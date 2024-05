RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Sassuolo 1-1: Viti risponde a Zaccagni

38° GIORNATA DI SERIE A

LAZIO - SASSUOLO 1-1 (60' Zaccagni, 66' Viti)

Stadio Olimpico di Roma, 26 maggio 2024, ore 20:45

LAZIO (3-4-2-1): Provedel; Marusic, Romagnoli, Gila; Hysaj, Vecino (53' Felipe Anderson), Rovella (Guendouzi 53'), Pellegrini (71' Lazzari); Kamada, Zaccagni (90' Pedro); Castellanos (71' Immobile). A disp.: Mandas, Renzetti, Cataldi, Isaksen, Luis Alberto, Gonzalez. All.: Tudor.

SASSUOLO (3-5-2): Cragno; Erlic, Viti, Ferrari; Missori (89' Pedersen), Obiang, Lipani (83' Racic), Thorstvedt, Doig (75' Toljan); Volpato (75' Laurienté), Mulattieri (83' Pinamonti). A disp.: Scacchetti, Abubakar, Bajrami, Boloca, Ceide, Defrel. Kumbulla, Tressoldi. All.: Ballardini

Arbitro: Paride Tremolada di Monza

Assistenti: Del Giovane e Moro

Quarto ufficiale: Collu

VAR: Gariglio

AVAR: Serra

Fischia tre volte Tremolada. Finisce 1-1 all'Olimpico tra Lazio e Sassuolo. Biancocelesti aritmeticamente in Europa League, ma che escono tra i fischi dei tifosi non soddisfatti della prestazione. Viti risponde a Zaccagni. Termina qui il campionato della squadra di Tudor che chiude al settimo posto. Grazie per aver seguito la diretta sul nostro sito. Buona notte da Edoardo Zeno.

FINE PARTITA

90' - Saranno 4 i minuti di recupero.

90' Cambiua anche Tudor. Zaccagni lascia spazio a Pedro. Resta in panchina Luis Alberto.

89' - Ultimo cambio in casa Sassuolo. Fuori Missori dentro Pedersen.

88' - Fallo di Zaccagni su Thorstvedt. Ammonito l'attaccante della Lazio.

87' - Laurienté sfiora il gol. Diagonale mancino dell'esterno neroverde che però si perde sul fondo. Si resta sul risultato di parità.

85' - OCCASIONE GIGANTE PER LA LAZIO! Immobile calcia di sinistro a tu per tu con Cragno. Il portiere neroverde dice di no con i piedi. La Lazio spinge in questo finale a caccia del gol vittoria.

83' - Doppia sostituzione per gli ospiti. Racic e Pinamonti per Lipani e Mulattieri,

82' - Intervento in ritardo di Guendouzi su Thorstvedt. Ammonito il centrocampista francese.

80' - Omaggio anche per Pedro, anche lui probabilmente all'ultima con la Lazio. Dalla Nord si alza il famoso coro per l'esterno spagnolo sulle note di Raffaella Carrà. Anche l'ex Barcellona ringrazia i tifosi.

78' - Continua il riscaldamento di Luis Alberto. La Nord lo omaggia con uno striscione e un coro che profuma di addio a fine stagione: "La pelota siempre al Diez. Buena suerte Luis" (La palla sempre al Dieci. Buona fortuna Luis). Lo spagnolo ringrazia e applaude.

77' - Sinistro di Missori. Tentativo potente ma impreciso, palla in curva.

76' - Ci prova Guendouzi in diagnoale dal limite dopo un rimpallo sul volto di Erlic. Cragno si distente e para.

75' - Prime sostituzioni anche per il Sassuolo. Fuori Doig e Volpato, in campo Toljan e Laurienté.

73' - La Nord ricorda il 26 maggio 2013. In Curva sono apparsi degli striscioni con la famosa telecronaca del gol di Lulic nel derby di Coppa Italia di 11 anni fa.

72' - Applausi e cori al momento dell'ìingresso in campo per Ciro Immobile. 18 minuti più recupero per il 17 per incidere sul match.

71' - Ancora cambi per la Lazio. Fuori Pellegrini e Castellanos, dentro Lazzari e Immobile.

69' - Occasione per Felipe Anderson. Da ottima posizione il 7 biancoceleste si fa murare il tiro dalla difesa neroverde.

66' - PAREGGIO DEL SASSUOLO! Punizione tagliata di Thorstvedt sul secondo palo dove arriva Viti che da pochi passi manda il pallone alle spalle di Provedel.

65' - Primo giallo anche per la Lazio. Ammonito Kamada per un fallo in ritardo ai danni di Thorstvedt.

63' - Come un fulmine a ciel sereno la Lazio sblocca il match grazie alla punizione di Zaccagni. Bellissima l'esultanza con tutti i compagni e soprattutto l'abbraccio con Felipe Anderson.

60' - GOOOOOOOOOOOL DELLA LAZIO! Botta terrificante di Zaccagni direttamente su calcio di punizione, Cragno tradito dal rimbalzo e palla in rete. Boato dell'Olimpico ed esultanza dell'arciere biancoceleste sotto la Nord.

59' - Fallo di Erlic su Pellegrini. Punizione da posizione interessante per la Lazio.

58' - Prima sgasata di Felipe Anderson fermato però dalla retroguardia neroverde. Ancora cori e applausi per il brasiliano, all'ultima con la maglia biancoceleste.

56' - Fallo di Kamada a centrocampo su Mulattieri. Punizione per il Sassuolo.

53' - Doppio cambio per la Lazio. Dentro Felipe Anderson e Guendouzi per Vecino e Rovella. Applausi e cori dell'Olimpico per l'esterno brasiliano che prende la fascia di capitano da Marusic.

53' - Doig ferma Zaccagni lanciato in contropiede. Punizione ma niente cartellino per lo scozzese.

52' - Ci prova Lipani di sinistro da posizione defilata. Pallone alto sopra la traversa.

51' - Iniziano le operazioni di riscaldamento sulla panchina della Lazio. Si muovono Pedro, Felipe Anderson, Guendouzi, Immobile e Luis Alberto.

48' - Ha ripreso a cantare la Curva Nord nonostante il primo tempo deludente. Serve qualcosa in più in questa ripresa per sbloccare il risultato.

46' - Inizia il secondo tempo con gli stessi 22 che hanno chiuso il primo. Nessun cambio all'intervallo.

SECONDO TEMPO

45' - Senza recupero l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi. Brutto primo tempo dei biancocelesti e fischi dell'Olimpico.

44' - Ci prova Mulattieri. Destro dal limite dell'attaccante neroverde che però non sorprende Provedel. L'estremo difensore biancoceleste blocca senza problemi.

42' - Punizione completamente sbagliata da parte di Thorstvedt che, nel tentativo di cercare un compagno in area, manda il pallone direttamente sul fondo.

40' - Cross di Pellegrini lento e fuori misura. Palla direttamente sul fondo, sarà rimessa per il Sassuolo.

38' - Troppa imprecisione in questo primo tempo per la Lazio. Tanti passaggi sbagliati dalla squadra dì Tudor che fatica a creare pericoli.

34' - Cross di Hysaj che attraversa tutta l'area di rigore del Sassuolo. Missori preoccupato si rifugia in corner.

31' - MIRACOLO DI CRAGNO SU KAMADA! Grande assist di Pellegrini che serve il giapponese tutto solo in area. Il suo tentativo a botta sicura viene disinnescato dal portiere neroverde che devia in angolo.

29' - Contatto aereo tra Pellegrini e Obiang. Fallo dell'esterno della Lazio che fa ponte. Calcio di punizione in fase difensiva per gli ospiti.

24' - Colpo di testa di Castellanos che sfiora il palo, ma era tutto fermo per posizione di fuorigioco di Marusic autore del cross.

22' - Superati i 20 minuti di gioco all'Olimpico. Una sola occasione da gol con Hysaj che non è riuscito a battere Cragno da pochi metri.

