RIVIVI DIRETTA - Sassuolo-Lazio 0-2, triplice fischio: i biancocelesti trionfano al Mapei

Serie A TIM | 9ª giornata

Sabato 21 ottobre 2023, ore 20:45

Mapei Stadium, Sassuolo

SASSUOLO-LAZIO 0-2 (27' Felipe Anderson; 35' Luis Alberto)

Arbitro: Di Bello

Assistenti: Bottegoni - Massara

IV Uomo: Minello

VAR: Di Paolo

A.VAR: Muto

FORMAZIONI UFFICIALI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Tressoldi (46'Erlic) , Pedersen (46'Vina) ; Racic (46' Thorstvedt), Boloca; Berardi, Castillejo, Laurienté, Pinamonti (87' Mulattieri). A disp.: Pegolo, Theiner, Missori, Erlic, Mulattieri, Ceide, Vina, Volpato, Lipani, Thorstvedt, Defrel. All.: Dionisi

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi (66' Vecino), Rovella (52' Cataldi), Luis Alberto (79' Kamada); Felipe Anderson, Castellanos (79' Immobile), Pedro (52' Zaccagni). A disp.: Sepe, Magro, Hysaj, Gila, Casale, Pellegrini, Vecino, Cataldi, Kamada, Zaccagni, Isaksen, Immobile. All.: Sarri.

Ammoniti: 30' Pedersen (S), 31' Rovella (L), 43' Pedro (L), 62' Immobile (L), 75' Luis Alberto (L), 77' Cataldi (L)

Espulsi: //

SECONDO TEMPO

90'+5' Triplice fischio: finisce la sfida al Mapei

90'+4' Ci riprova Thorstvedt, ma non spaventa Provedel che con sicurezza para il tiro

90' Comunicato in questo istante il recupero: saranno 5'

89' Ottima azione del Sassuolo che guadagna calcio d'angolo. Dalla bandierina Lauriente, il cross viene liberato da Cataldi

87' Sostituzione per i neroverdi: esce Pinamonti che lascia spazio a Mulattieri

82' Clamorosa occasione per la Lazio. Vecino si divora un cross di Felipe Anderson, il tiro dell'uruguaiano finisce fuori

81' Sbaglia Felipe Anderson che, involontariamente, serve Thorstvedt. Bravo Provedel a bloccare il tiro in porta

79' Ultimi cambi per i biancocelesti: dentro Kamada e Immobile, escono Luis Alberto e Castellanos

77' Altro cartellino giallo per la Lazio. Ammonito Cataldi per un fallo su Berardi

75' Ammonito Luis Alberto per un intervento pericoloso ai danni di Lauriente. Il Sassuolo guadagna calcio di punizione, il numero quarantacinque tenta la conclusione col tiro dalla distanza ma non trova la porta

73' Ci prova da fuori area Mattia Zaccagni che carica il destro, ma Consigli non si lascia sorprendere e respingere il tiro

66' Altra sostituzione per la Lazio: Vecino prende il posto di Guendouzi

64' Nessuna espulsione, Provedel è salvo. Il Var, dopo il check, ha ritenuto non opportuno espellere il portiere biancoceleste perchè l'intervento è avvenuto in area. Dalle immagini si vede la posizione del portiere sulla linea.

62' Espulso Provedel per aver preso il pallone con le mani fuori dall'area. L' intervento, per Di Bello, era una chiara occcasione da gol di Pinamonti. Viene sanzionato anche Immobile, il direttore di gara lo ammonisce dalla panchina per proteste

60' Cambia ancora Dionisi: fuori Castillejo, dentro Defrel

58' Azione interessante del Sassuolo con Lauriente che però non trova la porta

56' Contropiede della Lazio, Lazzari serve Luis Alberto che viene fermato in area di rigore. La palla esce e ci si avventa Cataldi che calcia in porta, ma colpisce il palo

52' Sostituzione per la Lazio: dentro Cataldi e Zaccagni, econo Rovella e Pedro

46' Primi cambi per Dionisi: fuori Tressoldi, Pedersen e Racic, dentro Erlic, Vina e Thorstvedt

PRIMO TEMPO

45'+3' Fischia l'arbitro: finisce il primo tempo al Mapei

45'+2' ' Lazio ancora pericolosa, prima con Luis Alberto e poi con Castellanos. Ma nessuno dei due riesce a trovare il gol

