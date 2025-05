Ritiro Lazio, Formello resta in vantaggio. Ma Auronzo spera: la situazione

RASSEGNA STAMPA - È ancora tutta da decidere (ufficialmente) la meta estiva della Lazio. Come raccontato negli ultimi mesi, si va verso l'addio ad Auronzo di Cadore dopo ben 17 anni. L'opzione più probabile dove effettuare il ritiro pre-stagione è il centro sportivo di Formello, nonostante qualche dubbio sulle temperature. La società, però, si sta organizzando per mettere la squadra e i tifosi nelle condizioni migliori possibili.

Non c'è ancora l'ufficialità, solo un 'pre-annuncio' della Dott.ssa Cristina Mezzaroma di qualche settimana fa a Radio Laziale: "Il ritiro lo faremo a Formello. La Lazio sarà a Roma e ci saranno dei luoghi di intrattenimento permanenti per tutto il ritiro, ma non posso dire tutto ancora", aveva detto. La collaborazione con Auronzo di Cadore, però, ancora resta in stand-by.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, sotto Le Tre Cime di Lavaredo ancora sperano che la Lazio eserciti l'opzione (teoricamente scaduta) per rinnovare di un ulteriore anno la permanenza in Veneto. Si tratta di uno scenario davvero molto complicato allo stato attuale delle cose, ma che ancora non si può scartare. Per il momento, però, resta in vantaggio l'opzione Formello per la prima volta nell'era Lotito.

