RIVIVI DIRETTA - Lazio - Frosinone 3-1: i biancocelesti la ribaltano, agli ospiti non basta Soulé

Serie A TIM | 18ª giornata

Venerdì 29 dicembre 2023, ore 20.45

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO-FROSINONE 3-1 (58' Soulé rig., 70' Castellanos, 72' Isaksen, 84' Patric)

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Patric, Pellegrini Lu. (54' Hysaj); Guendouzi, Rovella (86' Cataldi), Kamada; Felipe Anderson (45' Isaksen), Castellanos, Zaccagni (86' Pedro). A disp.: Sepe, Mandas, Casale, Ruggeri, Vecino, Basic, Sana Fernades. All. Sarri.

FROSINONE (3-4-3): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli; Gelli, Barrenechea, Brescianini (89' Bourabia), Garritano (79' Kvernadze); Soulè (89' Cuni), Kaio Jorge (75' Cheddira), Harroui (75' Caso). A disp.: Frattali, Cerofolini, Lulic, Cuni, Reinier, Bourabia, Mazzitelli, Lusuardi. All. Di Francesco.

Ammoniti: 56' Patric (L), 56' Sarri (L), 74' Okoli (F), 78' Barrenechea (F), 90'+6' Cataldi (L)

SECONDO TEMPO

90'+6' Triplice fischio: finisce in questo momento Lazio-Frosinone.

90'+6' Altro cartellino sventolato dall'arbitro: questa volta davanti al viso di Cataldi.

90'+5' Che azione! Lancio lungo di Guendouzi per Castellanos che va alla conclusione da distanza ravvicinata: la palla è centrale e arriva, senza problemi, tra le braccia di Turati.

90'+4' Lazio a un passo dal poker: bell'azione di Castellanos per Pedro che crossa in area all'indirizzo di Isaksen. La conclusione del danese sfiora la traversa.

90'+3' Kvernadze atterra Isaksen e sarà calcio di punizione, all'altezza del centrocampo, per la Lazio.

90' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri sei minuti.

89' Escono Soulé e Brescianini, entrano Cuni e Bourabia.

86' Doppio cambio Lazio: esce Zaccagni ed entra Pedro; esce Rovella ed entra Cataldi.

85' Sul gol c'è stato un controllo da parte del Var per l'eventuale posizione di fuorigioco dello spagolo: la rete viene convalidata.

84' GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL! E alla fine arriva il tris! Calcio d'angolo per la Lazio: va Zaccagni e Patric sul secondo palo sigla il gol del 3-1!

80' Zaccagni per Isaksen, che chiama in causa Castellanos. L'argentino la mette alle spalle di Turati, ma il gol non viene convalidato per off-side.

79' Un altro cambio per Di Francesco: fuori Garritano, dentro Kvernadze.

79' Volano cartellini gialli: Isaksen falloso su Gelli, l'arbitro opta per l'ammonizione.

78' Altro cartellino giallo, questa volta per Barrenechea che entra duro su Zaccagni.

75' Doppia sostituzione per Di Francesco: escono Harroui e Kaio Jorge, entrano Caso e Cheddira.

74' Cartellino giallo di Okoli, falloso su Isaksen.

72' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!! E arriva il gol del 2-1, questo porta la firma di Isaksen, servito bene da Castellanos che si rende autore di un preziosissimo assist! Il piazzato del danese non lascia scampo a un'incolpevole Turati.

70' GOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!!!!!!!!!!! La Lazio pareggia con Castellanos! Cross in area, l'argentino svetta più in alto di tutti: la palla prende una strana traiettoria ma alla fine si perde alle spalle di Turati!

65' Zaccagni ha Castellanos e Isaksen alla portata: alla fine la palla arriva a Okoli.

63' Corner Frosinone: svetta Marusic più in alto di tutti allontanando il pericolom ma solo per un momento. I gialloblù rimangono in possesso, la Lazio interrompe l'azione ma non riesce a costruire la propria manovra.

62' Calcio di punizione in favore del Frosinone per il fallo subito da Harroui. Va ancora Soulé, calcia direttamente in porta ma il tiro viene deviato in angolo.

60' Passaggio in verticale di Rovella all'indirizzo di Castellanos: il Frosinone è bravo a chiudere tutte le linee di passaggio.

58' Soulé dal dischetto spiazza Provedel: Frosinone che si porta in vantaggio.

56' Viene decretato il calcio di rigore per il Frosinone: ammonito anche Sarri.

56' Mentre l'arbitro viene richiamato al Var, Patric prosegue la lamentele nei suoi confronti, rimediando l'ammonizione.

55' Veementi polemiche da parte del Frosinone per il tocco di braccio di Guendouzi. L'arbitro fa proseguire ma è in corso il check del Var.

