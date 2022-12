Serie A | Presentato l'Emendamento Lotito: riguarda i diritti tv

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Claudio Lotito vuole aiutare concretamente la Serie A. Il presidente della Lazio, da poco anche Senatore, ha presentato un emendamento insieme ad altri due colleghi di Forza Italia che prevede la modifica del dl Aiuti quater: allungare la durata dei contratti di licenza per i diritti tv dei campionati sportivi da tre a cinque anni. L'altro emendamento identico all'interno della proposta è stato avanzato da Daniele Manca del PD. Come riporta l'Ansa se la proposta dovesse passare in Parlamento l'accordo tra Serie A e DAZN si rinnoverebbe automaticamente fino al 2026.