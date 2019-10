RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Torino 4-0: show biancoceleste

Serie A TIM 2019-2020, 10ª giornata

Stadio Olimpico di Roma - mercoledì 30 ottobre 2019, ore 21:00

Formazioni ufficiali:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. A disp.: Guerrieri, Alia, Luiz Felipe, Bastos, Lazzari, Lukaku, Jony, Leiva, Parolo, Berisha, Correa, Adekanye. All.: Simone Inzaghi.

INDISPONIBILI: Proto

SQUALIFICATI: Vavro

DIFFIDATI: nessuno

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Meité, Baselli, Lukic, Laxalt; Zaza, Belotti. A disp.: Rosati, Ujkani, Aina, Ansaldi, Bremer, Djidji, Rincon, Berenguer, Iago Falque, Millico, Verdi. All.: Walter Mazzarri.

INDISPONIBILI: Bonifazi

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: nessuno

ARBITRO: Orsato (sez. Schio)

ASSISTENTI: Preti e Bresmes

IV UOMO: Abisso

VAR: Maresca

AVAR: Fiorito

90' - Finisce qui, niente recupero. La Lazio asfalta il Torino: 4-0 il risultato finale

90' - GOOOOL DELLA LAZIO: Luis Alberto direttamente dalla bandierina trova la rete. Forse una deviazione di Belotti risulta fatale

89' - Che errore di Correa che, tutto solo davanti al portiere, si fa recuperare dal difensore: calcio d'angolo

88' - Milinkovic col tacco serve Marusic che impensierisce Sirigu col destro. Bella risposta del numero 1 granata, autore di una buona prestazione

87' - Ritmi blandi nel finale di gara, il triplice fischio si avvicina e la Lazio assapora la vittoria. Torino completamente arreso

86' - Belotti prova a fare tutto da solo, ma Luiz Felipe ricorre alle maniere forti e lo atterra

85' - Lazio in possesso palla che rallenta la manovra per la prima volta durante il match

83' - Biancocelesti strepitosi anche in difesa, non lasciano uno spiraglio alle ripartenze avversarie e ripartono rapidamente in contropiede

82' - Il Toro prova a ripartire ma lascia ampi spazi alla Lazio che si fa nuovamente pericolosa con Parolo: tiro centrale, bloccato da Sirigu

81' - La Lazio regala spettacolo all'Olimpico: giocate di qualità che esaltano il pubblico presente

79' - Grandissima occasione per la Lazio, Correa prova la rasoiata ad incrociare ma Sirigu si distende e salva la porta

78' - Altro cambio per la Lazio: Patric lascia spazio a Luiz Felipe

78' - Il Torino prva timidamente a riaprire la gara, ma Radu è molto bravo a leggere in anticipo le giocate avversarie

77' - Si divertono i giocatori della Lazio che fraseggiano con giocate di qualità

76' - Il Torino ormai appare arreso: la Lazio continua a dominare il match

75' - Cambio anche per la Lazio: Parolo subentra al posto di Cataldi

74' - Cambio per il Toro: entra Djidji al posto di Baselli

74' - Ripartenza rapida della Lazio, Correa sfiora la rete

73' - E' una Lazio strepitosa quella di quest'oggi che, sul risultato di 3-0, non si accontenta e continua ad attaccare

72' - Prima sostituzione per la Lazio: esce Caicedo tra gli applausi dell'Olimpico ed entra Correa

70' - Sul dischetto va Ciro Immobile che spiazza il portiere e realizza la doppietta personale

70' - GOOOOOOOOLLLLLLLLL DELLA LAZIOOO: 3-0

69' - Bravo Caicedo a procurarsi questo penalty: potrebbe ripresentarsi lui dal dischetto

68' - CALCIO DI RIGORE per la Lazio e cartellino rosso per Nkoulou

67' - Cambio per il Toro: esce Zaza, entra Iago Falque

67' - Ammonito Marusic per aver bloccato una ripartenza del Toro

66' - E' un assedio della Lazio che va due volte nel giro di pochi minuti a un passo dal gol

65' - Grande occasione di Caicedo che da pochi passi spara addosso a Sirigu: è corner

64' - Cross di Cataldi, Lulic stacca di testa ma la palla termina di poco sopra la traversa

64' - Ancora Luis Alberto con la botta dalla distanza, c'è deviazione: calcio d'angolo

63' - Luis Alberto si inserisce in area, prova il cross basso e ottiene un corner

62' - Torino in contropiede, ma Patric intercetta il passaggio di Belotti che era indirizzato a Zaza

61' - Fase di stallo del match. La partita si sta evolvendo principalmente a metà campo

60' - Bravo Caicedo ad intercettare un pallone a centrocampo, la ripartenza della Lazio però non è abbastanza rapida

