Nazionali | Il Montenegro manda ko il Libano, ma Marusic...

NAZIONALI LAZIO - Il Montenegro vince in amichevole contro il Libano per 3-2. La partita si è disputata questo pomeriggio alle 18.00, con la squadra di Marusic, giocatore della Lazio, andata a segno con la doppietta di Kuc e la rete di Osmajic. Il 3-2 siglato dà fiducia in vista della partita contro la Serbia di Sergej Milinkovic-Savic - ex compagno del difensore biancoceleste - valida per le qualificazioni europee. Un curioso aspetto però della partita è targato Marusic. Il difensore non era presente nè in campo e nè in panchina. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, è possibile che, dovendo giocare il doppio impegno, si sia trattato di semplice gestione. Magari Adam giocherà contro il Sergente martedì 17 ottobre, ma per il momento rimangono da valutare le sue condizioni per non incorrere a un infortunio, molto vicino alla ripresa di campionato.