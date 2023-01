RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, conferenza Sarri: il live su Lalaziosiamonoi.it

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Il poker dopo il poker. La Lazio, polverizzato il Milan, cerca la quarta vittoria di fila contro la Fiorentina. Maurizio Sarri presenterà alle 14 la sfida con i viola: segui la diretta scritta della sua conferenza stampa su Lalaziosiamonoi.it.

Sfatato il tabù delle tre vittorie di fila bisogna cavalcare l’entusiasmo?

La soluzione è l’equilibrio, bisogna esserlo nelle sensazione e nelle sensazioni. Non si deve andare in over di pessimismo o ottimismo. Una partita rischiosa domani, dobbiamo fare il salto della qualità.

Zaccagni la rende orgoglioso?

Non so se dovrei essere orgoglioso io o incazzato Zaccagni di non aver fatto questo primo. Per me poteva fare così da tempo, ho questa sensazione.

Teme la cilindrata mentale?

Abbiamo speso energie mentali, temo il down. Quello che ci ha separato dalla parte altissima in questo periodo. O lo risolviamo o ci accontentiamo di posizioni di rincalzo. Quello che è sempre mancato alla squadra.

Gestione Immobile?

La gestione non è la mia ora, non ha mai fatto un allenamento completo. Lui ha sensazioni positive, i medici sono più cauti, l'ecografia sembra pulita, ma spetta più ai medici. Lui vorrebbe mettersi a disposizione per qualche minuto, vediamo oggi, poi i medici col ragazzo decideranno.

Ha visto timore?

Questa squadra non dà grosse sensazioni in allenamento, si allena alla grande sempre. Se fosse facile capire a priori sarebbe più facilmente risolvibili. Ieri ho visto sintomi di stanchezza, più fisica per certi giocatori. Non mentale, quella parte di seduta l'hanno fatta su buoni livelli. Bisogna avere fiducia nel gruppo.

Ha visto stanchezza?

Abbiamo visto un allenamento a 48 ore di partita. Se la stanchezza è solo fisica non ho preoccupazione, quella mentale è più difficile da smaltire.

Che partita si aspetta?

Fu vinta largamente per il risultato l'andata, non per prestazione. Occasioni uguali, tiri in porta 18 a 13, la prestazione è stata diversa dal risultato. La Fiorentina sta pagando solo questo, non riuscire a concretizzare le occasioni, è prima 5 in tutte le voci, tiri fatti, subiti, occasioni creati. Ha numeri importantissimi che non ha trasformato in punti. Nella partita singola è complicatissima.

Si può migliorare dopo la prestazione con il Milan?

Sicuramente, il primo tempo è stato nettamente meglio del primo, scivolamenti più veloci, squadra compatta sempre, nella ripresa abbiamo fatto più fatica. La squadra era un po' meno corta e stretta, il punteggio ha portato il Milan a concederci spazi. Il primo tempo merito nostro, il secondo circostanziale.

Cancellieri?

Ha fatto un miracolo, al Verona 16esimo aveva giocato meno, qui ha fatto in stagione più di 500 minuti. Ha fatto un miracolo.

Marusic e Hysaj?

Marusic sta abbastanza bene, ieri gli abbiamo fatto saltare uno spezzone di allenamenti, aveva avuto i crampi con il Milan. Ma è una cosa normale, dovrebbe andare tutto a posto, è in grande condizione, quando i giocatori stanno così bene vanno tenuti in considerazione.

La Lazio ha vinto quasi sempre subire gol.

La solidità difensiva è il primo mattone, quest'anno ci siamo riusciti più spesso. Applicazione e spirito di sacrificio, non è facile averli per 90 minuti. Se ci sono siamo solidi, se non ci sono diventa difficile

Basta il doppio dei punti ottenuti all'andata per entrare tra le prime quattro?

Se c'è un pollo per 10 persone e lo mangia tutto uno gli altri 9 hanno fame. Stai parlando con l'unico che è riuscito a perdere un campionato avendo fatto 91 punti. Penso che la competizione, con tutte le squdre ravvicinate, aumenti le prestazioni di tutte, i punteggi dipendono anche dai punti salvezza, se quelle per la salvezza cominciano a fare i punti si abbassano tute le altre soglie. Ogni campionato ha una storia ha sé, edere le medie che servono sia molto relativo.

Un giudizio su Cataldi?

Deve fare Cataldi, gli manca poco. Un giocatore cresciuto a livello esponenziale, molto meno considerato di quanto meriterebbe perché è romano e cresciuto qua. Se la Lazio l'avesse pagato 20 milioni si aveva un'altra considerazione immediata.