RIVIVI DIRETTA - Monza - Lazio 0-2: Pedro + Milinkovic, i biancocelesti volano!

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Serie A TIM | 28° giornata

Domenica 2 aprile, ore 15.00

U-Power Stadium, Monza

MONZA - LAZIO 0-2 (13' Pedro, 56' Milinkovic)

FORMAZIONI UFFICIALI

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Donati, Pablo Marí, Marlon (58' Antov); Ciurria, Machin (80' Barberis), Rovella (58' Colpani), Carlos Augusto; Sensi, Caprari (71' Gytkhaer); Petagna (58' Mota). A disp.: Cragno, Sorrentino, Valoti, Carboni, Birindelli, Ranocchia, D'Alessandro, Vignato. All.: Palladino

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (82' Pellegrini), Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi (71' Vecino), Luis Alberto (71' Basic); Pedro (64' Immobile), Felipe Anderson, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Patric, Radu, Bertini, Marcos Antonio, Cancellieri, Romero. All.: Sarri.

Ammoniti: 47' Ciurra (M), 48' Caprari (M), 51' Marlon (M), 55' Donati (M), 57' Zaccagni (L), 77' Sensi (M), 80' Anderson

SECONDO TEMPO

90'+4' Arriva il triplice fischio: finisce in questo momento Monza - Lazio.

90'+4' Occasione Lazio con Zaccagni, manata di Di Gregorio.

90'+3' Malinteso Colpani-Dany Mota: alla fine la palla si perde direttamente in out.

90' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri quattro minuti.

90' Gytkhaer si mangia il gol dell'1-2! Provvidenziale Provedel, che interviene sulla conclusione di Colpani. Sulla ribattuta, ci prova il danese ma la palla è completamente fuori misura.

88' Possesso palla del Monza, qualche brivido con la conclusione di Gytkhaer e Provedel che è una vera furia con i compagni.

82' Debutto in Serie A per Luca Pellegrini dopo i minuti collezionati in Conference League. Esce Lazzari.

80' Un altro cambio per Palladino: dentro Barberis, fuori Machin.

80' Ammonito anche Felipe Anderson, autore del fallo su Dany Mota.

79' Zaccagni mette una buona palla all'interno dell'area, Donati chiude e allontana il pericolo.

77' Ammonito un altro giocatore del Monza. Si tratta di Sensi, autore del fallo su Basic.

76' Anderson alla conclusione, Di Gregorio la tocca solamente per un momento. Tuttavia, non ci sono compagni nei dintorni, la palla si perde dall'altro lato.

74' Anderson punta Carlos Augusto, ma il dribbling non gli riesce, anzi subisce fallo. Per l'arbitro non c'è nulla, prosegue l'azione.

71' Cambio anche per il Monza: fuori Caprari, dentro Gytkhaer.

71' Si concretizzano le sostituzioni: fuori sia Cataldi che Luis Alberto, dentro Vecino e Basic.

70' Dany Mota prova a passare in area e ad andare alla conclusione. Milinkovic recupera e fa ripartire i suoi. Pronto un doppio cambio per Sarri.

67' Sensi cerca il tiro a giro, Cataldi lo mura. Ma il possesso palla è ancora dei padroni di casa.

66' Cross di Lazzari in area, Immobile viene scavalcato e Zaccagni arriva tardi. Recupera Antov e fa ripartire il Monza.

64' Finalmente entra Ciro Immobile, esce Pedro.

58' Triplo cambio Monza: escono Rovella, Petagna e Marlon, entrano rispettivamente Colpani, Dany Mota e Antov.

57' Giallo anche per Zaccagni, autore di un intervento irregolare su Rovella.

56' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Da calcio di punizione Milinkovic non lascia scampo a Di Gregorio. I biancocelesti raddoppiano!

55' Milinkovic per l'imbucata di Zaccagni, che poi subisce fallo da Donati. L'arbitro estrae nuovamente il cartellino giallo.

53' Lazzari mette una buona palla al centro dell'area, libera di testa Donati.

52' Qualche momento di apprensione, ma alla fine Zaccagni può proseguire il match.

52' Ciro Immobile si alza dalla panchina e inizia il riscaldamento: parte il coro dal settore ospiti dell'U-Power Stadium.

51' L'arbitro estrae un altro cartellina giallo, questa volta è Marlon ad essere sanzionato per un fallo su Zaccagni. Il numero 20 della Lazio è ancora a terra dolorante.

49' Cross di Caprari sul petto di Casale: sarà calcio d'angolo in favore del Monza. Ciurria batte teso ma basso, c'è Cataldi sul primo palo.

48' Altra ammonizione in casa Monza: questa volta è Caprari ad essere sanzionato per l'intervento ai danni di Lazzari.

47' Ciurria strattona Zaccagni, rimedia il cartellino giallo e consegna un calcio di punizione alla Lazio.

45' Fischia nuovamente l'arbitro, inizia il secondo tempo di Monza - Lazio.

AGGIORNAMENTO ORE 16.00 - Nessun cambio all'intervallo per Sarri e Palladino.

