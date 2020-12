RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Inzaghi: "Il Napoli un nuovo inizio. Lotito? Nessun problema con lui..."

FORMELLO - Una big davanti, gli ultimi due sforzi del 2020. Simone Inzaghi prepara la sfida con il Napoli, alle 14 presenterà il match in sala stampa: segui la diretta scritta delle sue parole su Lalaziosiamonoi.it.

Quanta voglia di reazione ha visto? Dopo Benevento ha parlato con Lotito?

"Lo sapere, il rapporto con Lotito va oltre a quello classico tra allenatore e presidente. Abbiamo parlato dopo il Bruges e dopo il Benevento, era contento per la qualificazione in Champions ma si aspettava più di 1 punto tra Verona e Benevento. Ma tra noi non c'è nessun problema".

Cosa è emerso dai confronti con Lotito? Come arriva la Lazio alla partita?

"Io parlo tanto con la squadra, abbiamo analizzato il momento come giusto che sia. In campionato ci manca qualche punto, ora sono sicuro che risponderemo coi fatti. Come è sempre stato in questi anni. Già con il Napoli abbiamo voglia di fare molto bene anche in campionato".

Come sta Acerbi?

"Vediamo, ci sono speranze, lui dice di stare bene. Ha dato buone risposte ieri, vediamo oggi, poi valuteremo con lo staff medico".

Preoccupato dai dati della difesa?

"Stiamo subendo di più rispetto all'anno scorso, gli uomini sono pressoché gli stessi, non è una questione solo di difensori, ma di squadra. Tutti dobbiamo fare una fase difensiva nel migliore dei modi, come l'anno scorso quando siamo stati la seconda difesa del campionato".

La Lazio può rientrare nella lotta di testa?

"Sicuramente sì, sapevamo che probabilmente avremmo avuto difficoltà con la Champions e con le partite ravvicinate. Abbiamo avuto problematiche aggiuntive, abbiamo avuto uomini importanti fuori tra cui Luiz Felipe, Immobile, Lazzari, Leiva, Milinkovic e tanti altri. Le assenze alla lunga hanno pesato. Ora molti giocatori sono rientrati, Abbiamo chiuso bene il percorso europeo, l'unica concentrazione ora è al campionato. Abbiamo ancora tempo per dire la nostra".

Servono risposte immediate?

"Abbiamo analizzato e visto il nostro momento, già da domani voglio risposte. Il nostro focus è alla partita col Napoli, sarà difficile, si affrontano due ottime squadre, mancheranno giocatori importanti a entrambe, non dovremo commettere errori, gli episodi in questi match fanno la differenza".

Rinnovo dipende da gennaio?

"Assolutamente no, col presidente ci siamo visti dopo la gara col Bruges. Abbiamo parlato anche ieri dopo il Benevento, ci sono due partite toste davanti, le faremo nel migliore dei modi, ma come ho detto prima col presidente non c'è mai stato problema, sono 16-17 anni che lavoriamo insieme".

Quanto sarebbe importante battere una big? La Lazio finora non c'è riuscita in campionato...

"Sarebbe importantissimo, in noi c'è un grandissimo spirito di rivalsa. Sappiamo che non può bastare 1 punto tra Verona e Benevento, c'è tutto il tempo per rientrare e recuperare. Con il Napoli per noi deve essere un nuovo inizio per il campionato".