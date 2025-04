RIVIVI DIRETTA - Bodo/Glimt - Lazio 2-0, la doppietta di Saltnes gela i biancocelesti

UEFA Europa League | Quarti di finale, andata

Giovedì 10 aprile 2025, ore 18:45

Aspmyra Stadion, Bodo

BODO/GLIMT - LAZIO 2-0: 47' - 69' Saltnes (B)

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Gundersen, Bjortuft, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes (86' Brunstad Fet); Blomberg (86' Maatta), Hogh (81' Helmersen), Hauge. A disp.:Faye Lund, Brondbo, Nielsen, Moe, Sorli, Hansen. All.:Knutsen

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj (46' Lazzari); Guendouzi, Vecino; Isaksen (80' Tchaouna), Pedro (63' Castellanos), Zaccagni (80' Noslin); Dia (46' Dele-Bashiru). A disp.: Provedel, Furlanetto, Gigot. All.: Baroni.

Arbitro: Michael Oliver; Assistenti: Stuart Burt -James Mainwaring; IV Uomo: Andrew Madley; VAR: Jarred Gillett; AVAR: Stuart Attwell

Ammoniti: 34' Zaccagni (L), 73' Castellanos (L), 91' Romagnoli (L)

SECONDO TEMPO

90'+3' Triplice fischio: termina il secondo tempo.

90'+3' Si salva per pochissimo la Lazio! Punizione di Berg, Bjortuft la intercetta e va al tiro. Mandas salva sulla linea.

90'+1' Ammonito anche Romagnoli, ha commesso fallo su Hauge.

90' Comunicati in questo momento i minuti di recupero: sono 3'

86' Cambio per il Bodo: fuori Saltnes e Blomberg, dentro Brunstad Fet e Maatta.

84' Altro brivido per la Lazio! Provvidenziale l'intervento di Mandas sul tiro di Saltnes.

81' Sostituzione per il Bodo/Glimt: esce Hogh, entra Helmersen.

80' Doppio cambio per la Lazio: Noslin e Tchaouna prendono il posto di Zaccagni e Isaksen.

76' Zaccagni punta l'area di rigore, ma Berg riesce a sfilargli palla e così a far ripartire il Bodo.

73' Contrasto tra Castellanos e Gundersen, l'argentino viene ammonito.

69' Gol del Bodo! Pallonetto di Hauge, che salta Vecino, Saltnes la intercetta e beffa Mandas.

67' Sponda di Guendouzi, prova la conclusione Vecino ma non riesce a tenere il pallone basso e non centra la porta. Riparte il Bodo con una rimessa dal fondo.

66' Si alza il vento Aspmyra Stadion, inizia anche a nevicare.

65' Castellanos allarga per Zaccagni, ma il pallone è lunghissimo e non ci arriva il capitano biancoceleste.

63' Sostituzione Lazio: fuori Pedro, dentro Castellanos.

63' Saltnes vicino alla doppietta, tutto solo in area di rigore sbaglia l'impatto con la palla e la manda di molto oltre la traversa.

61' Bella chiusura di Romagnoli sul tiro pericoloso di Sjovold.

59' Bjorkan per Hauge che calcia in porta, ma non spiazza Mandas. Si arrabbia Guendouzi con i compagni.

58' Cross in mezzo di Lazzari, ma in area non c'è nessuno. Recupera la difesa del Bodo che può ripartire.

56' Pedro in verticale per Dele-Bshiru, ma Gundersen libera e blocca l'iniziativa del biancoceleste.

54' Berg per Evjen che va al tiro, ma la difesa biancoceleste respinge.

52' Isaksen, in area di rigore, riceve da Marusic e prova la conclusione, ma viene murato da Bjorkan.

47' Gol del Bodo! Hauge pesca al limite Blomberg, che controlla e premia il movimento in area di Saltnes che la mette alle spalle di Mandas portando in vantaggio i norvegesi.

46' Doppio cambio per Baroni: Dele-Bashiru e Lazzari prendono il posto di Dia e Hysaj.

