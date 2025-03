RIVIVI DIRETTA - Lazio-Viktoria Plzen 1-1: basta il gol Romagnoli, Baroni ai quarti!

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

UEFA Europa League | Ottavi di finale, ritorno

Giovedì 13 marzo 2025, ore 18:45

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO-VIKTORIA PLZEN 1-1 (52' Sulc, 77' Romagnoli)

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Patric (79' Gila), Romagnoli, Nuno Tavares (67' Lazzari); Vecino, Guendouzi; Isaksen, Pedro (79' Dele-Bashiru), Zaccagni; Castellanos (67' Dia).

A disp.: Mandas, Furlanetto, Noslin, Tchaouna.

All.: Marco Baroni

VIKTORIA PLZEN (4-3-3): Jedlicka; Dweh, Markovic, Jemelka, Cadu (79' Doski); Sulc, Kalvach, Cerv; Vydra (79' Sojka), Durosinmi (71' Prince), Memic.

A disp.: Hejda, Kopic, Tvrdon, Valenta, Sdu, Paluska, Panos, Baier.

All.: Miroslav Koubek

Arbitro: Danny Makkelie (NED); Assistenti: Hessel Steegstra (NED) - Jan de Vries (NED); IV ufficiale: Marc Nagtegaal (NED); V.A.R.: Rob Dieperink (NED); A.V.A.R.: Erwin Blank (NED)

Ammoniti: 2' Dweh (V), 4' Marusic (L), 39' Durosinmi (V), 69' Vecino (L)

SECONDO TEMPO

90'+3' Triplice fischio dell'arbitro: finisce in questo momento la partita, con la Lazio che si qualifica per i quarti di finale d'Europa League.

90'+3' Calcio d'angolo in extremis del Viktoria Plzen: palla fuori e l'Olimpico festeggia già!

90'+2' Bravissimo Marusic a recuperare interrompendo il potenziale contropiede avversario!

90' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri tre minuti.

90' Dweh fa fallo su Zaccagni, la Lazio riesce a recuperare e a salire un po'.

88' Vecino mette in out un'azione pericolosissima da parte del Viktoria. Provvidenziale l'uruguaiano!

86' Momenti di difficoltà per la Lazio con gli avversari in attacco: calcio d'angolo per i cechi, col numero 10 che se ne incarica, Zaccagni mette la palla in fallo laterale.

85' Doppio cambio ancora per il Viktoria Plzen: fuori Kalvach e dentro Panos, fuori Memic e dentro Kopic.

79' Dentro Gila e Dele-Bashiru, fuori Patric e Pedro.

78' Cambia ancora il Viktoria Plzen: fuori Cadu, dentro Doski; poi ancora Sojka per Vydra.

77' GOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL! Dalla bandierina va Zaccagni, Romagnoli la infila in rete: il portiere para ma la palla ha già superato la linea di porta.

76' Zaccagni in verticale per Dia, che si conquista il calcio d'angolo.

74' Zaccagni crossa, Romagnoli fa sponda per Dia che però non arriva sulla palla veramente per un soffio.

71' Una sostituzione anche per Koubek: fuori Durosinmi, dentro Prince.

69' La Lazio si fa sempre più pericolosa. In questo caso, Vecino interrompe la ripresa del gioco da parte degli avversari e rimedia il cartellino giallo.

67' Ecco il doppio cambio in casa Lazio: fuori Castellanos per Dia, fuori Tavares per Lazzari.

65' Durosinmi su Romagnoli, con i tifosi che vorrebbero un secondo giallo, e quindi il rosso. Nulla da fare, l'arbitro lo grazia.

64' Dagli sviluppi dell'ennesimo calcio d'angolo, Tavares prova la conclusione dalla distanza. La palla gli si alza e finisce ben sopra la traversa.

62' Zaccagni per altre due volte, ma la squadra di Plzen è sempre in grado di allontanare il pericolo, costringendo la Lazio agli straordinari.

62' Ora tocca a Zaccagni dalla bandierina dopo la buona idea di Pedro, che ha costretto il difensore a mettere in out.

61' Ci prova Isaksen, la difesa allontana ma la Lazio continua a essere in possesso palla.

