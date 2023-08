RIVIVI DIRETTA - Aston Villa - Lazio 3-0: apre Watkins, l'autogol di Gila per il tris avversario

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Giovedì 3 agosto 2023, ore 20.30

Poundland Bescot Stadium di Walsall

Aston Villa - Lazio 3-0 (36' Watkins, 55' McGinn, 84' aut. Gila)

FORMAZIONI UFFICIALI

ASTON VILLA (4-3-3): Olsen; Chambers, Konsa (Douglas Luiz), Pau Torres (45' Archer), Digne (69' Revan); Bailey (45' Coutinho), Kamara (45' Philogene-Bidace), Tielemans (69' Kellyman); Buendia (45' McGinn), Diaby (45' Cash), Watkins (45' Mings). All: Unai Emery

LAZIO (4-3-3): Provedel (80' Maximiano); Lazzari, Casale (45' Patric), Romagnoli (80' Gila), Marusic; Vecino (69' Bertini), Cataldi (45' Marcos Antonio), Basic; Felipe Anderson (82' Felipe Anderson, Immobile (45' Castellanos), Zaccagni (45' Pedro).

Ammoniti: 38' Marusic (L), 75' Castellanos (L), 75' Ming (A)

SECONDO TEMPO

90' Senza alcun minuto di recupero, si conclude il match tra Aston Villa e Lazio.

89' Coutinho prova a siglare il gol del poker: questa volta, complici alcune deviazioni, il tiro si perde alto sopra la traversa della porta difesa da Maximiano che, comunque, era sul pallone.

86' Calcio di punizione in favore della Lazio dopo l'intervento di Castellanos nei confronti di McGinn.

84' Revan fa tutto da solo: tenta il cross, trova la deviazione sfortunata di Mario Gila che mette la palla direttamente nella porta di Maximiano.

83' Revan penetra in area, cerca il cross ma c'è Lazzari ad impedirglielo: calcio d'angolo in favore dell'Aston Villa.

82' Altra sostituzione: dentro Cancellieri, fuori Felipe Anderson.

81' Prima parata di Maximiamo: il tiro, potente, arrivava dai piedi di Kellyman.

80' Fuori anche Provedel, dentro Maximiano. Romagnoli, infine, lascia il posto a Mario Gila.

79' Cross di Philogene in area: Hysaj interviene, Basic allontana ma l'Aston Villa rimane in possesso.

75' Scintille in campo: protagonisti Castellanos e Mings, alla fine interviene l'arbitro per sedare gli animi: entrambi vengono ammoniti.

72' Lampo della Lazio. Marcos Antonio per Pedro che prova la conclusione direttamente in porta: chiude Olsen.

69' Doppio cambio per Emery: fuori Digne e Tielemans, dentro Revan e Kellyman.

69' Altro cambio per Sarri: fuori Vecino, dentro Bertini.

65' Patric mura la possibile conclusione di sinistro dall'area di rigore di Archer.

64' Brivido Lazio: Coutinho va nuovamente al tipo, la palla sfiora la traversa!

62' Mings decisamente irruento su Felipe Anderson: rischia anche il giallo, l'arbitro lascia correre.

61' Fuori Zaccagni, Cataldi, Immobile, Casale e Marusic: dentro Pedro, Marcos Antonio, Castellanos, Patric e Hysaj.

60' Problemi per Immobile: sangue al naso per Ciro che sta per uscire dal campo.

59' Va Coutinho da calcio di punizione, c'arriva ancora Provedel. Sulla ribattuta ecco il tap-in di Digne, la palla si perde in out.

58' Coutinho "bloccato" da Felipe Anderson e calcio di punizione in favore dell'Aston Villa.

55' Arriva il raddoppio. Azione Cash - McGinn, con quest'ultimo che mette il pallone di sinistra alle spalle di Provedel, complice una deviazione di Romagnoli.

54' Ancora un'opportunità per l'Aston Villa con Coutinho, Casale interviene mettendo la palla in corner.

49' Vecino a terra dopo una botta al ginocchio, problemi fisici per l'uruguaiano e staff medico in campo. Si scalda precauzionalmente Bertini.

46' Aston Villa subito pericoloso con Tielemans, il suo destro finisce ai lati della porta di Provedel.

