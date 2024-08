Southampton - Lazio, i biancocelesti creano ma non concretizzano: al St Mary's è 1-1

Amichevole solo di fatto, ma in campo è partita vera. Nel penultimo test prima dell'inizio ufficiale della stagione, la Lazio, per la prima volta in giallo, pareggia 1-1 sul campo del Southampton. Succede tutto nella prima frazione: al gol di Brereton risponde il capolavoro di Castellanos. La squadra di Baroni gioca meglio, crea tanto ma sbaglia altrettanto sottoporta. Anche un pizzico di sfortuna con ben tre legni colpiti in 90 minuti.

PRIMO TEMPO - La Lazio parte in sordina. Serve uno schiaffo prima di iniziare a macinare gioco e occasioni. Dopo due errori in uscita di Casale e Romagnoli, al 5' arriva anche quello di Isaksen che perde un brutto pallone e spiana la strada per il gol del vantaggio inglese firmato da Brereton. I ragazzi di Baroni incassano e rispondono. I biancocelesti carburano con il passare dei minuti come un diesel e alzano il ritmo del pressing in modo particolare con Vecino. Al 29' la pria vera occasione con Castellanos che sfiora il palo a giro dopo un buon recupero di Zaccagni. Lazio padrona del campo e tre minuti più tardi arriva il gol del meritato pareggio. Taty si inventa una meraviglia dal limite con una sforbiciata volante che si spegne all'incrocio dopo un doppio palleggio. Una rete da spiaggia visto anche il periodo. Lazzari sfiora il raddoppio colpendo clamorosamente il palo a porta sguarnita dopo l'uscita fuori tempo di McCarthy. L'ultimo squillo è ancora della Lazio con il Southampton uscito completamente dalla partita. Pellegrini si traveste da Quaresma e di trivela pennella un cross perfetto sulla testa di Isaksen. La frustata del danese però è troppo debole e viene respinta dall'estremo difensore inglese. I biancocelesti chiudono una buona prima frazione, eccetto i primi minuti, con tre ammoniti: Guendouzi, Castellanos e Pellegrini.

SECONDO TEMPO - La ripresa si sviluppa sullo stesso copione del primo tempo. La Lazio domina, colleziona occasioni ma concretizza poco. Al 53' Isaksen "forse" trova il gol del vantaggio: sinitro potente che sbatte sulla traversa e poi sulla linea di porta. Per la terna arbitrale non è gol, ma resta qualche dubbio, repley troppo lontani per stabilirlo. La Lazio flirta ancora con il raddoppio prima con il destro da fuori di Zaccagni, messo in corner da McCarthy, e poi con Castellanos che si divora la rete a porta vuota dopo un extra pass geniale di Lazzari. Al minuto 60 si accendono gli animi, anche troppo. Mega rissa in mezzo al campo dopo le scintille tra Romagnoli e Alcaraz, anche le panchine sul terreno di gioco. Il direttore di gara espelle entrambi i calciatori e fa giocare l'ultima mezzora dieci contro 10. Dieci minuti più tardi la Lazio ha un'altra occasione con Taty che non riesce a servire in modo pulito Guendouzi da solo davanti alla porta. I biancocelesti ci provano fino all'ultimo, anche con i cambi di Baroni - Noslin, Pedro e Tchaouna su tutti - ma senza trovare la via del sorpasso. I ritmi si abbassano come è normale che sia e il match scivola lentamente verso l'1-1 finale che, vista la mole di occasioni create, sta molto stretto alla squadra di Baroni. Ultimo sussulto il diagonale di Edozie ben neutralizzato dal subentrato Mandas. Un altro piccolo passo verso l'inizio ufficiale della stagione. Sabato gli ultimi 90 minuti in amichevole contro il Cadice. Poi sarà tempo di Serie A.