60' Va Zaccagni, mura la barriera. Sullo sviluppo dell'azione, ci prova Guendouzi con l'avversario che devia in corner. Angolo per la Lazio, a cui se ne aggiunge immediatamente un secondo.

59' Calcio di punizione in favore della Lazio dopo il fallo subito da Isaksen da parte di Jemelka. Pedro, Tavares e Zaccagni sul punto di battuta.

53' Kavalch falloso su Zaccagni, che continua a subire tanti falli. Calcio di punizione in favore della Lazio, che prosegue il possesso fino alla conclusione di Isaksen. Troppo debole per impensierire Jedlicka.

52' Arriva il vantaggio del Viktoria Plzen, siglato da Sulc. Patric e Romagnoli non riescono ad allontanare, Durosinmi fa sponda per il compagno che mette la palla alle spalle di Provedel.

49' Ancora Lazio in attacco, questa volta con Pedro: il portiere interviene in maniera provvidenziale e allontana il pericolo.

48' Ci prova Isaksen a concludere direttamente in porta, ma gli avversari sono troppi e la palla non passa.

45' Fischia l'arbitro, inizia il secondo tempo di Lazio-Viktoria Plzen.

PRIMO TEMPO

45'+2' Duplice fischio da parte dell'arbitro: finisce il primo tempo di Lazio-Viktoria Plzen.

45'+2' Bravo Provedel a bloccare sulla conclusione di Cerv!

45'+1' Durosinmi falloso anche su Patric e calcio di punizione in favore della Lazio dall'altezza del centrocampo.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri due minuti.

44' Calcio d'angolo, invece, per il Viktoria con Zaccagni che devia in corner togliendo la palla a Durosinmi. Ottima presa quella del portiere biancoceleste che fa sua la palla, e fa ripartire la squadra.

40' Azione pericolosa del Viktoria, con Vecino che si rivela provvidenziale per il mancato gol degli avversari. Allontana il pallone evitando anche il calcio d'angolo.

39' Durosinmi interviene in modo irregolare su Vecino, rimediando il cartellino giallo.

38' Tavares mette una buona palla nell'area piccola, ma non trova alcun compagno di squadra in posizione.

36' Castellanos penetra in area di rigore, poi finisce a terra dopo aver subito un colpo dal numero 3 del Viktoria Plzen. Ovviamente, per l'arbitro non ci sono gli estremi per il penalty.

35' Viktoria Plzen che si rende pericolosa con Cadu, che tenta l'eurogol ciccando il pallone.

30' Nuovo calcio d'angolo per la Lazio, con Durosinmi che interrompe la progressione di Tavares.

25' Conclusione dalla lunghissima distanza di Tavares: la palla finisce di poco fuori ma il portiere era comunque sulla traiettoria.

23' Lazio vicino al vantaggio con Castellanos, ma la conclusione finisce alta sopra la traversa.

22' Ancora angolo per la Lazio, con Zaccagni che poi subisce fallo e conquista anche il calcio di punizione.

21' Ci prova Pedro dalla distanza: il portiere c'arriva e devia in corner.

17' Calcio d'angolo in favore della Lazio: va Zaccagni dalla bandierina, ma l'occasione non si rivela pericolosa per la difesa avversaria.

12' Pericolo per la Lazio! Traversa del Viktoria Plzen, che sfiora il gol del vantaggio! Tutto parte da un errore in fase di costruzione di Provedel, Vydra raccoglie e colpisce il legno.

4' Rimedia l'ammonizione anche Marusic con il conseguente calcio di punizione in favore dei cechi, che però viene disinnescato in maniera piuttosto agevole dalla Lazio.

3' Alla fine va Tavares, ma la difesa avversaria riesce in qualche modo ad allontanare il pericolo.

1' Subito calcio di punizione in favore della Lazio dopo il fallo di Dweh ai danni di Zaccagni, per il quale rimedia anche il cartellino giallo. Sul punto di battuta sia Nuno Tavares che lo stesso capitano biancoceleste.

1' Fischia l'arbitro: inizia in questo momento Lazio-Viktoria Plzen.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Viktoria Plzen, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Appuntamento col fischio d'inizio alle 18.45.

