RIVIVI LA DIRETTA - Lazio-Torino 2-0: Vecino e Zaccagni regalano a Sarri la prima vittoria all'Olimpico!

Campionato di Serie A - Sesta giornata

Mercoledì 27 settembre, ore 20.45

Stadio Olimpico di Roma

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (79' Hysaj), Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino (73' Guendouzi), Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile (73' Castellanos), Zaccagni (79' Isaksen).

A disp.: Sepe, Mandas, Pellegrini, Gila, Patric, Cataldi, Kamada, Pedro.

All.: Sarri.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Schuurs, Buongiorno (26' Sazonov), Rodriguez; Bellanova (78' Soppy), Tameze (60' Ilic), Ricci, Lazaro (78' Pellegri); Vlasic, Zapata (60' Radonjic); Sanabria.

A disp.: Brezzo, Gemello, N'Guessan, Gineitis, Linetty, Vojvoda, Karamoh, Seck.

All.: Juric.

98' - Termina la gara allo stadio Olimpico, la Lazio trova la prima vittoria casalinga battendo il Torino per 2-0 con le reti di Vecino e Zaccagni.

94' - Il direttore di gara va a rivedere l'azione al Var e annulla, giustamente, il penalty.

93' - Calcio di rigore per il Torino. Fabbri punisce il tocco di Hysaj che però non sembra aver toccato con il braccio.

90' - Sei minuti di recupero alla fine del match.

88' - Check del Var per il fallo di Radonjic su Guendouzi, il 10 del Torino entra con il piede a martello sulla caviglia del francese. Per l'arbitro però non c'è neanche l'ammonizione.

87' - Lazio a un passo dal terzo gol! Bellissima palla di Isaksen per Castellanos che in rovesciata manca la porta di un soffio.

82' - Altro giallo in casa Torino, anche Ricci finisce sul taccuino dei cattivi di Fabbri per il fallo su Luis Alberto.

79' - Cambia ancora Sarri: esce Lazzari per Hysaj, fuori anche Zaccagni per Isaksen.

78' - Ultimi cambi per Juric: escono Bellanova e Lazaro per Soppy e Pellegri.

75' - GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL! Bel pallone di Felipe Anderson per Zaccagni che con il destro infila Milinkovic-Savic sotto le gambe e gonfia la rete.

73' - Doppio cambio per Sarri: fuori Vecino per Guendouzi, esce anche Immobile per Castellanos.

73' - Altro ammonito in casa Torino, giallo per Bellanova per il fallo su Immobile.

70' - Chance per Immobile ma la sua conclusione viene smorzata dalla difesa del Torino e finisce nelle braccia di Milinkovic-Savic.

65' - Primo giallo anche per la Lazio, ammonito Immobile per il fallo su Bellanova.

63' - Torino pericoloso con la conclusione di Lazaro che finisce di poco sopra la traversa.

60' - Doppio cambio per il Torino: fuori Zapata per Radonjic, esce anche Tameze per Ilic.

56' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL! Pallone perfetto di Felipe Anderson per Lazzari che mette un cross al bacio in area, Vecino di punta spedisce in porta per il vantaggio biancoceleste.

53' - Bella azione della Lazio in attacco con Immobile che però non riesce ad arpionare il pallone.

49' - Ricci tenta la conclusione da posizione defilata, potente ma imprecisa.

48' - Zaccagni tenta il cross ma il tiro si spegne sul fondo.

47' - Prima avanzata da parte di Luis Alberto che calcia in porta, bene la difesa del Torino che spazza via il pericolo.

45' - Inizia la ripresa allo stadio Olimpico tra Lazio e Torino, si riparte dallo 0-0.

SECONDO TEMPO

45' + 3' - Termina a reti inviolate il primo tempo all'Olimpico.

45' - Secondo ammonito per il Torino, Fabbri estrae il giallo per Tameze dopo la brutta entrata su Zaccagni.

45' - Tre minuti di recupero alla fine del primo tempo.

43' - Torino pericoloso Zapata, sicuro Provedel nella presa.

41' - Marusic prova la conclusione della distanza, la fa sua Milinkovic-Savic.

40' - Bella punizione di Luis Alberto, Lazaro di centimetri toglie il pallone dal piede di Immobile.

37' - Duro contatto Zapata-Romagnoli, per il direttore di gara il fallo è del difensore biancoceleste nonostante sia lui ad avere la peggio dopo aver preso una gomitata sul naso.

33' - Primo giallo della gara, ammonito Bellanova per la dura entrata su Zaccagni.

31' - Brutto pallone perso di Romagnoli che favorisce la ripartenza di Zapata, chiude per fortuna la difesa biancoceleste.

29' - Ripartenza pericoloda di Vlasic, Rovella manda in angolo.

26' - Primo cambio obbligato per Juric, Buongiorno esce per infortunio, Sazonov al suo posto.

24' - Buona azione d'attacco della Lazio prima con Immobile e poi con Zaccagni, nessuno però riesce a concludere.

22' - Tanti errori di impostazione da parte dei biancocelesti.

17' - Prima conclusione in porta della Lazio, ci prova Casale di punta ma il pallone termina alto sopra la traversa

15' - Buona ripartenza della Lazio con Lazzari che serve Felipe Anderson, spazza in corner la difesa granata.

12' - Inizio complesso per la Lazio che non riesce a trovare spazi utili per impostare il gioco. Anche leggermente imprecisa la squadra di Sarri.

8' - Maruisc prova a servire Vecino ma il pallone del montenegrino è lungo e si spegne sul fondo.

6' - Torino vicino alla rete! Sugli sviluppi del calcio d'angolo Ricci tira in porta, Provedel risponde e sulla ribattuta zapata manda fuori.

5' - Pericoloso anche il Torino alla prima azioneutile, brava la difesa della Lazio a deviare in coner.

3' - Prima avanzata della Lazio che si porta in avanti con Ciro Immobile, fermato bene da Schuurs.

1' - Fischio d'inizio all'Olimpico, inizia il match tra Lazio e Torino!

PRIMO TEMPO

AGGIORNAMENTO ORE 20.15 - Lazio e Torino sono in campo per il riscaldamento. Mezz'ora al fischio d'inizio della gara dell'Olimpico, valida per la sesta giornata del campionato di Serie A.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Jessica Reatini e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Torino. La squadra di Sarri, reduce dal pareggio interno contro il Monza è alla ricerca della prima vittoria stagionale tra le mura amiche. Il Torino d'altra parte è in fiducia soprattutto dopo il pareggio raggiunto nel finale della gara contro la Roma. Appuntamento questa sera all'Olimpico alle 20.45.