RIVIVI DIRETTA - Lazio - Juve 1-0: la decide Marusic al fotofinish!

Serie A TIM | 30ª giornata

Sabato 30 marzo, ore 18:00

Stadio Olimpico di Roma

Lazio - Juventus 1-0 (90'+3' Marusic)

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Felipe Anderson, Cataldi (79' Vecino), Kamada (79' Guendouzi), Marusic; Pedro (57' Isaksen), Zaccagni (84' Luis Alberto); Castellanos (57' Immobile). A disp.: Sepe, Renzetti, Hysaj, Patric, Ruggeri, Coulibaly, Luis Alberto, Saná Fernandes, Diego Gonzalez. All.: Tudor.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani; De Sciglio (Iling-Jr), Miretti (45' McKennie), Locatelli, Rabiot, Cambiaso (63' Weah); Kean (79' Sekulov), Chiesa (68' Yildiz). A disp.: Perin, Pinsoglio, Gatti, Yildiz, Djalo, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende. All.: Allegri.

Arbitro: Colombo; Assistenti: Preti - Vecchi; IV Uomo: Marchetti; VAR: Mazzoleni; AVAR: Chiffi.

Ammoniti: 29' Allegri (J), 71' Iling-Jr (J), 75' Weah (J), 90'+1' Immobile (L)

SECONDO TEMPO

90'+3' Triplice fischio: vince la Lazio grazie al gol di Marusic!

90'+3' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL!!!!!! Arriva la rete della Lazio, la sigla Marusic!

90'+3' Immobile corre con Bremer, ma Ciro non c'arriva e il brasiliano recupera.

90'+1' Ammonito Immobile per proteste.

90' Comunicato in questo momento che si giocherà per altri tre minuti.

90' Bremer devia in angolo, corner per la Lazio. Luis Alberto dalla bandierina per Anderson che crossa in mezzo: Szczesny esce coi pugni.

87' Luis Alberto va alla conclusione, la palla si perde fuori ma c'è la deviaizone di un calciatore avversario. L'arbitro non la vede e dà la rimessa al portiere.

86' Ci prova anche Vecino dalla distanza: la palla si perde di poco al lato della porta di Szczesny.

85' Marusic viene chiamato in causa con un passaggio lungo in verticale, ma non riesce a tenere la palla in campo: si perde in out.

84' Esce anche Zaccagni, dentro Luis Alberto.

79' Cambiano ancora i due allenatori: esce Kean, entra Sekulov. Per la Lazio, fuori Kamada e Cataldi ed entrano Guendouzi e Vecino.

78' Kamada ruba una bella palla in area di rigore, ma la conclusione è praticamente un passaggio a Szczesny. Il portiere la blocca e fa ripartire i suoi.

75' Ammonito Weah per il fallo su Zaccagni.

74' Dalla bandierina, Zaccagni chiama in causa Isaksen che poi la passa a Gila. Lo spagnolo prova direttamente la conclusione in porta, la palla si perde alta.

73' Azione prolungata della Lazio: Marusic per Immobile che chiama in causa ancora il montenegrino. La sua conclusione viene deviata in angolo!

71' Cartellino giallo per Iling-Jr, "colpevole" del fallo su Isaksen.

68' Sostituzione Juve: esce Chiesa, dentro Yildiz.

65' Conclusione dalla lunghissima distanza di Felipe Anderson, la palla si perde alta sopra la traversa.

63' Cambia ancora Allegri: fuori Cambiaso, dentro Weah.

60' Bravissimo Gila su Kean! Interviene in scivolata togliendo la palla a Kean in area di rigore!

57' Duplice cambio per la Lazio: esce Pedro ed entra Isaksen; esce Castellanos ed entra Immobile.

55' Dagli sviluppi del calcio d'angolo, ci prova anche Romagnoli dalla distanza: il tiro non inquadra la porta.

54' Casale si fa tutto il campo e prova la conclusione: sul più bello, la palla viene deviata in angolo da Bremer.

50' Calcio d'angolo in favore della Lazio: Zaccagni dalla bandierina, Cambiaso recupera. Sugli sviluppi della stessa azione c'è il fallo di Pedro su Chiesa, punizione per la Juve.

45' Doppio cambio in casa Juve: fuori Miretti e De Sciglio, dentro McKennie e Iling-Jr.

45' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo di Lazio-Juve.

PRIMO TEMPO

45' Senza alcun minuto di recupero, l'arbitro fischia due volte: finisce il primo tempo di Lazio - Juve.

43' Ci prova di nuovo Chiesa, che supea la marcatura di Anderson: la sua conclusione, tuttavia, viene bloccata ancora da Mandas.

41' Mandas è provvidenziale sulla conclusione di Chiesa! Il portiere greco devia in calcio d'angolo!

40' Riparte Gila ma c'è subito un tocco di mano di Miretti: punizione per la Lazio.

38' Pedro subisce fallo da Danilo, l'arbitro dà il calcio di punizione: riparte la Lazio che mantiene il possesso palla.

29' Ammonito Allegri per proteste dopo il duello tra Casale e De Sciglio.

28' Deviazione di Cambiaso, nuovo calcio d'angolo in favore della Lazio, di cui si occupa ancora Zaccagni.

26' Zaccagni per Anderson, che va alla conclusione in area di rigore. Interviene il portiere della Juve a disinnescare l'ennesima occasione per la Lazio.

22' Szczesny interviene su Pedro in area di rigore: per l'arbitro l'intervento non è da sanzionare, i biancocelesti lamentano il potenziale penalty.

20' Altra grande occasione per la Lazio, ancora con Castellanos: l'argentino si fa ipnotizzare da Szczesny. Lazio che continua ad attaccare ma non riesce a concretizzare le occasioni che crea.

19' Dagli sviluppi del calcio di punizione arriva il colpo di testa di Romagnoli, troppo facile la presa per Szczesny.

18 Bremer fa fallo su Castellanos: calcio di punizione in favore della Lazio, che può riportarsi in attacco. Ancora Zaccagni pronto a incaricasene.

17' La conclusione di Castellanos si perde al lato della porta difesa da Szczesny!

16' Ancora Lazio in attacco: Castellanos non arriva per un soffio su un pallone che, a tu per tu con Szczesny, sarebbe stato pericoloso da gestire per il portiere della Juve.

15' Sugli sviluppi del calcio d'angolo arriva un buon cross di Pedro in area di rigore, allontana la difesa bianconera.

14' Marusic in verticale per Felipe, Rugani devia in angolo. Sarà corner per la Lazio, ancora Zaccagni dalla bandierina.

12' Ancora un fallo a centrocampo, questa volta di Kean ai danni di Romagnoli che rimane qualche secondo a terra, per poi rialzarsi "aiutato" dallo stesso avversario. Lazio che rimane in possesso palla.

11' Romagnoli a un passo da un importante recupero all'altezza del centrocampo, alla fine l'arbitro fischia il fallo del difensore su Kean e consente alla Juve di ripartire.

9' Calcio di punizione in favore della Juventus: va Chiesa per Bremer che colpisce di testa ma la palla si perde di poco al lato della porta difesa da Mandas.

8' Non riesce l'uno-due tra Castellanos e Anderson: il Taty pressa su Szczesny e per poco non lo anticipa.

6' Zaccagni subisce fallo da Locatelli: calcio di punizione per i biancocelesti, che possono ripartire dalla propria metà campo.

5' Duello Chiesa-Anderson, ma alla fine è il bianconero a far fallo. Riparte Mandas.

4' Ci prova Kamada dalla lunghissima distanza, dopo aver ricevuto la palla da Pedro. La palla è alta sopra la traversa e non impensierisce la Juve.

3' Primo calcio d'angolo in favore della Lazio. Zaccagni sul punto di battuta, esce bene Szczesny e allontana il pericolo.

1' Fischia l'arbitro: inizia in questo momento Lazio - Juve!

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Juve. Alla ripresa del campionato dopo la sosta nazionali, i biancocelesti si presentano in una veste inedita, guidati non più da Maurizio Sarri ma da Igor Tudor. Tante novità di formazione per il neo-allenatore, che sceglie la difesa a tre e lascia in panchina qualche nome d'eccezione. Fischio d'inizio alle 18.00 mentre all'Olimpico tutto è pronto per l'avvio del match.

