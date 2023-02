RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Sarri: "Tra avere e non avere Immobile c'è differenza..." - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Immobile torna al gol in campionato e la Lazio torna alla vittoria. Doppietta di Ciro nella ripresa, sconfitta la Salernitana e tre punti importanti per la zona Champions League: i biancocelesti scavalcano l'Atalanta e salgono momentaneamente al quarto posto. In conferenza stampa tra poco è atteso il mister Maurizio Sarri.

La squadra sfrutta poco le palle inattive?

"Effettivamente noi potremmo avere un potenziale discreto sulle palle ferme a favore. Non le sfruttiamo benissimo, o meglio ci sono piccoli periodi in cui le sfruttiamo bene: giovedì per esempio abbiamo vinto su punizione indiretta. Oggi non abbiamo sfruttato 10 calci d'angolo, anche se in 3-4 angoli la palla è arrivata piuttosto bene nella zona di caduta prevista. Non siamo arrivati alla conclusione perché il portiere ce l'ha toccata. Quindi è uno degli aspetti di cui parliamo spesso perché non stiamo rendendo come mi aspettavo".

Che partita è stata?

"Oggi era il peggiore giorno per venire a giocare qui, visto il cambio di allenatore. Un tecnico di fama internazionale che porta tanto entusiasmo, motivazioni. Il rischio di venire a giocare in un campo caldo con una squadra estremamente motivata era altissimo. Se non fossimo entrati in campo con queste armi, c'era il rischio di andare incontro a una gara di grande sofferenza. Abbiamo fatto una partita ordinata di discreta qualità, anche grazie a un terreno di livello. Come ho detto ai ragazzi all'intervallo, ora bisogna avere la forza di proseguire su questa applicazione e intensità e la partita verrà dalla nostra parte".

Il ritorno di Immobile al gol in campionato...

"Nel primo periodo senza Ciro abbiamo fatto bene, poi è sempre meglio averlo. Ha ritrovato il gol giovedì, è cambiata la condizione mentale, fisicamente fa degli allenamenti in cui si mostra in grande crescita. Poi tra averlo e non averlo c'è differenza".

Squadre altalenanti in zona Champions...

"C'è una squadra sola che non ha questo tipo di problematica, è il Napoli. Le altre ce l'hanno. Nella preparazione della partita ci siamo concentrati molto su di noi, senza avere grandi riferimenti negli avversari. Abbiamo lavorato molto sulle nostre cose. Poi la squadra lavora insieme da mesi quindi può interpretare tutte le situazioni da campo. Tatticamente abbiamo fatto molto bene anche sulla fase difensiva".

Come mai Lazzari non è entrato?

"Lazzari ha fatto benissimo giovedì, una partita con numeri fisici impressionanti. Io probabilmente l'alta intensità, i metri fatti da Lazzari sopra i 25 all'ora non li avevo mai visti. Venerdì aveva un cpk elevato e abbiamo pensato di farlo riposare. Prima dell'1-0 lo stavo facendo entrare, poi abbiamo segnato e non ho operato il cambio, non c'era più bisogno della sua sfida".

Campionato altalenante in zona Champions?

"Questo dimostra che c'è equilibrio e che tutti abbiamo qualche problemino da risolvere".

Il primo tempo la sua squadra ha un po' sofferto?

"Credo di aver visto un'altra partita. Il primo tempo secondo me si è fatto benissimo, esclusi i primi 7-8 minuti e gli ultimi 3-4. Vecino ha fatto una buona partita dopo giovedì, Cataldi pure, veniva da un momento di difficoltà fisica e oggi è tornato su buoni livelli. Luis era stato fermo giovedì proprio per questa partita, e a un certo punto ha innescato un palleggio di alto livello. Noi dovevamo fare i conti con l'assenza di Romagnoli che da dietro sa impostare bene, anche se lo stesso Patric ha doti tecniche elevate. Non ci fa mancare niente. Se la squadra gioca con questo livello di applicazione e dedizione ci possiamo togliere delle soddisfazioni".

All'andata la Salernitana aveva vinto a Roma...

"Sono addolorato per non aver fatto il terzo gol, perché all'andata ne avevamo subiti tre e io glieli avrei fatti molto volentieri. Parallelo tra le due squadre? La squadra di oggi è da rivalutare nelle prossime partite. L'allenatore è arrivato mercoledì, ho dei dubbi si possa valutare anche dopo 2-3 mesi, figuriamoci dopo 3-4 giorni. È un modo di giocare diverso, nelle prossime partite la Salernitana aumenterà il palleggio, conoscendo Paulo e le sue squadre penso questo".

Tra quindi giorni di nuovo qui in Campania?

"Il Napoli è sicuramente una squadra con cui sarebbe meglio non giocare in questo periodo (ride, ndr)".

Che messaggio lascia questa partita?

"A livello di applicazione questa squadra è in crescita da tempo. L'ho sempre detto anche quando i risultati non arrivavano. Se pareggi in casa con la Fiorentina con l'avversario più brillante, non la perdi per applicazione. Anche la stessa partita di Verona... le ultime quattro in casa le hanno vinte tutte, tranne il pareggio contro di noi. Non ero fortemente preoccupato, non sono esaltato ora. Questo è un pregio che questa squadra deve dimostrare di avere sempre".

Gara tutta in scioltezza vista la Salernitana di oggi?

"Abbiamo avuto anche partite meno complicate, abbiamo vinto delle partite 4-0 fuori. La preoccupazione che ho avuto sulla partita era per qualche palla persa. Continuavamo ad andare sopra la linea della palla con più giocatori, quindi ho detto ai ragazzi che non si poteva perdere al limite dell'area avversaria, non in fase di costruzione".