19' - Il primo ammonito della sfida è Volpato che trattiene fallosamente Zaccagni. Tremolada tira fuori il cartellino.

18' - Buona azione della Lazio. Kamada va via sulla destra, mette il pallone al centro ma nessuno riesce nella deviazione vincente.

17' - Ci prova Volpato di sinistro dalla lunga distanza. Tiro debole che termina tra le braccia di Provedel.

15' - Dopo un buon avvio, si abbassano i ritmi tra Lazio e Sassuolo. Fase di studio per le due squadre che non affondano il colpo.

10' - Vecino scodella per Pellegrini. Il cross volante del laterale biancoceleste viene deviato in corner.

8' - Si gioca su buoni ritmi all'Olimpico. Dopo un avvio propositivo della Lazio, sta uscendo fuori anche il Sassuolo. Partita accesa e divertente.

4' - Risponde subito il Sassuolo. Cross tagliato di Doig sul quale arriva Missori sul secondo paolo. Tiro fuori misura ma sarà angolo per gli ospiti.

3' - OCCASIONE LAZIO! Hysaj si ritrova da solo davanti a Cragno, ma si lascia ipnotizzare dal portiere neroverde. Si rimane sullo 0-0.

1' - Fischia Tremolada. Inizia il match.

PRIMO TEMPO

AGGIORNAMENTO ORE 20:43 - Squadre in campo all'Olimpico accompagnate dalla squadra arbitrale e soprattutto dalla coreografia meravigliosa della Curva Nord. Manca pochissimo al fischio d'inizio.

AGGIORNAMENTO ORE 20:40 - Finisce l'omaggio a Eriksson dopo l'emozionante giro di campo e il saluto di tutta la gente laziale. E' il momento di Mattia Briga che canta a bodocampo sulle note di My Way accompagnato da tutti i presenti all'Olimpico e le loro torce dei telefonini. Minuti da brividi.

AGGIORNAMENTO ORE 20:30 - Le squadre rientrano negli spogliatoi. Tra pochi minuti l'ingresso in campo e il fischio d'inizio.

AGGIORNAMENTO 20:27 - La parola passa a Eriksson. Dopo l'omaggio della sua gente, l'ex allenatore campione d'Italia nel 2000 ha detto: "Grazie mille per tutto. E' bellissimo vedere tanta gente. Siete forti. Ricordo anni molto belli per me, mi sono trovato benissimo". Clicca qui per leggere tutto il tributo dello stadio per Eriksson.

AGGIORNAMENTO ORE 20:23 - Il momento più toccante della serata. Fa il suo ingresso sul prato verde di gioco Sven-Goran Eriksson tra gli applausi e i cori dei tifosi biancoceleste. Il tecnico svedese visibilmente emozionato ringrazia il pubblico e stringe la mano a Tudor e a tutti i suoi calciatori.

AGGIORNAMENTO ORE 20:12 - Tocca alla Lazio. Tra gli applausi dell'Olimpico entrano sul terreno di gioco i calciatori biancocelesti.

AGGIORNAMENTO ORE 20:10 - Primo omaggio della gente laziale per Eriksson. Spunta uno striscione in Curva Maestrelli.

AGGIORNAMENTO ORE 20:05 - Ecco il Sassuolo accolto dai fischi dei tifosi biancocelesti presenti all'Olimpico.

AGGIORNAMENTO ORE 20:00 - Fanno il loro ingresso in campo i portieri di entrambe le squadre: iniziano le operazioni di riscaldamento.

Amici ed amiche de Lalaziosiamonoi.it, buonasera da Edoardo Zeno e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Sassuolo, ultima giornata della Serie A 2023/24. Basta un punto ai biancocelesti per conquistare l'artimetico accesso all'Europa League, neroverdi invece già retrocessi in Serie B. Clima delle grandi occasioni all'Olimpico che saluterà Felipe Anderson, promesso sposo del Palmeiras, e omaggerà il grande ospite della serata Sven-Goran Eriksson, allenatore della Lazio campione d'Italia nel 2000.