RIVIVI DIRETTA - Lazio - Genoa 4-3: sofferenza nel finale, ma è poker biancoceleste!

Serie A TIM 2020-2021 | 34ª giornata

Domenica 2 maggio 2021, ore 12:30

Stadio Olimpico di Roma

Lazio - Genoa 4-3 (30' e 56' Correa, 43' Immobile rig., 46' Marusic aut, 48' Luis Alberto, 80' Scamacca, 81' Shomurodov)

LAZIO (3-5-2) - Reina; Marusic, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic (82' Akpa Akpro), Leiva (57' Cataldi), Luis Alberto (82' Parolo), Lulic (67' Fares); Correa (82' Andreas Pereira), Immobile.

A disp.: Alia, Strakosha, Musacchio, Patric, Akpa Akpro, Parolo, Pereira, Muriqi.

All.: Simone Inzaghi.

GENOA (3-5-2) - Perin; Biraschi, Radovanovic (45' Ghiglione), Masiello; Goldaniga, Strootman (52' Rovella), Badelj, Zajc (45' Pjaca), Zappacosta (69' Cassata); Destro (45' Scamacca), Shomurodov.

A disp.: Marchetti, Paleari, Zapata, Behrami, Czyborra, Melegoni, Portanova.

All.: Davide Ballardini.

Arbitro: Piero Giacomelli (sez. di Trieste)

Assistenti: Baccini - Bottegoni

IV uomo: Abisso

V.A.R.: Di Paolo

A.V.A.R.: De Meo

Ammoniti: 31' Biraschi (G), 42' Radovanovic (G), 44' Leiva (L), 78' Cataldi (L), 90'+1' Cassata (G)

SECONDO TEMPO

90'+4' Finsice la partita! Sofferenza nel finale, ma la Lazio vince 4-3.

90'+1' Fallo di Cassata su Lazzari: calcio di punizione per la Lazio e ammonizione per il calciatore del Genoa.

90' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà fino al 94'

89' Provvidenziale l'anticipo su Scamacca di Lazzari, che subisce fallo. Calcio di punizione per la Lazio: batte Reina.

88' Fallo di Cataldi su Pjaca e calcio di punizione per il Genoa.

84' Su contropiede Fares va via a Cassata e, bloccato da Masiello, conquista un ottimo calcio d'angolo.

82' Triplo cambio per Inzaghi: escono Milinkovic, Luis Alberto e Correa, entrano Akpa Akpro, Parolo e Andreas Pereira.

82' Anche Fares rimedia il cartellino giallo sul fallo precedente al gol genoano. Era diffidato, salterà la prossima contro la Fiorentina.

81' Shomurodov riapre la partita e sigla il terzo gol del Genoa.

80' Scamacca sul pallone: arriva il 4-2 del Genoa!

78' Fallo di Cataldi su Badelj, che rimane a terra. Giacomelli ammonisce il centrocampista della Lazio e dà il calcio di rigore al Genoa.

77' Lazzari per Immobile, che si rende protagonista di una giocata magistrale. Perin è attento ed evita anche il tap-in di Correa.

76' Ci prova il Genoa con Cassata da fuori area: Reina non ha problemi a far sua la palla.

75' Cross di Ghiglione in area, e Hoedt che mette la palla in calcio d'angolo.

73' Mischia in area di rigore, con i biancocelesti che si scambiano continuamente la palla. L'azione termina con Biraschi che allontana.

70' Brutto fallo di Masiello su Correa, con il calciatore del Genoa che rimedia anche il cartellino giallo.

69' Ultima sostituzione per il Genoa: esce Zappacosta, entra Cassata.

68' Calcio spettacolo dei "Fantastici 4": Immobile conclude in porta, ma la palla si perde di un soffio al lato della porta.

67' Secondo cambio per Inzaghi: esce Lulic, entra Fares.

66' Calcio di punizione in favore del Genoa per il fallo su Ghiglione.

65' Shomurodov entra bene in area di rigore, ottimo l'intervento di Cataldi che, con l'aiuto dei compagni, fa ripartire i suoi.

