RIVIVI LA DIRETTA - Genoa - Lazio 1-4, Marusic e un super Immobile regalano la vittoria a Sarri

Serie A TIM | 32ª giornata

Domenica 10 aprile 2022, ore 12:30

Stadio Luigi Ferraris, Genova

Formazioni ufficiali:

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Maksimovic, Vazquez (65' Criscito); Galdames, Badelj (74' Frendrup) ; Amiri (82' Gudmundsson) , Melegoni (65' Yeboah), Portanova (46' Ekuban); Piccoli. A disp.: Marchetti, Semper, Marchetti, Masiello, Bani, Ghiglione, Destro, Hernani. All.: Blessin.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari (82' Hysaj), Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Leiva (54' Cataldi), Luis Alberto (72' Basic); Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni (72' Pedro). A disp.: Reina, Luiz Felipe, Radu, Kamenovic, Akpa Akpro, Cabral, Romero, Moro. All.: Sarri.

Arbitro: Gianluca Manganiello (sez. Pinerolo)

Assistenti: Baccini - Prenna

IV uomo: Miele G.

V.A.R.: Nasca

A.V.A.R.: Tegoni

SECONDO TEMPO

90' - Triplice fischio di Manganiello! Termina senza recupero la gara del Ferraris: la Lazio batte il Genoa grazie alle reti di Marusic e alla tripletta di Immobile!

89' - Colpo di testa di Ekuban, il pallone però termina fuori.

88' - Lazio in pieno controllo del match, forte delle tre reti di vantaggio.

82' - Cambio anche per la Lazio: esce Lazzari per Hysaj.

82' - Ancora un cambio per il Genoa: fuori Amiri dentro Gudmundsson.

80' - Lazio a valanga con un'azione corale che si spegne sul più bello grazie alla chiusura di Ostigard.

76' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL! Tripletta di Ciro Immobile! Il bomber biancoceleste sfrutta un'indecisione tra Sirigu e Maksimovic e mette in rete.

75' - Ancora Lazio in avanti, Felipe Anderson tenta la conclusione e Criscito manda in corner.

74' Altro cambio per il Genoa: fuori Badelj dentro Frendrup.

72' - Doppio cambio per la Lazio: escono Zaccagni e Luis Alberto per Pedro e Basic.

70' - Immobile ancora in avanti, il tiro del numero 17 viene deviata in corner da Sirigu.

68' - Il Genoa accorcia le distanze con una sfortunata autorete di Patric.

65' - Primo doppio cambio per Blessin: fuori Vazquez e Melegoni, dentro Criscito e Yeboah.

63' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL! Ciro Immobile firma la sua personale doppietta, il nuemro 17 di testa mette il pallone alle spalle di Sirigu.

55' - Ancora Lazio vicina alla terza rete! Ancora Sirigu si supera su una bella conclusione di Zaccagni.

54' - Primo cambio per la Lazio: esce Leiva per Cataldi.

52' - Conclusione di Amiri, tutto facile per Strakosha.

49' - Lazio a un passo dallo 0-3! Sirigu si supera su Felipe Anderson!

46' - Inizia il secondo tempo al Ferraris!

46' - Per il Genoa fuori Portanova dentro Ekuban.

PRIMO TEMPO

45' + 1' - Termina il primo tempo al Ferraris! La Lazio chiude i primi 45 minuti in vantaggio grazie alla reti di Marusic e Immobile.

45' + 1' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLL! Bellissima rete di Immobile che con il destro fulmina Sirigu!

45' - Un minuto di recpuero alla fine del primo tempo.

42' - Lazio in avanti, Marusic tenta il cross ma la palla non passa, la difesa del Genoa la spedisce in fallo laterale.

36' - Primo giallo estratto da Manganiello ai danni di Lucas Leiva.

30' - GGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!!!! Marusic fa tutto da solo, va via a Portanova sulla sinistra, si accentra e con il destro la infila dove Sirigu non può arrivare.

29 ' - Nulla di fatto, Manganiello fa ripartire il match.

28' - Check del Var per un possibile contatto in area tra Acerbi e Piccoli.

25' - Conclusione dal limite di Luis Alberto, il tiro è centrale e non crea problemi a Sirigu.

23' - Genoa a un passo dalla rete! Conclusione di Amiri e ancora una parata di Strakosha!

21' - Buona iniziativa di Zaccagni che serve Felipe Anderson, il brasiliano però non inquadra la porta.

16' - Calcia Melegoni e centra la barriera poi però sullo sviluppo dell'azione Strakosha si supera su Ostigard.

15' - Calcio di punizione pericoloso per il Genoa, Manganiello punisce il fallo di Leiva su Vazquez.

10' - Lazio a un passo dal vantaggio! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Acerbi per pochissimo non batte a rete!

7' - Primo squillo di Immobile che tenta la conclusione di sinistro, palla fuori di poco!

5' - Anche la Lazio si affaccia nell'area di rigore del Genoa con Milinkovic, ferma tutto la difesa rossoblù.

3' - Il Genoa si porta in avanti, Portanova tenta il cross ma è troppo lungo per tutti.

1' - Partiti! Inizia la gara tra Genoa e Lazio!

AGGIORNAMENTO ORE 12.00 - Lazio e Genoa sono sul rettangolo verde del Ferraris. Poco meno di mezz'ora al fischio d'inizio del match e squadre che stanno completando il riscaldamento.

Buongiorno amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Genoa - Lazio, match valido per la 32esima giornata del campionato di Serie A. Alle 12.30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova la squadra di Sarri e quella di Blessin si daranno battaglia in una gara importante per entrambe le compagini. I biancocelesti vogliono vincere dopo i tre punti conquistati contro il Sassuolo, i rossoblù dimenticare il ko contro il Verona e raccogliere punti importanti in chiave salvezza.