Euro 2020, poker dell’Inghilterra contro il Kosovo di Berisha: 65’ per il laziale

A Pristina, si è appena conclusa la sfida tra Inghilterra e Kosovo. Se i britannici hanno confermato, partita dopo partita, una leadership incontrastata all’interno del girone, per la squadra di Challandes le cose non sono andate come ci si aspettava. Dopo la sconfitta contro la Repubblica Ceca, infatti, la compagine ha praticamente detto addio alla qualificazione all’Europeo del 2020. Almeno tramite girone. Berisha e compagni, infatti, hanno ancora la possibilità di strappare il pass per accedere al torneo tramite play-off. Ottenendo il successo contro la Macedonia nel doppio confronto in programma il prossimo 26 e 31 marzo, la Nazionale andrebbe a giocarsi un posto agli Europei con la vincente tra Bielorussia e Georgia.

INGHILTERRA - La gara andata in scena questo pomeriggio aveva la sola valenza di chiudere con un trionfo il percorso del Kosovo nel proprio raggruppamento. Peccato, però, che i tre punti non siano arrivati. Grazie ai gol di Winks e Kane, arrivati rispettivamente al 32’ e al 79’, gli uomini di Southgate hanno battuto gli avversari, confermando il primo posto nel girone. Altra sconfitta per Berisha e compagni dopo quella contro la Repubblica Ceca. Il centrocampista, che non sta vivendo un momento facile in biancoceleste, soprattutto dopo il grossolano errore contro il Celtic, è stato schierato dall’inizio del match dall’allenatore, ma il suo contributo non è bastato ad insidiare gli inglesi, che hanno dilagato e chiuso definitivamente la sfida all’83’ con Rashford, ed in pieno recupero con Mount. Il giocatore della Lazio, al 65’, ha lasciato il rettangolo da gioco, lasciando spazio ad Halimi. Archiviata la pratica gironi, l’unica speranza per il Kosovo di partecipare ad Euro 2020 arriva dai play-off. Berisha, senza dubbio, rivestirà un ruolo di primo piano.