62' Scatta sul filo del fuorigioco Lazzari sul passaggio di un compagno: provvidenziale l'anticipo di Perin.

61' Luis Alberto serve Correa in verticale, Biraschi di fisico fa sua la palla ed evita anche il calcio d'angolo.

59' Il Genoa non s'arrende e ci prova con la conclusione da fuori di Rovella. La palla si perde alta sopra la traversa.

57' Primo cambio per Inzaghi: esce Leiva, entra Cataldi.

56' GOOOOOOOOOOOOL! Luis Alberto per Correa, che fa doppietta e porta a quattro le marcature dei biancocelesti!

54' Pjaca per Badelj, anticipato da Lazzari. Il gioco era stato fermato da Giacomelli per posizione di off-side del croato.

53' Magistrale azione portata avanti da Correa, Luis Alberto, Milinkovic e Immobile. Interviene Zappacosta, bloccato fallosamente da Ciro per il direttore di gara.

52' Altro cambio per il Genoa: esce Strootman, entra Rovella

52' Il Genoa ci prova con Pjaca, che tenta di dare il pallone in profondità ma, al contrario, va direttamente in out.

48' GOOOOOOOOOOOOL! Tris Lazio! Pennellata di Luis Alberto, che mette la palla lì dove Perin non può arrivare.

46' Cross di Ghiglione e Marusic mette la palla in rete. Il Genoa accorcia le distanze.

45' Si riparte! Triplo cambio per il Genoa: fuori Radovanovic, Zajc e Destro, dentro Giglione, Pjaca e Scamacca.

SINTESI PRIMO TEMPO

È un primo tempo a senso unico quello tra Lazio e Genoa. La squadra di Inzaghi entra in campo col piglio giusto, sciupa varie occasioni per portarsi in vantaggio. Il gol arriva alla mezz'ora con Correa, che conferma l'ottimo momento di forma. Milinkovic scambia con Luis Alberto. Poi il 'Mago' chiama in causa il 'Tucu' che, complice un rimpallo, sorprende Perin. Il raddoppio è tutto di Ciro Immobile, che si guadagna un calcio di rigore e lo trasforma spiazzando il portiere genoano. Provvidenziale l'intervento di Reina su Shomurodov in chisura di primao tempo.

PRIMO TEMPO

45'+1' Duplice fischio di Giacomelli, finisce la prima frazione di gioco.

45' Provvidenziale l'intervento di Reina sulla conclusione da fuori area di Shomurodov.

44' Fallo di Leiva su Zajc, e cartellino giallo per il brasiliano.

43' GOOOOOOOOOOOOOOOL! Immobile spiazza Perin e porta a due le marcature dei biancocelesti.

42 Luis Alberto per Immobile, che subisce il fallo di Radovanovic. Calcio di rigore in favore della Lazio!

40' Cross di Milinkovic per Correa, ma l'argentino non colpisce bene il pallone. Perin interviene bene e fa ripartire i suoi.

37' Cross di Badelj, ma è preziosissima la giocata di Lucas Leiva che toglie il pericolo dalle parti di Reina.

36' Possesso palla prolungato della Lazio, Milinkovic lo interrompe con un errore che fa ripartire il Genoa.

34' Palla in profondità per Destro, ma l'attaccante del Genoa non ci arriva. Ricomincia Reina.

31' Entrata pericolosa di Biraschi su Luis Alberto, con l'arbitro che estrae il cartellino giallo nei confronti del calciatore del Genoa.

30' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! La Lazio va in vantaggio con Correa! Scambio tra Milinkovic e Luis Alberto: il 'Mago' chiama in causa il 'Tucu' che, complice un rimpallo, sorprende Perin.

27' Shomurodov finisce a terra per qualche secondo, salvo poi rialzarsi poco dopo.

26' Provvidenziale l'anticipo di Radovanovic su Immobile, che era entrato bene in area di rigore.

25' Prolungata azione della Lazio, che si conclude con il tiro in porta di Luis Alberto. La conclusione è troppo debole, Perin non ha problemi a far sua la palla.

23' Palla dietro di Lazzari per Correa, interviene Badelj che spedisce il pallone in fallo laterale.

23' Spinta di Lucas Leiva su Destro: sarà calcio di punizione per il Genoa.

22' Va Zajc, la palla viene murata da Leiva.

21' Fallo di Milinkovic su Zappacosta. Giacomelli concede il calcio di punizione per i rossoblù.

20' Radu serve Correa in area di rigore: il 'Tucu' tenta un tacco, ma il Genoa riparte con Radovanovic che chiama in causa Perin.

18' Sassata di Milinkovic dal limite dell'area di rigore: Perin devia per l'ennesimo calcio d'angolo biancoceleste.

15' Luis Alberto prova il gol dalla bandierina, il portiere del Genoa smanaccia.

14' Dagli sviluppi del calcio d'angolo, provvidenziale l'intervento di Perin su Immobile. Ancora corner.

13' Contropiede Lazio orchestrato da Luis Alberto. Uno due con Correa, con il 'Mago' che tira: ma la conclusione viene deviata in corner da Biraschi.

11' Lulic per Correa: l'argentino mette la palla sul secondo palo ma non trova compagni di squadra.

10' Immobile scarica dietro per Luis Alberto: la conclusione viene deviata in calcio d'angolo per Badelj.

8' La progressione di Correa all'interno dell'area di rigore viene fermata da Biraschi.

7' La squadra di Inzaghi continua ad attaccare: Lulic tenta di mettere un'ottima palla in area di rigore, l'avversario anticipa.

6' Altra chance per la Lazio: è sempre Lazzari a proporsi, la palla di Immobile va al lato del palo difeso da Perin.

5' Colpo di testa di Senad Lulic sul cross di Lazzari, ma l'esterno spedisce la palla sul fondo.

4' Milinkovic fa sponda su Correa, che non riesce ad arpionare il pallone per concludere in porta. L'arbitro ferma comunque l'azione per un fallo del 'Sergente' sull'avversario.

3' Primo squillo della Lazio con Lazzari che penetra bene in area di rigore, ma non riesce a tirare in porta. Ci pensa Ciro Immobile, ma Perin è attento a disinnescare il tiro dell'attaccante.

2' Lulic per Correa, ma Zajc intercetta e fa ripartire i suoi.

1' Goldaniga corre sulla sua fascia, ma si porta la palla in out. Riparte il Genoa.

1' Fischio di Giacomelli: inizia Lazio - Genoa!

AGGIORNAMENTO ORE 12.15 - Le due squadre rientrano negli spogliatoi: un quarto d'ora e poi arriverà il fischio d'inizio di Giacomelli.

AGGIORNAMENTO ORE 11.50 - Anche il gruppo rossoblù fa il proprio ingresso in campo!

AGGIORNAMENTO OE 11.45 - I giocatori della Lazio raggiungono i portieri in campo per il consueto riscaldamento pre-match!

AGGIORNAMENTO ORE 11.15 - Nell'immediato pre-partita arrivano le dichiarazioni di Wesley Hoedt ai microfoni di Lazio Style Channel: "Siamo forti e dobbiamo dimostrarlo sul campo" (QUI le dichiarazioni complete)

Buongiorno amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta del match tra Lazio e Genoa, valido per la 34esima giornata di Serie A. La squadra di Inzaghi, reduce dalla netta vittoria contro il Milan, è alla ricerca di altri punti per recuperare il ritardo rispetto alle concorrenti per il quarto posto. Il gruppo di Ballardini sembra non dover chiedere più nulla al campionato, ma i protagonisti rossoblù hanno sottolineato di volere il successo per archiviare definitivamente il discorso salvezza. Fischio d'inizio alle 12.30 all'Olimpico!

Lazio Women, la partita con il Ravenna in Tv: ecco dove vederla

Lazio - Genoa, le formazioni ufficiali: tutto confermato tra i biancocelesti

TORNA ALLA HOMEPAGE