Il dubbio in attacco, semmai, è il ballottaggio aperto tra Isaksen e Immobile: il danese ha deluso con il Lecce, Ciro non è ancora al top poiché appena rientrato dall'infortunio muscolare. Domenica scorsa aveva soltanto 20 minuti nelle gambe.

Felipe Anderson aspetta di scoprire la posizione in cui verrà impiegato, come falso nueve (in caso di utilizzato dell'ex Midtjylland) o di ritorno sulla fascia con il capitano dall'inizio. Ci sono punti interrogativi anche negli altri reparti: a centrocampo Guendouzi mezzala destra, Rovella in pole su Cataldi in regia (ma occhio alla candidatura del classe 1994), poi duello tra Luis Alberto e Vecino per completare la mediana. Il Mago spesso e volentieri è partito dalla panchina contro i nerazzurri.

In difesa si fanno i conti con i dolori alla spalla di Patric, sostituito nel primo tempo con il Lecce e oggi rimastoa riposo. Le sue condizioni non preoccupano, anzi, lo spagnolo è favorito su Gila per affiancare Romagnoli. Lazzari e Marusic in vantaggio su Pellegrini (più attardato Hysaj). L'unico indisponibile certo è Castellanos, che in giornata ha ripreso a lavorare in campo in modo differenziato. Sta provando a smaltire il più velocemente possibile una lesione muscolare, sarebbe un miracolo già vederlo recuperato per la panchina per l'eventuale finale di Supercoppa del 22 gennaio.