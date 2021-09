RIVIVI LA DIRETTA - Torino - Lazio 1-1: Pjaca entra e segna, ma Immobile non perdona!

Serie A TIM 2021-2022 | 5ª giornata

Giovedì 23 settembre 2021, ore 18:30

Stadio Olimpico ‘Grande Torino’, Torino

TORINO LAZIO 1-1 (76' Pjaca, 90'+1' Immobile rig.)

TORINO (3-4-2-1) : V. Milinkovic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Mandragora (61' Lukic), Aina (61' Ansaldi); Linetty (73' Rincon), Brekalo (73' Pjaca); Sanabria.

A disp.: Berisha, Gemello, Buongiorno, Vojvoda, Zima, Baselli, Warming, Verdi.

All.: Ivan Juric

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic (61' Lazzari), Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Akpa Akpro (79' Muriqi), Cataldi (70' Leiva), Luis Alberto (45' Milinkovic); Raul Moro (45' Pedro), Immobile, Felipe Anderson.

A disp.: Strakosha, Adamonis, Patric, Radu, Basic, Escalante, Romero, Muriqi.

All.: Giovanni Martusciello

Arbitro: Rosario Abisso (sez. di Palermo); Assistenti: Tegoni- Vono; IV uomo: Marcenaro; V.A.R.: Orsato; A.V.A.R.: Vivenzi.

Ammoniti: 18' Mandragora (T), 31' Aina (T), 37' Brekalo (T), 45'+1' Marusic (L), 59' Milinkovic (L), 65' Luiz Felipe (L)

SECONDO TEMPO

90'+4' Triplice fischio, finisce Torino - Lazio!

90' +1' GOOOOOOOOOOOOOOOL! Dagli undici metri Ciro Immobile non perdona!

90' Muriqi viene atterrato in area da Djidji. L'arbitro concede il calcio di rigore in favore della Lazio.

89' L'ultimo calcio d'angolo si conclude con la conclusione di Hysaj, completamente fuori misura.

88' La seconda volta è invece Milinkovic a mettere la palla in angolo. Immobile va a un passo dal gol ma ancora il portiere non si fa sorprendere.

87' Calcio d'angolo per la Lazio. Batte Anderson e un calciatore del Torino mette nuovamente la palla in corner.

82' Passaggio filtrante di Muriqi per Immobile, ma la palla è troppo forte e arriva direttamente al portiere granata.

80' Pjaca a un passo dalla doppietta: questa volta Reina interviene in modo perfetto e allontana il pallone.

79' Ultimo cambio per la Lazio: esce Akpa Akpro, entra Muriqi.

78' Immobile viene servito bene da Pedro, ma l'attaccante era in posizione di off-side. Intanto è stato richiamato Muriqi.

76' Il Torino va in vantaggio con Pjaca. L'attaccante, entrato due minuti prima, svetta di testa in area di rigore beffando Reina.

73' Altri due cambi per Juric: fuori Brekalo e Linetty, dentro Pjaca e Rincon.

70' Altra sostituzione per la Lazio: esce Cataldi, entra Leiva.

70' Buona occasione per il Torino con Ansaldi, che crossa in area di rigore: la palla viene deviata in calcio d'angolo. Brivido per la Lazio.

68' Milinkovic tenta la conclusione dal limite dell'area di rigore. Il fratello, Vanja, non deve neanche intervenire: la palla si perde al lato della porta difesa da Reina.

65' Particolarmente duro l'intervento di Luiz Felipe su Brekalo: il brasiliano rimedia il cartellino giallo e l'arbitro opta per il calcio di punizione in favore del Torino.

61' Sostituzione anche per il Torino: Mandragora ed Aina escono dal campo, entrano invece Lukic ed Ansaldi.

61' Altro cambio per la Lazio: fuori Marusic, dentro Lazzari.

59' La gara si fa particolarmente dura. Questa volta a rimediare l'ammonizione è Milinkovic, intervenuto fallosamente su Aina.

56' Duello tra Immobile e Bremer, con quest'ultimo che finisce a terra. L'arbitro a colloquio con Ciro, poi prosegue l'azione. L'attaccante della Lazio continua ad essere bersagliato dai coro dei sostenitori granata.

55' Va a terra un calciatore del Torino. La Lazio prosegue l'azione e non mette la palla in out. Felipe Anderson vede un compagno e lo serve, ma Djidji intercetta la palla. Poi la mette fuori.

53' Torino vicino al gol con Sanabria. Il cross è ancora una volta quello di Singo per il colpo di testa del compagno di squadra: Reina blocca.

50' Pedro scappa agli avversari all'altezza del centrocampo per poi subire fallo. Calcio di punizione per la Lazio.

49' Aina per Linetty che s'accentra e conclude dal limite dell'area. Pronto l'intervento di Reina che blocca la palla.

47' Pericolosissimo taglio di Felipe Anderson all'indirizzo di Pedro che non arriva sulla palla per un soffio.

45' Inizia il secondo tempo con due sostituzioni per la Lazio: fuori Raul Moro e Luis Alberto, dentro Pedro e Milinkovic.

PRIMO TEMPO

45'+2' Arriva il duplice fischio dell'arbitro: finisce ora il primo tempo di Torino - Lazio.

45'+1' Il primo cartellino giallo per la Lazio è quello che l'arbitro estrae all'indirizzo di Marusic. Il montenegrino aveva atterrato Aina.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri due minuti.

44' Djidji toglie a Immobile una buona palla in area di rigore: l'attaccante non riesce a concludere dalle parti di Milinkovic.

42' Occasionissima Torino con Sanabria: la parata di Reina è provvidenziale!

41' Calcio d'angolo in favore del Torino, Bremer non ci arriva. Sugli sviluppi dell'azione vengono murate le conclusioni di Sanabria e Brekalo.

38' Squillo del Torino con Sanabria: il suo diagonale si perde di un soffio alla sinistra di Pepe Reina.

37' Marusic riceve un colpo in testa da Brekalo, anche lui viene ammonito dall'arbitro Chiffi.

34' Linetty tenta la percussione in area ma Acerbi arpiona la palla e si propone in avanti. Servito Immobile, Milinkovic esce dall'area e allontana con un colpo di testa.

32' Qualche secondo più tardi lo stesso Aina si avvicina pericolosamente alla porta difesa da Reina, ma si allunga troppo il pallone che va direttamente in out.

31' Anche Aina viene ammonito dall'arbitro per aver fermato la progressione di Cataldi sulla propria fascia.

30' Anche in questo caso l'ansia dura poco. Dopo aver ricevuto le cure necessarie, il calciatore è pronto a rientrare.

29' Staff medico nuovamente in campo, ma questa volta per un giocatore del Torino. Si tratta di Bremer, andato a terra dopo un fallo di gioco.

28' Niente di preoccupante: il "Mago" esce dal campo ma solo per qualche secondo: è ora pronto a rientrare per proseguire la sua gara.

27' Luis Alberto serve Immobile ma immediatamente va a terra. Lo spagnolo chiede subito l'intervento dei sanitari.

26' Singo si rende ancora pericoloso ma Hysaj mura il tiro. La palla finisce in out, sarà fallo laterale per i granata.

23' Singo s'invola sulla fascia ma Acerbi è bravo a far propria la palla. Il Torino si lamenta per un fallo ma l'arbitro Abisso fa proseguire il gioco. Riparte la Lazio.

22' Destro di Immobile dal limite dell'area di rigore: la palla arriva direttamente tra i guanti di Milinkovic.

20' Sugli sviluppi del calcio d'angolo, battuto da Cataldi, Luis Alberto serve Immobile. L'attaccante, che riceve i fischi del pubblico granata, lotta con Aina ma è alla fine il granata ad avere la meglio. Riparte il Torino.

19' Il calcio di punizione viene battuto da Cataldi, Singo devia in corner.

18' Il primo cartellino giallo del match viene estratto all'indirizzo di Mandragora, "colpevole" del fallo su Akpa Akpro.

17' Leiva recupera una buona palla e lancia Felipe Anderson, Rodriguez anticipa.

14' Luis Alberto mette una buona palla in mezzo all'area di rigore, Pobega allontana.

12' Immobile non arriva per un soffio ad arpionare un'interessantissima palla. C'è l'intervento di Milinkovic in uscita.

10' Brutto errore in fase difensiva del Torino: Immobile tenta di beffare Milinkovic con uno scavetto, la palla finisce in out.

9' Dalla bandierina Rodriguez: Bremer ci prova ma Akpa Akpro allontana in qualche modo. La palla finisce a Linetty che tenta da fuori area ma la palla si perde al lato della porta.

8' Singo crossa in area di rigore, Acerbi devia in angolo. Sarà calcio d'angolo per il Torino.

7' Azione insistita del Torino che si conclude con Marusic che allontana il pericolo. Immobile serve Luis Alberto, ma i granata sono più veloci e continuano ad avere il pallino del gioco.

6' Duello a centrocampo tra Cataldi e Linetty: entrambi finiscono a terra per poi rialzarsi qualche minuto più tardi. Per l'azione è tutto regolare, si prosegue.

5' Reina serve Immobile che vuole immediatamente mandare in porta il compagno di squadra. La palla tuttavia viene arpionata da Rodriguez che fa ripartire il Torino.

2' Pericoloso scambio in area tra Singo e Pobega, ma l'azione non si concretizza e la Lazio può ripartire.

1' Fischia l'arbitro, inizia Torino - Lazio!

AGGIORNAMENTO ORE 18.31 - Si osserva un minuto di raccoglimento per Romano Fogli, ex calciatore del Torino scomparso lo scorso 21 settembre.

AGGIORNAMENTO ORE 18.29 - Le due squadre si schierano, parte l'inno della Serie A.

AGGIORNAMENTO ORE 18.00 - Nell'immediato pre-partita sono arrivate le dichiarazioni di Danilo Cataldi: "Vogliamo la vittoria. Derby? A Roma si respira un'aria diversa" (QUI l'intero intervento).

Buonasera amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta del match tra Torino e Lazio, valido per la quinta giornata di Serie A. I biancocelesti hanno pareggiato contro il Cagliari nell'ultimo impegno di campionato, mentre domenica dovranno vedersela con la Roma nel derby della Capitale. La squadra di Juric, invece, è uscita vincitrice sia dalla sfida contro il Sassuolo che da quella con la Salernitana. Appuntamento alle 18.30 per il fischio d'inizio della partita!

Torino - Lazio, le formazioni ufficiali: Cataldi titolare, chance Moro dal 1'

Torino - Lazio, un'ora al fischio d'inizio: l'Olimpico è pronto ad accogliere il match! - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE