RIVIVI DIRETTA - Lazio - Milan 0-1: vergogna all'Olimpico!

Serie A TIM | 27ª giornata

Venerdì 1 marzo 2024, ore 20:45

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO - MILAN 0-1 (88' Okafor)

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino (77' Cataldi), Luis Alberto (59' Hysaj); Felipe Anderson, Castellanos (59' Immobile), Zaccagni (66' Isaksen).

A disp.: Mandas, Renzetti, Casale, Lazzari, Ruggeri, Kamada, Andrè Anderson, Pedro.

All.: Maurizio Sarri

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (64' Calabria), Kjaer (81' Thiaw), Gabbia (81' Tomori), Theo Hernandez; Adli (71' Okafor), Bennacer (64'Reijnders); Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

A disp.: Sportiello, Mirante, Chukwueze, Tomori, Thiaw, Terracciano, Jimenez, Musah.

All.: Stefano Pioli

Arbitro: Marco Di Bello (sez. Brindisi); Assistenti: Meli - Alassio; IV ufficiale: Sacchi; V.A.R.: Di Paolo - A.V.A.R.: Aureliano

Ammoniti: 23' Sarri (L), 51' Pellegrini (L), 61' Florenzi (M), 70' Adli (M), 80' Gabbia (M), 84' Hernandez (M), 90' Hysaj (L)

Espulsi: 57' Pellegrini (L), 90'+4' Marusic

SECONDO TEMPO

90'+6' Triplice fischio dell'arbitro.

90'+5' Espulsione anche nei confronti di Guendouzi.

90'+4' Espulsione clamorosa nei confronti di Marusic.

90'+3' Ci prova anche Cataldi dalla distanza: la palla non inquadra la porta e non si conquista neanche un calcio d'angolo. Riparte il portiere del Milan.

90'+2' Arriva la conclusione un po' sbilenca di Immobile: la palla si perde al lato della porta difesa da Maignan.

90' Comunicato in questo momento il tempo di recupero: si giocherà per altri sei minuti.

90' Ammonito anche Hysaj: si fa fatica a commentare l'operato di Di Bello di questa sera.

88' Arriva il gol del vantaggio del Milan e porta la firma di Okafor. Provedel para l'imparabile, ma alla fine la palla viene messa alle sue spalle.

86' L'arbitro ferma il gioco evitando che Isaksen possa continuare tutto solo verso la porta. Il danese è stato giudicato responsabile del fallo su Theo Hernandez.

84' Theo Hernandez ferma la progressione di Isaksen verso la porta di Maignan: ammonizione anche per il francese.

81' Escono Kjaer e Gabbia, entrano Thiaw e Tomori.

80' Va Cataldi, la palla passa per tutta l'area di rigore: Immobile non riesce ad incornare.

80' Atterrato Guendouzi da Gabbia: c'è ammonizione per il calciatore del Milan e calcio di punizione in favore della Lazio.

77' Esce Vecino ed entra Cataldi, mente l'Olimpico è una vera bolgia!

76' Arriva il vantaggio del Milan con Leao. Ma dopo un controllo del Var il gol non viene convalidato per posizione di off-side!

75' Isaksen scambia con Immobile, la palla esce di pochissimo!

74' Clamoroso salvataggio di Provedel sulla conclusione di Loftus-Cheek!

73' Rasoterra di Reijnders in area di rigore, Okafor non c'arriva per pochissimo.

71' Cambia ancora Pioli: fuori Adli per Okafor.

70' Fallo di Adli che interrompe la corsa di Felipe Anderson: ammonizione per il francese.

68' Il passaggio filtrante di Felipe Anderson per Immobile è troppo lungo, arriva prima Maignan che l'attaccante biancoceleste.

66' Un altro cambio per Sarri: esce Zaccagni, entra Isaksen.

65' Milan in attacco, Giroud va in porta ma Provedel arriva agevolmente sulla palla.

64' Doppio cambio anche per il Milan: escono Florenzi e Bennacer, entrano Calabria e Reijnders.

61' Cartellino giaqllo anche per Florenzi, autore del fallo su Zaaccagni.

59' Doppio cambio Lazio: esce Luis Alberto, entra Hysaj; esce Castellanos per Immobile.

58' Il clima è rovente: ammonito anche Romagnoli per proteste.

57' Secondo cartellino giallo per Pellegini che riceve l'espulsione. Lazio in inferiorità numerica.

56' Dagli sviluppi dell'angolo arriva la conclusione al volo di Giroud: la palla è altissima sopra la traversa.

55' Leao tenta il cross in area di rigore, Marusic devia, Provedel non riesce ad evitare il calcio d'angolo.

53' Luis Alberto chiama lo scambio sulla corsa con Felipe Anderson, la palla è lunga e arriva direttamente a Maignan.

52' Va Florenzi: la palla si perde direttamente sul fondo.

51' Fallo di Pellegrini su Pulisic e cartellino giallo sventolato ai danni del calciatore biancoceleste.

50' Guendouzi entra bene in area di rigore, tira ma viene murato. Poi Anderson prende la palla ma solamente per un secondo. Riparte il Milan.

48' Arriva la conclusione dalla lunghissima distanza di Leao: la palla si perde alta!

45' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo di Lazio - Milan.

PRIMO TEMPO

45'+1' Duplice fischio dopo la conclusione alta di Giroud da calcio d'angolo: finisce il primo tempo di Lazio - Milan.

45'+1' Arriva la prima occasione per il Milan con Pulisic: Provedel interviene mettendo in angolo.

45' Comunicato l'extra-time: si giocherà per un altro minuto.

45' Vecino su Pulisic, continua ad andare avanti arrivando anche alla conclusione. Ma il calciatore del Milan era a terra e l'arbitro ferma l'azione.

44' Pellegrini contro Loftus-Cheek, con il primo che rimane a terra. La Lazio batte subito, ma Di Bello interrompe un potenziale contropiede poiché il calciatore biancoceleste era ancora a terra.

41' Il Milan attacca, è bravo Pellegrini a prendere il fallo laterale e far ripartire i suoi quando mancano cinque minuti alla fine del primo tempo.

39' Tentativo di Luis Alberto dalla lunga distanza: Maignan arriva sulla palla e la blocca!

37' Si ferma Pulisic dopo il duello con Vecino: qualche secondo a terra per il rossonero che poi, zoppicando, può proseguire il match.

36' Dagli sviluppi del corner ci prova ancora Pulisic, ma la conclusione è altissima sopra la traversa.

35' Pellegrini devia in angolo la conclusione di Pulisic: calcio d'angolo in favore del Milan, di cui si occupa Florenzi.

33' Progressione di Gila in avanti, poi chiama in causa Zaccagni: il numero 20 crossa in area dove ci sono Castellanos e Anderson, ma i compagni non arpionano la palla.

30' Va lo spagnolo al centro dell'area di rigore: interviene Theo Hernandez di testa, si riparte dal fallo laterale.

29' Brutto fallo di Loftus-Cheek su Vecino e calcio di punizione in favore della Lazio. Zaccagni e Luis Alberto sul punto di battuta.

28' Rientra in campo Mario Gila anche se Casale ha iniziato il riscaldamento nel caso in cui lo spagnolo non ne avesse più.

28' Va Luis Alberto col destro, palla a uscire su Maignan che blocca senza troppi problemi.

27' Anderson per Zaccagni che mette la palla al centro dell'area all'indirizzo di Guendouzi: c'è la deviazione di un giocatore del Milan, sarà corner per i biancocelesti.

25' Si ferma Mario Gila per un problema fisico: medici in campo per accertarsi delle condizioni dello spagnolo.

23' È un Olimpico di fuoco: Sarri viene ammonito dall'arbitro Di Bello.

22' Va Florenzi: la barriera della Lazio mura la conclusione.

21' Intervento di Vecino su Loftus-Cheek e calcio di punizione in favore del Milan.

20' Luis Alberto dalla distanza, ma la palla viene letteralmente murata dalla difesa del Milan. La Lazio mantiene il possesso solamente per qualche secondo, inizia il contropiede rossonero.

18' Riparte con determinazione la Lazio, Zaccagni sbaglia il cross in area e la palla viene recuperata dal Milan.

15' S'infiamma la Lazio: prima Anderson, poi Guendouzi che mette una buona palla in mezzo all'area. Interviene la retroguardia rossonera, la palla arriva anche a Castellanos, riparte il Milan.

13' Nulla da fare: l'arbitro fa proseguire la gara senza alcun rigore concesso alla Lazio! L'Olimpico mostra forte e chiaro tutto il suo risentimento.

12' Maignan interviene in scivolata su Castellanos: tutta la Lazio è davanti all'arbitro Di Bello, che non appare intenzionato a concedere il penalty.

11' Ci prova dalla distanza il Taty! Il tiro, piuttosto centrale e non particolarmente potente, è di facile presa per Maignan.

8' Luis Alberto dalla bandierina: colpisce Vecino dopo la conclusione di testa di Anderson, la palla si perde di pochissimo al lato della porta.

7' Attacca la Lazio con Anderson, che chiama in causa Guendouzi. Cross basso del francese, deviato in angolo da Kjaer. Sarà corner per i biancocelesti.

6' Zaccagni duella con Florenzi che interviene irregolarmente: riparte ancora la Lazio.

5' Buono l'intervento di Felipe Anderson per far ripartire i suoi: poi Guendouzi subisce fallo, tocca alla Lazio ripartire dalla propria metà campo.

1' Fischia l'arbitro: inizia in questo momento Lazio - Milan.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Milan. Appuntamento alle 20.45 direttamente allo Stadio Olimpico per il fischio d'inizio del big match della 27esima giornata di Serie A.