59' - Lazio in avanti col lancio lungo di Strakosha per la testa del solito Milinkovic: Caicedo gestisce e ottiene una rimessa in buona zona

58' - Patric si prende gli applausi del pubblico per aver bloccato la ripartenza degli avversari

57' - Calcio d'angolo per la Lazio, sulla bandierina va Cataldi

56' - Ammonito Acerbi per un intervento in ritardo su Andrea Belotti

55' - La Lazio torna a prendere in mano il pallino del gioco. Gran lavoro di Ciro Immobile che ruota in tutto il versante offensivo e non dà punti di riferimenti

54' - Immobile atterrato in area di rigore. Sarebbe stato penalty, ma l'attaccante della Lazio si è fatto pescare nuovamente in offside

53' - GOL ANNULLATO ALLA LAZIO: Immobile (in fuorigioco) serve Caicedo che appoggia a porta vuota. Si ricomincia con una punizione per il Torino

52' - Cambio offensivo per il Torino: entra Verdi al posto di Silveira.

51' - Baselli tenta il cross ma nessuno arriva sul pallone

50' - Molto bravo Radu a leggere la trama offensiva del Toro, anticipando le intenzioni avversarie

48' - Da sottolineare l'intervento di Strakosha sul tiro di Meitè che anticipa la traversa di Belotti: una gran parata del numero 1 biancoeleste

48' - Grande occasione per gli ospiti che colpiscono la traversa in sforbiciata

47' - Il Torino prova a rendersi pericoloso, ma la manovra appare lenta e prevedibile

46' - La Lazio gioca il primo pallone della ripresa. Biancocelesti che attaccano ora verso la Sud

SECONDO TEMPO

La prima frazione di gioco ha visto protagonista una sola squadra, la Lazio, che ha assediato la metà campo avversaria e ha realizzato due gol. Il primo è un'autentico capolavoro di Acerbi che ha lasciato partire una sassata dai 30 metri. La seconda rete porta la firma di Ciro Immobile che è stato bravo a crearsi lo spazio per il tiro e a bruciare Sirigu sul palo di sua competenza.

FINE PRIMO TEMPO

45' - Orsato manda tutti negli spogliatoi. Lazio che chiude la prima frazione in vantaggio di 2-0. Acerbi e Immobile i marcatori

45' - Milinkovic ci prova col destro dall'interno dell'area, palla deviata in calcio d'angolo ma non c'è tempo: duplice fischio dell'arbitro

44' - La Lazio, in pieno controllo del match, riprende il possesso palla e si rifà sotto

43' - Gli ospiti ci provano ancora dagli esterni, palla a Lukic che prova dalla distanza ma non trova la porta

42' - Punizione dal limite per il Torino, sul pallone va Baselli che calcia centrale: Strakosha non ha problemi a intercettare la sfera

40' - Ancora Acerbi ben piazzato, libera la palla dalla difesa con l'ausilio di Lulic. La Lazio difende bene il vantaggio

39' - Il Torino prova a ripartire ma Acerbi è ben posizionato e spazza via il pallone

38' - Calcio di punizione dalla trequarti per la Lazio: Luis Alberto la mette in mezzo, palla che attraversa tutta l'area ma non arriva nessuna deviazione

37' - Torino che si affaccia nella metà campo avversaria, ma la difesa della Lazio non lascia spazi

36' - L'Olimpico è una bolgia. L'entusiasmo dei tifosi biancocelesti è alle stelle

35' - La Lazio non si accontenta e continua ad offendere. Lulic la mette in mezzo ma la palla è troppo lunga per gli attaccanti biancocelesti

34' - Bel gol anche quello di Immobile che con un destro violento batte Sirigu sul primo palo

33' - GOOOOOOOLLLL DELLA LAZIO. CIRO IMMOBILE RADDOPPIA!!!

31' - C'è solo una squadra in campo. Il Torino non trova la forza per reagire e subisce i colpi della Lazio

30' - E' sempre Lazio in avanti: bel cross di Lulic che Marusic rimette in mezzo senza trovare però nessun compagno

29' - Immobile fa tutto da solo e tenta il tiro da fuori area, bella risposta di Sirigu che blocca il pallone

28' - Ancora Lazio pericolosa all'interno dell'area avversaria: Caicedo non trova il pallone e spreca una buona chance

27' - Meitè prova replicare dal limite dell'area, ma il suo destro sbatte contro il muro della difesa laziale

26' - Un gol strepitoso di Acerbi che calcia una sassata da oltre 30 metri. Una traiettoria micidiale che Sirigu può solamente accompagnare in rete con lo sguardo

25' - GOOOOOOLLLLL DELLA LAZIO CON FRANCESCO ACERBI

24' - Torino che prova timidamente a rispondere con un lancio lungo da metà campo: Strakosha fa sua la sfera

23' - La palla calciata da Cataldi fa la barba al palo alla sinistra di Sirigu che non sarebbe potuto mai arrivare sul pallone

22' - Sul pallone c'è Cataldi, è un'ottima posizione

21' - Calcio di punizione dal limite per la Lazio. Luis Alberto tenta la conclusione, devia Nkoulou col braccio e viene ammonito

20' - Lazio superiore in questa fase di gioco: i biancocelesti mantengono il possesso palla e cercano spiragli offensivi

18' - Occasionissima per Caicedo che entra in area di rigore, fa tutto bene, ma il suo sinistro a giro esce di pochissimo a lato

17' - Caicedo dialoga bene con Immobile, arriva un bel cross con Lulic che però viene anticipato da De Silvestri che salva tutto

16' - Ancora Torino in possesso palla, l'arbitro però vede un tocco di mano e si riparte con la punizione per la Lazio

15' - Belotti tenta la girata volante, ma sbaglia la misura e il pallone si perde sul fondo

13' - Questa volta il cross di Lulic è preciso ma Milinkovic non riesce ad impattare di testa

12' - Ancora Lazio che prova a rendersi pericolosa con un altro cross di Marusic che però sorvola tutta l'area di rigore granata

11' - Lazio in avanti con Marusic che crossa in mezza dal fondo: nulla di fatto

10' - Immobile prova a mettersi in proprio e a ripartire in contropiede, ma Laxalt lo blocca

9' - La Lazio prova a manovrare con le solite verticalizzazioni dalla difesa, impreciso Caicedo nel controllo

8' - Cataldi lancia Immobile che sbaglia l'appoggio per il compagno di reparto. Riparte il Toro

6' - E' il Torino adesso che prova a costruire partendo dalla difesa, ma la Lazio è ben messa in campo e lascia pochi margini di manovra agli avversari

5' - Partita che si fa subito interessante con le due formazioni che saltano la fase di studio

4' - Bella palla di Caicedo che prova ad inventare per Immobile: Sirigu esce e anticipa l'attaccante della Lazio

3' - Lazio che mantiene il possesso e si affaccia per la prima volta nella metà campo avversaria

2' - Punizione dalla trequarti per gli ospiti: Baselli che mette in mezzo ma Strakosha fa sua la sfera

2' - Lazio che gioca con la classica casacca celeste, il Torino si presenta con la prima maglia, quella granata

1' - Si parte! Il primo pallone lo gioca il Torino che attacca dalla Curva Nord verso la Sud

INIZIO PRIMO TEMPO

20.58 - Eccole le squadre che scendono sul terreno di gioco. Nessuna novità di formazione in casa biancoceleste: confermata la coppia d'attacco con Immobile e Caicedo. Parte l'inno della Serie A: è davvero tutto pronto!

20.55 - In attesa che i 22 calciatori facciano il loro ingresso in campo, lo speaker presenta le formazioni. Il pubblico non è quello delle grandissime occasioni, ma i tifosi biancocelesti si fanno sentire a gran voce come sempre.

20.52 - Le due squadre sono rientrate nel tunnel che porta agli spogliatoi, manca pochissimo all'inizio del match. La scena all'Olimpico se la prende l'aquila Olympia con il consueto volo sopra il terreno di gioco.

20.50 - A ridosso del calcio d'inizio scende in campo il presidente della Lazio, Claudio Lotito, che consegna a Gabriele Paparelli la maglia biancoceleste. Momento commovente all'Olimpico nel ricordo di Vincenzo Paparelli, con in sottofondo le note di "Anche per te" di Lucio Battisti.

20.45 - Nel pre partita di Lazio - Torino ha parlato Thomas Strakosha. CLICCA QUI PER LEGGERE LE PAROLE DEL PORTIERE BIANCOCELESTE

20.40 - Qualche dato statistico: questa è la 131esima volta che Lazio e Torino si affrontano in Serie A. Un bilancio che sorride ai granata con 41 vittorie, 35 sconfitte e 54 pareggi. Per quanto riguarda gli incontri allo stadio Olimpico, la Lazio è in vantaggio per 22 a 12, mentre sono ben 31 le gare terminate in pareggio. Quarto faccia a faccia tra Inzaghi e Mazzarri: regna l'equilibrio assoluto tra i due allenatori, con un successo a testa e un pareggio.

20.30 - Amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it, benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Torino, decima giornata del campionato di Serie A. Il turno infrasettimanale mette di fronte la squadra di Inzaghi a quella di Mazzarri. I biancocelesti vengono dalla vittoria del "Franchi" e quest'oggi vogliono dare continuità per stabilizzarsi nella parte alta della classifica. Dall'altra parte arriva un Torino che ha raccolto solo 2 punti nelle ultime 4 partite di campionato e che vorrà riscattarsi allo stadio Olimpico. Le due squadre sono scese in campo per il riscaldamento: calcio d'inizio previsto alle ore 21.00.