45' Si riparte, inizia il secondo tempo con nessun cambio per la Lazio. Per l'Aston Villa, invece, serie infinita di cambi: solo Oslen, Chambers, Digne e Tielemans rimangono in campo.

PRIMO TEMPO

45' Duplice fischio dell'arbitro: si conclude il primo tempo.

44' Calcio di punizione in favore della Lazio: Cataldi e Zaccagni sulla palla. Il numero 32 la mette sul secondo palo lì dove c'è Romagnoli, c'arriva Kamara.

43' Brutto fallo di Bendia su Immobile, l'arbitro non estrae il cartellino giallo mentre sia Watkins che Vecino si avvicinano.

42' Chambers in area di rigore, Buendia stoppa in mezza rovescia e va alla conclusione: la palla si perde di poco al lato della porta di Provedel.

41' Belle occasione individuale per Felipe Anderson che fa tutto da solo, penetra in area ma viene recuperato in extremis senza riuscire a concludere.

40' Sbaglia tutto Olsen, grossa chance per Zaccagni che però, invece di tirare, chiama in causa i compagni: l'Aston Villa rientra e riprende la palla.

38' Marusic interviene irregolamente su Bailey e rimedia il cartellino giallo, il primo del match.

36' Watkins porta in vantaggio l'Aston Villa. Sul rovesciamento di fronte, il calciatore mette la palla alle spalle di Provedel che, su un tiro del genere, può far davvero poco.

34' Bell'azione orchestrada dall'Aston Villa, iniziata con la palla persa da Zaccagni. La conclusione alla fine è di Buendia, ma Provedel non si fa sorprendere.

32' Romagnoli per Cataldi che verticalizza subito per Immobile: Ciro prova un pallonetto dalla distanza, ma il gioco era già fermo per posizione di off-side.

30' Lazzari per Immobile, ma Ciro era in posizione si off-side. Palla all'Aston Villa.

28' Cross in area di Lazzari, allontana Pau Torres ma la Lazio rimane in possesso palla, seppur si allontani dalla porta difesa da Olsen.

26' Duro intervento di Chambers su Cataldi che rimane a terra: l'arbitro lo redarguisce senza sanzionarlo. Palla a Marusic per la rimessa in gioco.

25' Lungo lancio di Felipe Anderson per Immobile, che duella con Konsa: alla fine l'arbitro vede una spinta e dà la palla all'Aston Villa.

21' Lungo lancio di Cataldi per Immobile che era in posizione regolare, Olsen interviene di testa. Primo squillo per i biancocelesti.

19' Aston Villa in continuo possesso palla: la Lazio non riesce ad uscire dalla trequarti difensiva. Tenta di rallentare il ritmo per riorganizzarsi, ma gli avversari chiudono ogni spazio.

18' Diaby per Digne, ma alla fine Cataldi interviene mettendo la palla in corner. Ennesimo angolo per l'Aston Villa che, in questi minuti, si sta facendo più pericoloso che mai.

17' Bailey è una spina nel fianco, questa volta interviene Romagnoli mettendo la palla in angolo.

16' Aston Villa ancora pericoloso. Diaby crossa all'interno dell'area di rigore, sulla ribattuta arriva la traversa di Tielemans!

14' Watkins tira dal dischetto, Provedel chiude la porta. Il portiere interviene poi anche sul colpo di testa successivo di Tielemans!

13' Romagnoli interviene in scivolata arrestando la progressione di Kamara: l'arbitro non ha dubbi, calcio di rigore per l'Aston Villa.

11' Dagli sviluppi del calcio d'angolo, Provedel provvidenziale sul colpo di testa di Chambers!

9' Altro calcio d'angolo per la formazione di Emery: Digne mette la palla al centro, interviene Felipe Anderson che devia in corner.

8' Cross di Digne all'indirizzo di Bailey, Marusic interviene mettendo la palla in fallo laterale.

6' Calcio di punizione in favore della Lazio: va Basic, la palla è morbida per Immobile che però non riesce ad andare alla conclusione di testa.

4' Chance per la Lazio dopo pochi minuti. Lazzari prova a mettere la palla al centro, Chambers allontana. Sulla ribattuta, Basic tenta la conclusione, ancora Chambers interviene.

1' Fischia l'arbitro: inizia il match!

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta dell'amichevole tra Aston Villa e Lazio.

