RITIRO | Lazio, Sarri monitora energie e... caviglie: la seduta di oggi

MANAVGAT - Le caviglie, stando alla seduta odierna, preoccupano poco. Milinkovic tornato con qualche fastidio dal Mondiale, Cataldi colpito duro nell’amichevole con il Galatasaray: oggi entrambi hanno svolto regolarmente la seduta coi compagni dall’inizio alla fine, prove tattiche comprese. Sarri deciderà nella blanda rifinitura di domani mattina chi schierare nella seconda uscita in Turchia contro l’Hatayspor (ore 16). In regia, visto il contrasto subito martedì, stavolta potrebbe toccare a Marcos Antonio. Inutile correre rischi con i calciatori acciaccati. Il discorso riguarda soprattutto il serbo, rientrato in gruppo dal Qatar soltanto lunedì nel giorno della partenza per Manavgat. Il Sergente è stato risparmiato col Gala, a ridosso del match si sceglierà se farlo rifiatare ancora o utilizzarlo per una porzione di match. Il tecnico biancoceleste, nel pomeriggio, ha comunque lavorato con l’intera squadra. Maximiano spera in una chance almeno nel test di domani, in difesa potrebbero rivedersi subito Patric e Hysaj, avverrà qualche rotazione rispetto alla formazione vista due giorni fa. Luis Alberto è sembrato in grande spolvero, la speranza è che riproponga il sorriso e le conseguenti invenzioni. Davanti si rivedrà Zaccagni sulla sinistra, Pedro dovrebbe partire dalla panchina. Immobile e Felipe Anderson verso la conferma, a meno che Sarri non decida di lanciare nel blocco di partenza un baby tra Romero e Cancellieri.