54' Si concretizza il cambio con il numero 3 che sia avvicina, zoppicando, alla panchina.

53' Problemi per Pellegrini che si butta a terra, la sua sfida finisce qui. Pronto ad entrare al suo posto Hysaj.

49' Fa tutto bene Pellegrini che dopo aver recuperato una palla complicata, crossa in area. Il Frosinone respinge, Guendouzi la ruba ma poi viene fischiato il suo fallo su Garritano.

46' Pellegrini dalla lunghissima distanza: il tiro è potente e preciso, manca per poco la porta.

45' Cambio in casa Lazio: fuori Anderson, dentro Isaksen.

PRIMO TEMPO

45'+2' Duplice fischio dell'arbitro: finisce il primo tempo di Lazio-Frosinone.

45'+2' Bravissimo Guendouzi per Zaccagni che penetra in area, crossa senza però trovare alcun compagno per la conclusione in rete.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri due minuti.

44' Gelli per Brescianini che ci prova ancora dalla lunga distanza: la palla si perde altissima sopra la traversa.

42' Ci prova Zaccagni con una conclusione dal limite dell'area: il tiro è fuori misura, si perde in out.

38' Gelli per Garritano che va alla conclusione: la palla si perde al lato della porta.

37' Patric devia in angolo un pericoloso cross in area del Frosinone. Si ripartirà da calcio d'angolo. E dagli sviluppi del corner arriva la conclusione di testa di Brescianini, parata da Provedel.

34' Gelli prova il cross in area di rigore, ma è completamente fuori misura e la palla termina in out.

33' Va Zaccagni direttamente in porta, allontana in qualche modo Turati.

31' Pellegrini subisce fallo da Garritano e si conquista un calcio da punizione da una buona posizione.

29' Cross di Zaccagni per Castellanos che stoppa di petto ma, al momento del tiro, arriva l'intervento della difesa. Provvidenziale ancora Okoli, allontana Barrenechea.

26' È senz'altro un Kamada più propositivo rispetto a quello delle ultime uscite: nonostante la pressione dell'avversario, tenta la conclusione, purtroppo murata.

25' Occasione parzialmente precata quella di Anderson che chiama in causa Castellanos. L'argentino passa indietro per Guendouzi, il Frosinone è rientrato e recupera la palla.

23' È una Lazio anche in grado di aggredire: qui l'arbitro sanziona il fallo di Felipe Anderson su Bastianini. Il Frosinone in possesso, ma solo per un momento: recupera la squadra di casa.

22' Il giapponese s'è ripreso ed è pronto a rientrare, ancora dolorante il calciatore del Frosinone che si alza solamente in questo momento.

20' Bruttissimo scontro Kamada-Okoli: entrambi i giocatori sono a terra, curati dallo staff medico delle rispettive squadre.

19' Felipe Anderson a un passo dal gol. Il brasiliano colpisce di testa, ma arriva l'intervento provvidenziale di Okoli in uscita. Si riprenderà da calcio d'angolo.

16' Va Pellegrini, Okoli allontana: Kamada prova una conclusione al volo, apprezzabile ma poco precisa.

15' Calcio di punizione della Lazio dopo il fallo di Monterisi su Zaccagni. Sulla palla Pellegrini e lo stesso numero 20.

14' Gelli in verticale per Kaio Jorge che prova la conclusione in rovesciata: nessun problema per Provedel.

13' Castellanos ruba palla ma è solo, temporeggia ma finisce per farsi recuperare dagli avversari.

12' Ora anche il Frosinone si fa vedere dalle parti di Provedel. Crossa Brescianini, l'azione viene interrotta per il fallo subito da Zaccagni.

10' È una Lazio che continua ad attaccare ma ha difficoltà ad avvicinarsi alla porta difesa da Turati: riparte il Frosinone dopo il contrasto Kamada-Garritano.

7' Zaccagni per Castellanos, poi Felipe Anderson: il brasiliano va direttamente alla conclusione, murata dalla difesa del Frosinone.

4' Guendouzi crossa all'indirizzo di Castellanos che salta, subendo fallo. L'argentino rimane qualche secondo a terra dolorante, per poi alzarsi e proseguire la sua gara.

3' Felipe Anderson troppo solo, la progressione del brasiliano viene interrotta dalla difesa del Frosinone. Poi si conquista un fallo laterale, biancocelesti ancora in possesso.

2' Marusic batte il fallo laterale chiamando in causa Castellanos. L'argentino prova il passaggio al volo per Guendouzi: la palla si perde in out.

1' Fischia l'arbitro: inizia in questo istante Lazio-Frosinone.

AGGIORNAMENTO ORE 20.15 - Le squadre fanno il proprio ingresso sul terreno di gioco per il riscaldamento.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Frosinone. Appuntamento alle 20.45 quando all'Olimpico arriverà il fischio d'inizio del match.

