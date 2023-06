Nations League, De La Fuente: "Possiamo vincere ogni titolo. So cosa ho tra le mani"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Ci giochiamo un titolo in due partite. Ci aspetta una grande partita contro l'Italia. Siamo privilegiati perché possiamo vincere un titolo. Sono felice di giocare contro l'Italia ed è grazie a quello che questi giocatori e i precedenti allenatori hanno fatto". Così Luis de la Fuente, ct della Spagna, parlando ieri alla vigilia della semifinale di Nations League contro l'Italia. "La squadra sta facendo passi avanti. A poco a poco. Saremo all'altezza del compito. Di sicuro. In ogni partita penso sia la mia ultima partita. Non sappiamo cosa succederà domani, ma la affrontiamo come se fosse l'ultima partita", aggiunge come riporta Marca. "Abbiamo il potenziale per vincere qualsiasi titolo, ma devi rispettare i tuoi rivali. L'Italia è una squadra molto simile a noi, è nello stesso processo di consolidamento di un'idea. Abbiamo molte somiglianze. Sono sicuro che possiamo fare qualcosa di molto importante. Questa è un'opportunità storica. So cosa ho tra le mani", ha concluso.