46' Fischia l'arbitro: inizia la ripresa

PRIMO TEMPO

45' Duplice fischio: termina il primo tempo.

45' Azione prolungata del Bodo in zona offensiva che si conclude col tiro di Berg, la palla finisce alta sopra la traversa.

43' Manata di Hogh ai danni di Romagnoli, altra punizione per i biancocelesti.

41' Zaccagni spinto da Berg, la Lazio guadagna un calcio di punizione.

37' Prima grande occasione per la Lazio! Zaccagni dalla bandierina calcia sul secondo palo, Marusic ci mette la testa ma chiama in causa Haikin che respinge. Sulla ribattuta Evjen allontana.

36' Zaccagni in area di rigore a cercare Dia, ma il tiro sbatte su Bjortuft. C'è deviazione, la Lazio guadagna l'angolo.

34' Zaccagni è il primo ammonito del match, ha commesso un fallo su Evjen.

33' Prima iniziativa della Lazio con Isaksen che, servito da Vecino, va al tiro ma sbaglia la conclusione.

32' Rischia la Lazio! Blomberg tutto solo all'interno dell'area di rigore, da ottima posizione prova la conclusione ma non impatta bene e la palla finsice sul fondo.

31' Vecino commette fallo su Saltnes, fischia l'arbitro. C'è punizione per il Bodo.

30' Subisce fallo Pedro che questa volta conquista un calcio di punizione da posizione interessante. Va Zaccagni alla battuta, cross in area che viene allontanato dalla difesa dei padroni di casa.

28' Pedro lotta nella metà campo avversaria con Berg, l'attaccante della Lazio vorrebbe il fallo ma l'arbitro lascia proseguire il gioco.

27' Imbucata di Blomberg, allontana Mario Gila.

25' Buon recupero palla di Guendouzi che è andato subito in verticale a cercare l'inserimento di Isaksen, anticipato però dal difensore del Bodo.

24' Tentantivo di Berg, Mandas fa sua la sfera.

21' Attacca il Bodo sulla fascia sinistra, Hauge prova ancora la conclusione e trova la risposta di Mandas.

20' Evjen a cercare Hauge dalle partit di Mandas, l'attaccante del Bodo duella con Isaksen e commette fallo sul biancoceleste. La Lazio guadagna un calcio di punizione.

17' Cross profondo di Hysaj, non ci arriva Dia. La palla finisce dritta tra le braccia di Haikin.

15' Il Bodo/Glimt alza i ritmi, altra conclusione di Hauge che, fortunatamente, si spegne sul fondo.

12' Buona la chiusura di Gila sull'avversario, il difensore spagnolo impedisce l'angolo e consente alla Lazio di ripartire.

10' Costruisce il Bodo e poi va al tiro con Berg, c'è la parata di Mandas.

9' Ripartenza in contropiede dei padroni di casa, perfetto l'intervento di Guendouzi che blocca l'avversario.

8' Primo angolo anche per la Lazio. Zaccagni dalla bandierina, palla tesa in area di rigore. Libera la difesa del Bodo.

6' Brivido per la difesa della Lazio! Saltness per Hauge che va alla conclusione, c'è la deviazione di Mandas che mette la palla in corner.

4' La Lazio prova a affacciarsi dalle parti di Haikin con Isaksen e poi con Pedro, ma la difesa avversaria libera.

2' Bravo Guendouzi a leggere il movimento di Saltnes e a prendersi il fallo, c'è punizione che permette alla difesa biancoceleste di respirare un po'.

1' È il Bodo/Glimt a giocare il primo pallone della gara.

1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida!

AGGIORNAMENTO ORE 18:35 - Il riscaldamento è terminato, i biancocelesti sono tornati negli spogliatoi in attesa del calcio d'inizio.

AGGIORNAMENTO ORE 18:15 - I biancocelesti, così come gli avversari, stanno svolgendo il consueto riscaldamento pre gara tra una folata di vento e qualche fiocco di neve.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Bodo/Glimt - Lazio, valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Appuntamento col fischio d'inizio alle 18.45.

