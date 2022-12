RITIRO | Lazio, la pioggia modifica il programma: Milinkovic, la caviglia fa male

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

MANAVGAT - Pioggia incessante, lavoro in palestra. Cambio di programma il giorno dopo l'amichevole con il Galatasaray. Meglio affrontare così la sgambata, permettendo alla rosa di ripararsi, svolgendo la seduta tra palestra e fisioterapia. Il ritiro a Manavgat, costa mediterranea della Turchia, va avanti con Sarri intenzionato a gestire le condizioni della squadra tra un test e l'altro. Ieri il Gala, venerdì 16 la sfida con l'Hatayspor. In mezzo l'allenamento di scarico odierno e quelli di domani in campo. Il tecnico ha riabbracciato anche Vecino e Milinkovic, i due laziali impegnati al Mondiale. Solo che il Sergente è alle prese con un problema alla caviglia destra. "Speriamo di metterlo a breve nelle condizioni di lavorare", ha detto Sarri. Non è stato utilizzato 24 ore fa in partita, è in dubbio anche per la seconda gara ravvicinata, è la nota dolente dell'infermeria. Il serbo, lunedì, aveva comunque partecipato all'ultima seduta svolta a Formello prima della partenza per il mini-ritiro.