PRIMO TEMPO

45' Senza alcun minuto di recupero, finisce il primo tempo di Monza - Lazio.

45' Uno-due Pedro-Felipe Anderson, che però non si chiude. Pablo Marì in traiettoria.

42' Zaccagni per Pedro, che prova ad andare alla soluzione personale per poi scaricare su Luis Alberto. Lo spagnolo tenta la conclusione, ma la palla si perde al lato della porta.

41' Ciurria viene pescato in profondità, mette in mezzo una palla interessantissima, che però non viene sfruttata da alcun compagno di squadra.

39' Bella giocata di Lazzari sulla corsa, poi chiama in causa Pedro che si complica la vita, viene fermato e alla fine fa fallo su Donati. Riparte il Monza.

38' Cataldi ferma Machin e fa ripartire i suoi. L'azione viene comunque interrotta dopo il colpo subito da Felipe Anderson.

36' Il Monza continua a crescere. Rovella bravo a conquistarsi una conclusione in porta, che finisce fuori di poco.

35' Ancora occasione Monza, questa volta con Carlos Augusto. Grossolano, in questo caso, l'errore di valutazione di Provedel in uscita.

33' Occasionissima Monza! Cross di Ciurria, Petagna si stacca dalla marcatura e gira di testa verso la porta. Miracolo d Provedel!

32' Machin s'incarta, sembra far fallo su Luis Alberto. L'arbitro fa proseguire l'azione, arriva la conclusione di Rovella che però è tutt'altro che un pericolo con Provedel.

29' Sensi in profondità per Petagna, c'è la chiusura di testa di Casale.

28' Luis Alberto dalla bandierina, salta sia Romagnoli che Milinkovic. Rimane a terra Marlon, l'arbitro ferma l'azione per accertarsi delle sue condizioni. Ripartirà il Monza.

27' Il cross di Felipe Anderson va a sbattere su Carlos Augusto: sarà corner per la Lazio.

26' Caprari prova a penetrare in area e ad accentrarsi, la Lazio si ricompatta, recupera ed esce con lucidità.

24' Sensi in profondità per Petagna, i calciatori del Monza si lamentano per un tocco di mano di Casale. Il check dell'arbitro col Var è brevissimo, non ci sono gli estremi per il penalty.

23' Felipe Anderson addomestica, poi chiama in causa di tacco Luis Alberto. Il suo tiro sul secondo palo va di pochissimo al lato della porta!

21' Destro di Luis Alberto dalla lunga distanza, arriva la deviazione di Pablo Marì che strozza la conclusione. Corner per la Lazio.

20' Felipe Anderson recupera un buon pallone a centrocampo, poi scambia con Zaccagni. I due duettano ma poi recupera il Monza.

18' Monza a un passo dal gol del pareggio. Cross di Ciurria per il colpo di testa di Sensi, la palla si perde di pochissimo al lato della porta.

17' Cross forte e teso in mezzo di Luis Alberto, ma è troppo alto per qualunque compagno. La palla si perde dalla parte opposta.

16' Pedro per Zaccagni che va direttamente in porta a incrociare sul palo, c'è l'intervento di Di Gregorio. Sarà calcio d'angolo in favore della Lazio.

13' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Lazio in vantaggio con Pedro, lo spagnolo approfitta dell'indecisione della difesa del Monza e mette la palla alle spalle di Di Gregorio. L'azione era iniziata col cross di Zaccagni per Anderson, il brasiliano viene chiuso, la palla arriva sui piedi dell'ex Barcellona, reattivo.

12' Prima grande occasione della Lazio! La conclusione dal limite dell'area di rigore di Pedro finisce di poco alta sopra la traversa.

11' Buona idea di Milinkovic che cerca l'imbucata di Zaccagni, coperto da Marlon. Il passaggio è fuori misura, toccherà a Di Gregorio rimettere la palla in gioco.

10' Il Monza continua ad attaccare con Carlos Augusto, che crossa in area all'indirizzo di Petagna. Il cross è troppo sul portiere, palla a Provedel.

8' Caprari per Ciurria, che accenna solamente il tentativo di controllo. Palla ambiziosa, finisce direttamente in fallo laterale.

5' Pericoloso filtrante di Sensi per Caprari, con quest'ultimo che però viene anticipato dall'uscita di Provedel.

4' Fallo di Pablo Marì su Anderson: l'arbitro avverte il calciatore del Monza, senza tuttavia sanzionarlo con l'ammonizione. Calcio di punizione Lazio.

2' Cataldi recupera una buona palla e serve Zaccagni. Cross del numero 20 della Lazio all'indirizzo di Felipe Anderson, il brasiliano viene scavalcato.

1' Fischia l'arbitro: inizia in questo momento Monza - Lazio.

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Monza - Lazio, valida per il 28esimo turno del campionato di Serie A. Dopo il derby vinto e la sosta nazionali, i biancocelesti sono pronti a tornare in campo. Oggi all'U-Power Stadium c'è da affrontare e battere la formazione di Palladino per continuare la propria corsa in zona Champions consolidando il secondo posto.

TORNA ALLA HOMEPAGE