RIVIVI DIRETTA - Lazio - Empoli 2-0: Patric e poi Vecino, all'Olimpico si festeggia

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Serie A TIM | 36ª giornata

Domenica 12 maggio 2024, ore 12:30

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO - EMPOLI 1-0 (45+2' Patric, 89' Vecino)

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Hysaj; Lazzari, Guendouzi (64' Vecino), Kamada (88' Cataldi), Marusic; Felipe Anderson (64' Rovella), Zaccagni (75' Pedro); Immobile (64' Castellanos).

A disp.: Provedel, Renzetti, Pellegrini, Casale, Isaksen, Gonzalez.

All.: Igor Tudor

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto (75' Shpendi); Gyasi, Maleh (75' Fazzini), Marin, Bastoni (55' Cambiaghi), Pezzella (66' Cacace); Cancellieri, Caputo.

A disp.: Perisan, Seghetti, Goglichidze, Walukiewicz, Grassi, Kovalenko, Niang, Cerri, Destro.

All.: Davide Nicola

Arbitro: Gianluca Aureliano (sez. Bologna); Assistenti: Lo Cicero - M. Rossi; IV ufficiale: Monaldi; V.A.R.: Chiffi; A.V.A.R.: Fabbri.

Ammoniti: 12' Gyasi (E), 77' Lazzari (L), 85' Rovella (L)

SECONDO TEMPO

90'+5' Bella parata di Mandas, poi triplice fischio dell'arbitro: finisce il match tra Lazio ed Empoli.

90'+5' Cartellino giallo per Romagnoli che, diffidato, salterà la sfida contro l'Inter della prossima domenica.

90'+4' Empoli in attacco, prova il tutto per tutto: ma c'è posizione di off-side e dunque viene interrotta l'azione.

90'+1' Lazzari a terra dopo aver subito fallo da Fazzini: calcio di punizione in favore della Lazio.

90' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri cinque minuti.

89' GOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLL!!!!! E arriva il raddoppio: ci pensa Vecino!

88' Esce anche Kamada, dentro Cataldi.

87' Bravissimo Mandas sul colpo di testa di Shpendi!

85' Cartellino giallo anche per Rovella, "colpevole" del fallo su Marin.

82' Calcio di punizione per l'Empoli, prima va Fazzini, poi Marin: entrambe le volte si ferma sulla barriera.

81' Castellanos subisce fallo e l'arbitro lascia correre, poi invece sanziona l'intervento di Rovella su Cambiaghi col calcio di punizione.

77' Ammonizione anche in casa Lazio: tocca a Lazzari per il fallo su Cancellieri.

75' Un cambio ancora per la Lazio: esce Zaccagni ed entra Pedro. Per l'Empoli, invece, esce Maleh ed entra Fazzini, poi fuori Luperto per Shpendi.

73' Il minuto dopo arriva la prima ammonizione della partita: la rimedia Gyasi, ancora falloso su Zaccagni.

72' Zaccagni atterrato da Bereszynski, la Lazio vuole l'ammonizione ma l'arbitro non estrae alcun cartellino.

68' Vecino fa tutto da solo: va alla conclusione, ma la palla è di poco al lato.

66' Cambia anche Nicola: dentro Cacace per Pezzella, poi Destro per Caputo.

64' Triplo cambio in casa Lazio: dentro Castellanos al posto di Immobile, dentro Rovella per Anderson, poi Vecino per Guendouzi.

62' Calcio di punizione in favore dell'Empoli: va Marin direttamente in porta, ma la palla si perde in alta sopra la traversa.

60' Nuovo calcio d'angolo in favore della Lazio: Pezzella ancora in out e nuovo corner per i biancocelesti. Questa volta va direttamente tra i guantoni di Caprile.

59' Marusic per Felipe Anderson, ma la conclusione viene deviata in corner. Calcio d'angolo in favore della Lazio.

57' Ci prova ancora Caputo: dalla distanza recupera la palla, si gira e calcia. Ma il tiro si perde alto sopra la traversa.

55' Primo cambio per l'Empoli: fuori Bastoni, dentro Cambiaghi.

53' Lazio in velocità: Zaccagni per Immobile che, quando sta per tirare, scivola. Occasione sprecata, il capitano rimane a secco.

50' Semplice giro palla della Lazio in questi primi minuti di secondo tempo, senza tuttavia avvicinarsi alla porta di Caprile.

45' Inizia il secondo tempo di Lazio - Empoli.

PRIMO TEMPO

45'+2' Duplice fischio dell'arbitro: finisce il primo tempo di Lazio - Empoli.

45'+2' GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL! Da calcio d'angolo arriva il gol del vantaggio, la firma è quella di Patric!

