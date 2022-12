Adani e la finale del Mondiale: la decisione della Rai

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Nella serata di ieri, dopo la vittoria della Francia sul Marocco, sono state definite le finaliste del Mondiale in Qatar. I Blues di Kylian Mbappe affronteranno l'Argentina di Leo Messi, alla sua ultima partita in una Coppa del Mondo. La sfida, in programma per domenica 18 dicembre alle ore 16.00, come tutte quelle della competizione sarà esclusiva della Rai che, a sorpresa, ha escluso Adani dal commento tecnico. L'ex calciatore e spalla di Stefano Bizzotto, secondo quanto riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, racconterà una finale, ma quella del terzo e quarto posto tra Croazia e Marocco (sabato, 17 dicembre alle ore 16.00).