RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Sarri: "Testa all'Az e nessun alibi-derby. I calciatori non sono imbecilli!"

ALKMAAR - Vigilia di AZ-Lazio, sala stampa dell'AFAS Stadion, sold out per il ritorno di domani. Maurizio Sarri parlerà in conferenza alle 19, la sua squadra tenta la rimonta in Olanda a pochi giorni dal derby: segui la diretta scritta delle sue parole su Lalaziosiamonoi.it.

Quanto la disturba che la Lazio sia l'unica italiana ad aver perso all'andata e a rischiare l'eliminazione in Europa?

"Vuol dire che siamo peggio delle altre italiane, c'è poco da fare commenti, o dire se mi disturba o meno. Penso che prima di pensare di fare bene in Europa, dobbiamo pensare di fare bene prima in Italia. Parlo per tutte. Il Napoli per esempio è diventato grande in Italia e poi di conseguenza in Europa. La valutazione che farò della squadra a fine anno la farò più su un torneo lungo che su una competizione a eliminazione diretta. Comunque domani vediamo se riusciamo a passare il turno".

Un'opportunità domani o solo un "passaggio" a un'altra gara?

"Se si pensa a un'altra gara si va fuori sicuro. Serve avere la testa al massimo per queste partite, alle altre ci penseremo il giorno dopo. L'unico modo per passare è giocare con motivazione e grande coinvolgimento da parte dell’intero gruppo. Se manca questo, allora l’opportunità non esiste proprio".

Dopo Bologna ha detto di dare priorità al derby: possono essere parole controproducenti per domani?

"Ho detto cosa mi darebbe più gusto. Ci sono partite dove ho gusto per mezz’ora, altre dove mi dura per 8 ore. Uno che guadagna centinaia di migliaia di euro al mesi non può avere questo tipo di alibi. Smettiamo di dire cazzate e di dare degli imbecilli ai calciatori. Son adulti, sotto stress poi possono a volte sbagliare come succede a tutti noi e a tutti i lavori del mondo, escluso a qualche fenomeno. Succede praticamente a tutti. I giocatori credo che la pensino come me, alcune partite ci danno più gusto di altre. Ora però pensiamo solo domani e vediamo se riusciamo a mettere a posto la gara d'andata”.

L'Europa sta condizionando il campionato di tutti?

"Quello mio era un Napoli che ha perso il campionato con 91 punti, una cosa mai successa in Serie A. Un'eccezione. Vanno visti i punteggi medi, ho sentito un commento in questi giorni, diceva che le squadre in zona Champions non stanno correndo tanto. Però faccio la proiezione e la quarta arriverebbe a 71 punti. L'anno scorso la quarta ha chiuso con 70 punti. Qualcuno sfida la matematica. La corsa Champions è come l'anno scorso. L'anomalia è il Napoli, una cosa in Italia già vissuta, 7-8 anni fa era la Juve a fare questi punteggi. Il nostro campionato credo sia competitivo, un po' meno rispetto alla Premier, lì la differenza economica è netta. Per il resto le italiane in Europa fanno comunque bene, l'anno scorso ha vinto la Roma qualcosa, ora 3 possono andare ai quarti di Champions. Si è vinto l'Europeo, anche se pensare che il calcio italiano sia rappresentato dalla Nazionale diventa difficile come esercizio. Vedete l'Inghilterra, comunque la Nazionale non vince niente, invece i club sono il top".

Scelte particolari di formazione?

"Le gare a eliminazione diretta uno se le gioca sempre, questo non vuol dire che deve mettere calciatori che non stanno bene e rischiare infortuni. Abbiamo avuto la fortuna di avere pochi infortuni muscolari quest'anno, in una stagione assurda condizionata dal Mondiale, che ha compresso i calendari. Noi dal 4 gennaio giochiamo ogni 3-4 giorni, questo comporta infortuni, decadimenti di qualità e di spettacolo delle partite. Sto parlando di cose che non interessano più a nessuno. Prima sono entrato in campo per esempio ed è indecente, ma questo non interessa più nessuno. Sono rimasto l'unico dinosauro che vede queste cose nel calcio. I cambi si faranno in base a quello che vediamo in questi giorni e quello che dice il medico, sperando di mandare in campo comunque una formazione competitiva".

Come stanno Luis Alberto e Milinkovic?

"A Bologna abbiamo riscontrati i numeri più elevati a livello atletico di questi 2 anni. Una partita dispendiosa. Luis ha avuto questo episodio gastrointestinale, è stato male la notte, il giorno dopo si è ripreso, in allenamento l'ho visto bene. Il virus qualcosa ti toglie, ma in seduta l'ho visto che ha ripreso abbastanza. Milinkovic, delle ultime 5, ne ha fatte solo 3, nell'ultimo periodo ha giocato di meno. Ha giocato di più, invece, se vediamo l'intera stagione. Non so quale sia la scelta più giusta ora, se vedere il breve o il lungo periodo. Milinkovic tra l'altro farà anche due partite con la Nazionale. Mi viene da ridere, i calciatori vanno a giocare in un altro continente dopo il Mondiale fatto in Qatar. Ho una grande fortuna: di essere vecchio e vicino a smettere".

Immobile come sta?

"Non lo so. Sono venuto via da Formello che Immobile era ancora in clinica. Non so se ci ha parlato il dottore, che ora è qui con noi. Ma ancora non so niente".