Sorteggi Europa League | Sarà Lazio-Viktoria Plzen! Il tabellone completo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

AGGIORNAMENTO ORE 13.18 - Sarà Lazio-Viktoria Plzen! L'andata si giocherà in Repubblica Ceca il 6 marzo, mentre il ritorno una settimana più tardi (il 13) all'Olimpico. In caso di passaggio del turno, la squadra di Baroni se la vedrà con una tra Bodo Glimt e Olympiacos.

Parte sinistra

Viktoria Plzen-Lazio

Bodo Glimt-Olympiacos

Ajax-Eintracht Francoforte

AZ Alkmaar-Tottenham

Parte destra

Roma-Athletic Club

Fenerbahçe-Glasgow Rangers

Steaua Bucarest-Lione

Real Sociedad-Manchester United

AGGIORNAMENTO ORE 13.08 - Sarà Aritz Aduriz, leggenda dell'Athletic Bilbao, il responsabile del sorteggio degli ottavi di finale di Europa League.

AGGIORNAMENTO ORE 13.05 - La Lazio giocherà con la Roma o col Viktoria Plzen, mentre i giallorossi, se non sarà sfida con la Lazio, affronteranno l’Athletic Club di Bilbao. Di seguito il quadro completo.

Viktoria Plzen vs Lazio/Athletic Club

Bodo/Glimt vs Olympiacos/Rangers

Ajax vs Eintracht Francoforte/Lione

AZ Alkmaar vs Manchester United/Tottenham

Real Sociedad vs Tottenham/Manchester United

FCSB vs Lione/Eintracht Francoforte

Fenerbahce vs Rangers/Olympiacos

Roma vs Athletic Club/Lazio

AGGIORNAMENTO ORE 13.00 - Tutto pronto per il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League: la Lazio aspetta di conoscere la sua avversaria. Sarà o Roma (battuto il Porto) oppure Viktoria Plzen (battuto il Ferencvaros).

La Lazio ha chiuso da prima in classifica il proprio girone con 6 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, dominando la prima fase dell'Europa League. Un successo che ha permesso alla squadra di Marco Baroni di guadagnarsi l'accesso diretto agli ottavi di finale e di godersi dal centro sportivo di Formello la fase ai playoff che si è conclusa ieri sera. La vittoria della Roma per 3-2 contro il Porto allo Stadio Olimpico, in virtù dell'1-1 maturato nella sfida di andata, ha infatti permesso ai giallorossi di ottenere il passaggio agli ottavi della competizione e di candidarsi come una potenziale avversaria dei biancocelesti, così come il Vitkoria Plzen che ha ribaltato la sconfitta dell'andata ed eliminato il Ferencvaros. La squadra ceca ora farà compagnia alla Roma nel calderone delle potenziali avversarie di Lazio ed Athletic Bilbao in attesa della giornata di oggi quando, alle ore 13.00, si svolgeranno i sorteggi che decreteranno da che parte del tabellone si posizionerà la squadra di Baroni.

SORTEGGIO: 21 febbraio, 13.00

PARTE DESTRA: Roma

PARTE SINISTRA: Viktoria Plzen

Pubblicato il 20/02