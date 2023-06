Italia, Mancini: "Immobile e Retegui si somigliano. Speravo di vincere un Mondiale"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Parlando ai canali ufficiali dell'Italia, il ct Roberto Mancini ha parlato così della sfida di stasera contro la Spagna e dei progressi degli Azzurri: "Ogni tanto ci si guarda indietro, ci sono stati dei momenti bellissimi e momenti molto duri, ma questo fa parte dello sport e della vita. Bisogna accettare tutto e guardare avanti, perché abbiamo degli obiettivi importanti. Stare insieme aiuta a migliorare, siamo riusciti a farlo per 7-8 giorni e non è facile per una Nazionale".

Terza semifinale in tre anni: siamo cambiati più noi o la Spagna?

"Quasi uguale, entrambe stiamo cambiando qualche calciatore per limiti d'età"

Come si vince stasera?

"Sappiamo che contro di loro è molto difficile e giocano un tipo di calcio molto tecnico e offensivo, dovremo avere un buon bilanciamento e una fase offensiva in cui dovremo tenere un buon equilibrio. La formazione? Ci voglio pensare fino alla fine".

Sorpreso dalla vittoria della Croazia?

"Non direi, è una ottima squadra che ha fatto bene all'ultimo Mondiale".

Quando conta la Nations League?

"Non gli si dà importanza quando si perde, è una competizione nata da pochi anni e vincere sarebbe importante, è un trofeo che diventerà sempre più bello nei prossimi anni. Adesso pensiamo ad andare in finale".

Immobile e Retegui per la prima volta convocati insieme:

"Si assomigliano molto, sono due bomber. Ciro è più esperto, Retegui è più giovane, non è detto che non possano giocare insieme".

Come sono tornati i giocatori dell'Inter dopo la finale?

"Erano dispiaciuti, perdere la finale immeritatamente, come è accaduto per le altre italiane non è semplice. Però mi sembra che stiano abbastanza bene".

Ha festeggiato i 5 anni sulla panchina azzurra: sono tanti o pochi?

"Sono tanti, è difficile fare questo mestiere per così tanto tempo, è un po' come il presidente del Consiglio... Speravo a questo punto di aver già vinto un Mondiale, quello era l'obiettivo. Purtroppo non ci siamo qualificati. Ora dovremo aspettare altri due anni per provare ad arrivare anche a questo".