45' Comunicato in questo momento l'extra time: 3' di recupero

43' Altro giallo per la Lazio, Di Bello estrae il cartellino per Pedro che ha commesso un fallo ai danni del dieci neroverde

41' L'arbitro ferma il gioco, il numero dieci della Lazio è a terra circondato dai compagni. Invitato da Di Bello si rialza e con lo staff medico si avvicina all'uscita del campo. I biancocelesti sono momentaneamente in dieci

35' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Raddoppio della Lazio con Luis Alberto. Felipe Anderson crossa in area, il Sassuolo sbaglia ancora con Boloca che devia la palla e innesca il Mago che, con freddezza, riesce a spiazzare Consigli

33' Attacca di nuovo la Lazio. Ennesimo scatto di Felipe Anderson, Pedersen ostacola il tiro e la palla non riesce a trovare la porta

31' Altra ammonizione, questa volta Di Bello punisce Rovella

30' Primo giallo del match per Pedersen, durissima l'entrata su Guendouzi

27' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ! Felipe Anderson porta in vantaggio la Lazio. Ennesimo errore di Tressoldi, Castellanos recupera palla e serve il brasiliano che sorprende Consigli davanti alla porta

24' Apertura sbagliata di Felipe Anderson, Toljan ne approfitta e serve Berardi. Il neroverde viene contenuto da Luis Alberto

19' Ancora pericolosa la Lazio sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma Consigli riesce a respingere un pallone insidioso

18' Occasione sprecata per la Lazio ! Palla gol di Luis Alberto per Felipe Anderson, guadagnata dopo un errore di Tressoldi. Il brasiliano però non riesce a metterla in porta.

17' Palla interessante di Laurienté per Pinamonti, ma il Sassuolo non riesce a concretizzare

16' Calcio d'angolo per il Sassuolo guadagnato da una chiusura di Marusic. Dalla bandierina Berardi che tenta l'uno due con Pinamonti, ma Castellanos lo chiude

14' Non male l'idea di Ferrari che ha cercato la combinazione con Berardi, ma la palla è troppo lunga e l'attaccante non ci arriva

11' La Lazio guadagna un calcio d'angolo, il primo del match. Luis Alberto dalla bandierina, Romagnoli si fa trovare pronto e colpisce il pallone di testa mandando la palla in out

10' Ottimo uno due tra Pedro e Marusic, il numero nove crossa e il tiro viene intercettato da Guendozì che tenta la conclusione. La sfera finisce nuovamente fuori

8' Attaccano ancora i biancocelesti, triangolo tra Felipe Anderson e Luis Alberto. Lo spagnolo serve poi Castellanos che tenta la finta, i due non si intendono e sprecano un'altra occasione

5' Chance per la Lazio! Tressoldi perde palla, Luis Alberto ne approfitta e serve Castellanos. Il tiro però non è preciso e la palla finisce fuori

4' Primo Guizzo di Luis Alberto che cerca la conclusione, il tiro però è troppo alto e la palla finisce fuori

2' Attacca la Lazio con Guendouzi, ma Consigli si fa trovare pronto e respinge il tiro

1' Fischia Di Bello, inizia il match tra Sassuolo e Lazio al Mapei

AGGIORNAMENTO ORE 20:35 - Le dichiarazioni di Nicolò Rovella, sia ai canali ufficiali del club sia a SkySport, e di Giovanni Martusciello nel pre partita di Sassuolo-Lazio

AGGIORNAMENTO ORE 20:22 - Le squadre sono scese in campo per il riscaldamento

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Sassuolo-Lazio. La sfida, valida per la nona giornata di Serie A, sarà fondamentale per i biancocelesti intenzionati a ripartire, dopo la sosta, dalla prestazione positiva contro l’Atalanta. L’obiettivo è portare a casa l’intera posta in palio e invertire la rotta negativa della trasferta. La squadra di Sarri si ritroverà di fronte un avversario ostico, gli emiliani daranno filo da torcere alle aquile spinti dalla voglia di riscatto dopo un pareggio, ottenuto nell’ultima giornata contro il Lecce, che va stretto a Dionisi e ai suoi ragazzi. L’appuntamento per il calcio d’inizio è alle 20:45.