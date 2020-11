RIVIVI LA DIRETTA - Italia - Polonia 2-0: dominio azzurro al Mapei Stadium

Italia - Polonia 2-0 - (Jorginho rig., Berardi)

Nations League - Domenica 15 novembre, ore 20.45

Mapei Stadium di Reggio Emilia

FORMAZIONI UFFICIALI

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Florenzi, Bastoni, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Bernardeschi, Belotti, Insigne. ALL.: Mancini (in panchina Evani).

POLONIA (4-2-3-1): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Reca; Moder, Krychowiak; Szymanski, Linetty, Jozwiak; Lewandowski. ALL.: Brzeczek.

FINALE

90'+3' Triplice fischio dell'arbitro Turpin. Italia batte Polonia 2-0.

90' Saranno tre i minuti di recupero.

83' Raddoppio Italia! Insigne serve Berardi che dentro l'area di rigore batte Szczesny sul primo palo.

80' Ancora un'occsione per l'Italia. Emerson Palmieri si presenta a tu per tu con Szczesny ma Bereszynski si immola sulla conclusione dell'italo brasiliano.

79' Sostituzione per gli azzurri: Okaka sostituisce Belotti.

75' Cartellino rosso per la Polonia. Fallo di Goralski ancora ai danni di Belotti. Turpin estrae il secondo cartellino giallo e gli ospiti rimangono in dieci uomini.

72' Proteste Italia. Belotti calcia in diagonale dopo un assist preciso di Locatelli. Il tiro viene fermato con la mano da un difensore polacco. Per l'arbitro non ci sono gli estremi per il penalty.

65' Italia sempre pericolosa in zona gol. Berardi ci prova al volo da fuori area. Palla fuori non di molto.

63' Primo cambio per l'Italia: fuori Bernardeschi, dentro Berardi.

62' Bruttissimo fallo di Goralski ai danni di Belotti. Il difensore polacco entra con il piede a martello sulla caviglia dell'attaccante del Toro. Turpin estrae il cartellino giallo.

59' Di nuovo Insigne ci prova con un destro a giro. Szczesny è attento e blocca il pallone.

53' Ancora Azzurri vicini al raddoppio. Solita azione di Insigne che converge a giro sul secondo palo. Tiro deviato che termina in calcio d'angolo

49' Occasione Italia. Bernardeschi regala un assist perfetto a Barella che da dentro l'area di rigore non riesce a trovare la porta.

45' Inizia la ripresa con un triplo cambio per la squadra ospite. Dentro Zielinski, Goralski e Grosicki per Moder, Jozwiak e Szymanski.

PRIMO TEMPO

45'+3' Duplice fischio dell'arbitro Turpin: finisce la prima frazione di gioco di Italia - Polonia.

45' Saranno tre i minuti di recupero.

45' Emerson rischia di perdere la palla, poi recupera con un intervento in tackle su Linetty.

42' Insigne serve Acerbi, che colpisce di testa ma è in posizione di off-side. L'arbitro ferma il gioco.

41' Barella cerca di superare un paio di avversari, poi Moder interviene fallosamente ai suoi danni. Calcio di punizione per l'Italia.

40' Azione prolungata dell'Italia nell'area della Polonia, che si conclude con il colpo di testa di Belotti, che però non impensierisce Szczesny.

34' Interessante schema dell'Italia: Insigne serve Belotti, che non riesce a incrociare il tiro al volo.

33' Percussione di Emerson che cerca l'azione personale, per poi subire il fallo di un giocatore della Polonia. Calcio di punizione per l'Italia.

31' Belotti tenta nuovamente la conclusione dalla distanza. Il tiro viene deviato in corner da Glik.

30' Bello scambio tra Belotti e Insigne, con l'azione che si conclude con una deviazione avversaria e calcio d'angolo per la squadra di Evani.

27' Italia in vantaggio! Dal dischetto del rigore, Jorginho batte Szczesny.

26' Da calcio di rigore Krychowiak interviene in modo falloso su Belotti. L'arbitro concede il calcio di rigore all'Italia.

25' Insigne si inserisce tra le linee e tenta la conclusione dalla lunga distanza. Il tiro non impensierisce in particolar modo Szczesny.

22' Fase concitata della partita dopo la gomitata di reazione di Lewandowski su Bastoni. Il difensore rimane a terra, l'arbitro calma gli animi senza estrarre alcun cartellino ai danni dell'attaccante.

19' Italia in vantaggio con Lorenzo Insigne, ma il gol viene annullato per la posizione di off-side di Belotti.

19' Anche la Polonia si rende pericolosa: Moder crossa all'indirizzo di Lewandowski, esce bene Donnarumma.

16' Cross di Bernardeschi a cercare Belotti, ma c'è l'anticipo di Glik che allontana di testa.

15' Insigne serve bene Bernardeschi a tu per tu con Szczesny, ma il portiere esce bene e anticipa l'italiano.

13' Gioco pericoloso di Reca su Barella e calcio di punizione per l'Italia.

10' Bernardeschi rimane a terra: per lui un problema alla caviglia. Staff medico in campo, ma il bianconero rientra.

8' Bednarek interviene su Bernardeschi, ma l'ultimo tocco è del giocatore della Juventus. Rimessa per la Polonia.

7' Italia pericolosa con Bernardeschi che conclude da fuori area: c'è la deviazione di Bereszynski.

6' Jorginho per Belotti all'interno dell'area di rigore. L'attaccante del Torino non riesce a incrociare il tiro, la palla si perde alta.

4' Buona iniziativa dell'Italia con Insigne che allarga per Emerson. Cross basso del calciatore del Chelsea, esce bene Szczesny.

3' Duro intervento di Reca su Bernardeschi. L'arbitro opta per il calcio di punizione in favore dell'Italia, e richiama il calciatore della Polonia.

2' Calcio d'angolo per l'Italia. Sul punto di battuta c'è Jorginho che scambia con Insigne. Sugli sviluppi del corner, arriva il cross di Locatelli. Morder allontana.

1' Arriva il fischio d'inizio: comincia Italia - Polonia.

Dopo il 4-0 in amichevole contro l'Estonia, l'Italia sfida la Polonia nel quinto turno della fase a gironi della Nations League. Gli azzurri sono attualmente al secondo posto del Gruppo A a quota sei punti, uno in meno rispetto agli avversari. Una vittoria questa sera significherebbe salire in testa alla classifica, per poi blindare la posizione nell'ultima sfida, in programma mercoledì, contro la Bosnia Erzegovina. All'andata la sfida tra Italia e Polonia finì 1-1.

Totti, il film: "Scudetto della Lazio? Terrificante! I derby e il 26 maggio..."

Zoff: "Caso tamponi Lazio? Le regole dovrebbero essere più chiare"

TORNA ALLA HOMEPAGE