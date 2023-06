Nazionali U21, esordio ok per la Spagna, ma Gila…

TUTTOmercatoWEB.com

Mario Gila sperava in un esordio, eppure così non è stato. Il giocatore della Lazio è stato convocato dal ct Denia per la sfida di questa sera contro la Romania: grande emozione per lui. Il difensore biancoceleste sperava in un suo impiego nell’Europeo U21, ma questa sera è rimasto in panchina senza nemmeno disputare un minuto. Così, la Spagna è riuscita a vincere lo stesso per 3-0 con le reti di Baena, Miranda e Sergio Gomez. Chissà che il centrale non venga scelto da Denia questo sabato alle 20:45 contro la Croazia…