RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Sarri: "A Babbo Natale chiederei questo..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio riparte da Empoli. Guendouzi e Zaccagni firmano il 2-0 finale al Castellani e regalano una vittoria preziosa alla squadra biancoceleste. In conferenza stampa è intervenuto Maurizio Sarri, di seguito la diretta scritta a cura de Lalaziosiamonoi.it.

La Lazio ha fatto bene all'inizio, poi un po' di sofferenza?

Abbiamo fatto bene anche dopo il secondo gol, la sensazione della gestione è stata molto diversa. Dopo i due cambi forzati abbiamo avuto un momento di sbandamento e un brutto inizio di secondo tempo. La partita è stata dura e difficile, poteva finire 4-1 per noi o 2-2. Noi abbiamo la colpa di aver vanificato più di qualche ripartenza.

Cosa chiederesti a Babbo Natale?

Se viene Babbo Natale gli chiedo 5-6 punti di regalo, poi me la gioco con questi. Vediamo che viene fuori. In necessità da centravanti ci metto Felipe e l'anno scorso l'ha fatto anche bene. Non penso che la Lazio si muoverà in maniera diversa da quello fatto in passato. Vediamo poi cosa viene fuori, però chiedete al direttore.

Il ds ha messo il tecnico al centro del progetto, cosa significa questo per lei?

La società sull'aspetto dell'allenatore è sempre stata molto ferma e decisa, non ho mai avuto sensazioni negative. Il direttore da tempo sta cercando di venire a capo della testa dei ragazzi e dello staff. Sta cercando di far raggiungere una solidità mentale diversa da prima. Quando si parla di mentalità collettiva è più difficile rispetto a quella individuale. Nelle ultime 7 partite abbiamo fatto 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Qualche ripartenza sbagliata e difesa più solida del passato, che ne pensa?

Noi abbiamo vanificato le ripartenze. Spesso la scelta non è stata quella giusta, non solo non segnare, ma neanche arrivare alla conclusione da gol. Ad un certo punto la partita l'abbiamo strappata noi, volevo più palleggio rispetto a quello che avevamo. Si poteva gestire meglio sia la fase di palleggio che quella di gestione.

Castellanos male, Rovella e Guendouzi bene?

Castellanos non soffre la pressione, ma il fatto che stia sbagliando. Quando l'ho visto sull'ultima palla ero contento perché pensavo potesse sbloccarsi. Oltre a Guendouzi e Rovella ho visto bene anche Kamada. Rovella nella fase di interdizione ci sta dando tanto, Isaksen stasera è tornato dentro e l'ha fatto subito in maniera risoluta. La speranza è che si assestino su livelli più alti.

Sulle condizioni di Immobile e Luis Alberto?

Immobile pensa che sia il punto di una vecchi cicatrice, la speranza è che sia quella. Luis è la solita zona pubica da cui ha problemi da un mese: quando ha fatto gli esami strumentali era roba tendinea, non muscolare.

CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO