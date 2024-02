RIVIVI DIRETTA - Atalanta-Lazio 3-1, triplice fischio: pesante sconfitta per i biancocelesti

Serie A TIM | 23ª giornata

Domenica 4 febbraio 2024, ore 18:00

Gewiss Stadium, Bergamo

ATALANTA-LAZIO 3-1: 16' Pasalic (A); 43'-76' De Ketelaere (A), 84' Immobile (L)

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm (64'Hateboer) , De Roon, Ederson (90'+1' Mendicino), Ruggeri; Pasalic (79' Pasalic); Miranchuk (64' Scamacca), De Ketelaere (79' Muriel). A disp.: Musso, Rossi, Toloi, Muriel, Tourè, Bakker, Hateboer, Bonfanti, Mendicino, Zappacosta, Scamacca. All.: Gasperini.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (46' Pellegrini), Gila (46' Casale), Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto (69' Vecino); Isaksen (64' Pedro), Castellanos (64' Immobile), Felipe Anderson. A disp.: Mandas, Sepe, Hysaj, Casale, Pellegrini, Vecino, Kamada, Immobile, Pedro, Saná Fernandes. All.: Sarri.

Arbitro: Guida; Assistenti: De Meo e Capaldo; IV Uomo: Ayroldi; VAR: Aureliano; AVAR: Mariani

Ammoniti: 8' Pasalic (A), 45' Felipe Anderson (L), 45'+1' Luis Alberto (L), 47' Rovella (L), 78' Ederson (A)

Espulsi: //

SECONDO TEMPO

90'+4' Triplice fischio: finisce la gara al Gewiss Stadium.

90'+2' Ultimo cambio per l'Atalanta: fuori Ederson, dentro l'esordiente Mendicino.

90' Comunicato in questa momento l'extra time: 4' di recupero

89' Pericolosissima la Lazio in area dell'Atalanta. Perfetto il tiro di Pedro per Immobile che la colpisce di testa, ma non trova di poco la porta.

84' GOOOOOOOOOOOOOOOOL! Immobile dal dischetto non fallisce e la mette alle spalle di Carnesecchi. Il capitano biancoceleste dà una piccola scossa ai suoi.

83' Fallo netto di Djimsiti che colpisce la caviglia di Immobile. Il capitano della Lazio finisce a terra dolorante, questa volta Guida concede il rigore.

79' Doppio cambio per Gasperini: fuori Pasalic e De Ketelaere, entrano Muriel e Toloi

79' Protesta la Lazio per un rigore non concesso da Guida su un fallo in area di rigore ai danni di Pedro.

78' Giallo per Ederson, ha colpito in ritardo Rovella.

76' Terzo gol dell'Atalanta. De Ketelaere punta e supera Pellegrini, calcia sul primo palo e sorprende Provedel.

73' Ripartenza della Lazio con Immobile che lancia in profondità per Felipe Anderson che però viene fermato con una spallata dal difensore avversario e perde palla.

70' Guadagna punizione Scamacca dopo il fallo di Pellegrini. De Roon sul calcio piazzato, va orizzontalmente per l'attaccante che calcia senza inquadrare la porta.

69' Sostitizione Lazio: esce Luis Alberto, entra Vecino.

66' Si mette subito in mostra Scamacca che fa partire l'azione e cerca anche di concluderla, ma il suo tiro di testa non trova la porta.

64' Cambia anche Sarri: fuori Isaksen e Castellanos, dentro Immobile e Pedro.

64' Doppia sostituzione per Gasperini: fuori Holm e Miranchuk, dentro Scamacca e Hateboer

61' Miranchuk a un passo dal gol. Il russo pericoloso in area di rigore, ma Provedel non si lascia sorprendere. Provvidenziale il suo intervento.

57' Sfortunata la Lazio. Luis Alberto tenta la conclusione, ma colpisce Felipe Anderson. La recupera Guendouzi che cerca in profondità Castellanos, il tiro viene respinto da Carnesecchi.

52' Occasione per la squadra di Sarri con Isaksen che raccoglie la deviazione sul tiro di Felipe Anderson e cerca l'angolino, ma il tiro è impreciso e finisce oltre la porta.

50' Chance per l'Atalanta, calcio piazzato di Miranchuk diretto su De Roon che però non trova la porta.

47' Giallo per Rovella per una trattenuta su Miranchuk. Il centrocampista era diffidato, salterà il prossimo turno.

46' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo

46' Primo cambio per Sarri: fuori Gila e Lazzari, dentro Pellegrini e Casale.

PRIMO TEMPO

45'+1' Duplice fischio: finisce il primo tempo e arriva anche il giallo per Luis Alberto, ammonito per proteste.

45'+1' Pericolosa l'Atalanta con Holm che colpisce la traversa.

45' Comunicato in questo momento l'extra time: 1' di recupero.

45' Ammonito Felipe Anderson che in scivolata ha fermato Miranchuk.

43' De Ketelaere non sbaglia dagli undici metri, l'Atalanta trova il gol del raddoppio.

42' Altro angolo per la squadra di Gasperini, Miranchuck crossa in area, trova Scalvini e Marusic. L'arbitro però ferma il gioco per un tocco di braccio del montenegrino e concede il penalty dopo un brevissimo check col Var.

38' Brivido per la Lazio, Romagnoli respinge il tiro pericoloso di Miranchuck e regala calcio d'angolo alla Dea. Dalla bandierina sempre il russo che però non trova la porta.

36' Scalvini la rimette in mezzo tra Pasalic e De Ketelaere, il belga riesce a intercettarla e di testa tenta la conclusione. La palla però finisce al lato della porta. Riparte la Lazio da Provedel.

33' Rovella in verticale per Felipe Anderson che viene ostacolato da Scalvini, i biancocelesti guadagnano calcio di punizione.

31' La Lazio prova a farsi vedere in avanti con un palleggio, ma non riesce a trovare lo spazio per l'affondo.

26' Occasione per i biancocelesti, Luis Alberto calcia la punizione dal limite dell'area. Il tiro però è impreciso e finisce di poco sopra la porta. Riparte l'Atalanta da Carnesecchi.

25' Punizione interessante in favore della Lazio, guadagnata da Guendouzi atterrato da De Roon.

23' Corner per la Dea. Dalla bandierina Miranchuck che crossa al centro dell'area di rigore, ma trova Romagnoli che di testa la allontana.

16' Atalanta in vantaggio. Iniziativa di De Ketelaere che crossa in area di rigore, Scalvini fa da sponda e serve Pasalic che di petto stoppa il pallone e girandosi la imbuca alle spalle di Provedel.

15' Primo tiro in porta dell'Atalanta con Kolasinac su cross di Miranchuk. Il difensore colpisce di testa, ma trova Provedel che respinge il pericolo.

8' Pasalic primo ammonito della gara per aver commesso un fallo su Castellanos. Insieme al croato, Guida ha ammonito anche Gasperini per proteste.

5' Buon passaggio di De Ketelaere per Pasalic che però non prende bene la mira e calcia al lato della porta di Provedel.

3' Primo angolo del match è per i padroni di casa. Pasalic dalla bandierina, prende la mira ma non trova la conclusione.

2' Punizione per l'Atalanta guadagnata da De Roon che ha subito fallo dal un difensore biancoceleste. Il centrocampista va al tiro, ma la palla viene messa fuori in rimessa laterale.

1' Subito pericolosa la Lazio con Luis Alberto e Felipe Anderson. Lo spagnolo ha lanciato in profondità per il brasiliano che, leggermente impreciso, viene bloccato da Carnesecchi.

1' Fischia Guida: inizia Atalanta-Lazio

