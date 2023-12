RIVIVI LA DIRETTA - Sorteggio Champions League: sarà di nuovo Lazio - Bayern Monaco

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

GLI OTTAVI DI FINALE - Porto - Arsenal;

Napoli - Barcellona;

Psg - Real Sociedad;

Inter - Atletico Madrid;

PSV - Borussia Dortmund;

Lazio - Bayern Monaco;

Copenaghen - Manchester City;

Lipsia - Real Madrid.

AGGIORNAMENTO ORE 12:07 - A occuparsi del sorteggio degli ottavi di finale di Champions League sarà John Terry, leggenda del Chelsea e vincitore della competizione nel 2012.

AGGIORNAMENTO ORE 12:00 - Inizia la cerimonia a Nyon: prima le presentazione di tutte le squadre presenti nel sorteggio, tra cui anche la Lazio di Sarri. Nel video si vede il gol di Provedel contro l'Atletico Madrid e quello di Ciro Immobile contro il Celtic all'Olimpico.

Il giorno è arrivato: a Nyon va in scena il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League 2023/24. Gli accoppiamenti avverranno alle ore 12 nel quartier generale della UEFA, e comprenderanno le prime otto classificate dei gironi (teste di serie) e le otto seconde (tra cui la Lazio, non teste di serie). Seguite tutti gli aggiornamenti in diretta sulla pagina Facebook de Lalaziosiamonoi e qui per la diretta scritta.

TESTE DI SERIE (prime nel girone):

Bayern Monaco (GER, Gruppo A), Arsenal (ENG, B), Real Madrid (ESP, C), Real Sociedad (ESP, D) , Atletico Madrid (ESP, E), Borussia Dortmund (GER, F), Manchester City (ENG, G), Barcellona (ESP, H).

NON TESTE DI SERIE (seconde nel girone):

Copenaghen (DEN, A), PSV (NED, B), Napoli (ITA, C), Inter (ITA, D), Lazio (ITA, E), Psg (FRA, F), Lipsia (GER, G), Porto (POR, H).

COME FUNZIONA IL SORTEGGIO - Le vincitrici dei gironi sono teste di serie e verranno accoppiate alle non teste di serie, tra le quali rientra la squadra di Sarri. Le uniche regole sono che nessuna squadra può affrontarne un'altra della stessa federazione nazionale e, inoltre,i club non possono affrontare quelli già affrontati nella fase a gironi. Non essendoci nessuna italiana nella prima fascia, la Lazio potrà affrontare tutte le teste di serie eccetto l'Atletico Madrid.

DATE DELLE PARTITE - Le sfide si disputeranno nel corso di quattro settimane. L'andata il 13/14/20/21 febbraio 2024, il ritorno il 5/6/12/13 marzo 2024.