RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Luiz Felipe: "Punto al top! Posso stare qui 10-15 anni"

AURONZO - Seconda conferenza stampa del ritiro, tocca a Luiz Felipe. La condizione fisica, la voglia di riscatto dopo l'ultima stagione complicata dagli infortuni, l'arrivo di mister Sarri tra i temi da toccare. Il brasiliano parlerà alle 12.45: segui la diretta scritta su Lalaziosiamonoi.it.

Come stai fisicamente?

"Bene, in vacanza mi sono allenato e preparato per fare un buon ritiro. Mi sento bene, voglio continuare così e stare bene per l'inizio campionato".

Come si sta lavorando tatticamente?

"Difficile all'inizio, abbiamo giocato per 5 anni a tre, ora abbiamo cambiato, stiamo lavorando ogni giorno, lo vedete. Il movimento a quattro è un po' diverso, in Brasile giocavo così, un po' di fatica ora l'ho fatta dopo così tanto tempo. Piano piano arriveremo a quello che ci chiede il mister".

Cosa trasmette Sarri?

"Sappiamo che il mister sia uno dei migliori in Italia e in Europa, è uno che chiede di dare tutto in allenamento, sempre a 2mila. Inzaghi è stato qui 5 anni, lo ringraziamo, anche lui è un grande allenatore, ma è il passato. Ci concentriamo su quello che ci chiede Sarri".

Qualcosa su Strakosha e Reina? Hai sentito Acerbi?

"I portieri ci danno una grande mano, Pepe ha più esperienza, anche Thomas ha dato tutto da quando è qui. Non cambia niente per me, chi gioca è una scelta del mister. Abbiamo mandato un messaggio ad Acerbi, gli abbiamo fatto i complimenti, ora si godrà le vacanze".

La stagione della tua consacrazione? Un commento sulle Olimpiadi saltate?

"Mi è dispiaciuto non andarci, ho fatto una scelta per stare bene, avrei giocato a Tokyo ma non sarei stato al 100%. Ho scelto di stare qui per lavorare e iniziare al meglio. Voglio fare la stagione migliore da quando sono qui".

Felipe Anderson?

"Tutti conoscono le sue qualità, è un fratello per me, quando sono arrivato mi ha dato una mano e fatto sentire uno di famiglia. Mi fa piacere sia tornato, spero dia tutto quello che ha dentro, è un grandissimo giocatore, ha fatto bene in Premier, ora sta qui con noi, farà grandi cose".

Rinnovo?

"Qui sto bene, mi sento in famiglia. Lascio i discorsi al mio agente e a Tare, io penso solo a fare un grande ritiro, è qualcosa di speciale vestire la maglia, posso stare qui 10-15 anni, sto bene alla Lazio".

Sul ruolo in difesa?

"Cerco di allenarmi bene, di essere a disposizione, di dare una mano dove vuole il mister. Voglio fare tante presenze, è stata una stagione difficile l'ultima, spero di fare dopo l'estate la migliore stagione da quando sono qui".

I tuoi obiettivi? Punti al Brasile?

"Con la Lazio tutti i calciatori vogliono vincere per entrare nella storia, come successe nel 1999-2000. Tutti vogliono vincere lo scudetto, vale anche per me. Per arrivare in Nazionale devo fare tante presenze e partite buone, se sto male e non gioco il Brasile non arriva...".