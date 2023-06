Nations League, domani le due finali: il programma completo

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Domani sono in programma le due partite conclusive della Nations League. Alle ore 15, l'Olanda ospita l'Italia per la finalina valevole per il terzo e quarto posto. Alle 20:45, la Croazia riceve la Spagna. La finale tra croati e spagnoli si svolgerà presso lo stadio De Kuip di Rottedarm. I ragazzi di Mancini dopo la sconfitta in semifinale contro la Spagna proveranno a battere l'Olanda e conquistare l'ultimo posto del podio. La gara degli azzurri si terrà presso il De Grolsch Veste di Enschede. Nelle prime due edizioni hanno trionfato il Portogallo e Francia. I transalipini sono al momento i detentori della coppa in attesa di sapere quale sarà la prossima nazionale a sollevarla.