45'+1' Calcio di punizione Lazio: va Zaccagni, la palla viene deviata da Gyasi che rimane a terra, un po' "provato" dalla botta in testa.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri due minuti.

45' Lazzari e Patric non si intendono e alla fine Caputo recupera una palla preziosa: poi serve Luperto che, per fortuna, non calcia bene: la palla si perde alta sopra la traversa.

42' Quanti errori in casa Lazio: ora Marusic prova a mettere una palla al centro, ma è fuori misura e poco utile per i compagni in area.

40' Azione prolungata della Lazio: Zaccagni per Lazzari che crossa in area senza trovare alcun compagno. I padroni di casa continuano ad essere in possesso palla.

38' Ci prova ancora Immobile, lanciato in verticale. L'attaccante alla fine decide di andare direttamente alla conclusione, c'è la deviazione di Caprile.

35' Provvidenziale Mandas con l'Empoli che va a un soffio dal gol del vantaggio: Cancellieri per Caputo conclude a "botta sicura", arriva però l'intervento dell'estremo difensore biancoceleste!

34' Lazio che non riesce a essere incisiva, ora arriva il cross in area avversaria: direttamente sul portiere che blocca e fa ripartire i suoi.

33' Calcio di punizione in favore dell'Empoli: va Bastoni ma la palla si perde direttamente in out senza trovare l'intervento di alcun giocatore.

31' Lazzari per Anderson che prova a lanciare Zaccagni. Il numero 20 chiama in causa Immobile, che però viene anticipato dai calciatori dell'Empoli.

30' Lazzari prova a crossare in area, ma i difensori allontanano immediatamente la palla (e il pericolo).

27' Patric devia su Caputo: calcio d'angolo in favore dell'Empoli. Dagli sviluppi del corner, arriva il colpo di testa di Ismajli che però non inquadra la porta.

26' Check over: nessun penalty per la Lazio. Si prosegue.

25' Immobile scambia con Zaccagni, Ciro va alla conclusione. Interviene il portiere che allontana la palla, il capitano cade e rimane dolorante per qualche secondo. C'è in corso un check del Var per quanto riguarda il rigore.

24' Immobile servito bene da Kamada, inciampa e non riesce a concludere. Poi c'è la deviazione del difensore, sarà angolo per la Lazio.

23' Rimpalli e colpi di testa in area di rigore: Guendouzi lascia scivolare la palla in out, Hysaj si occupa della rimessa.

22' Hysaj dà una brutta palla a Immobile che, alla fine, per poter provare ad arpionarla, fa fallo. Riparte Capile che si occupa della punizione.

20' Bastoni prova la conclusione direttamente in porta: la palla si perde di poco sopra la traversa.

18' Caputo mette la palla in rete - nel corso dell'azione c'era anche un fallo su Guendouzi - ma il gol non è regolare per netto fuorigioco.

14' Pezzella su Anderson, il brasiliano vuole il cartellino giallo. L'arbitro opta per il calcio di punizione: riparte la Lazio.

11' Kamada mette la palla in mezzo all'area, dopodiché chiama in causa Anderson: il suo tiro viene murato dalla difesa avversaria.

9' Quello di questi primi minuti è un gioco ultra-frammentato: Anderson irregolare su Maleh, calcio di punizione in favore dell'Empoli. La palla si perde direttamente in out.

6' La Lazio si fa vedere al limite dell'area avversaria: Guendouzi pronto per proseguire l'azione, ma l'arbitro interviene involontariamente. Proseguono i biancocelesti in possesso palla.

5' Mandas prova a servire con un lancio lunghissimo direttamente Immobile: Ciro non c'arriva, la palla si perde in out.

2' Duro intervento di Gyasi su Zaccagni: il numero 20 rimane qualche secondo a terra, l'arbitro dà il calcio di punizione alla Lazio.

1' Fischia l'arbitro: inizia in questo momento la sfida tra Lazio ed Empoli.

AGGIORNAMENTO ORE 12.00 - I giocatori della Lazio, accolti da quelli del '74 e dai loro familiari, entrano in campo per iniziare a svolgere il riscaldamento.

AGGIORNAMENTO ORE 11.50 - Nel pre-gara sono arrivate le parole dell'allenatore Igor Tudor (QUI LE DICHIARAZIONI COMPLETE).

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti dalla diretta scritta di Lazio - Empoli. Appuntamento alle 12.30 quando arriverà il fischio d'inizio dell'arbitro Aureliano, che darà il via al match. Ampio pre-partita per i festeggiamenti del cinquantesimo anniversario dello scudetto del 1974. Olimpico pieno d'amore e di tifosi: una giornata speciale per la Lazio e per la sua storia.

