AIA, Orsato: "Mourinho sulle p***e? Nessuno è prevenuto. Ci sto male..."

RASSEGNA STAMPA - In una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Daniele Orsato ha parlato a 360 gradi. Tanti i temi toccati, ma nella chiacchierata si pensa subito a quanto gli arbitri siano permalosi. A quel punto Orsato ha risposto che in campo ne vale 5 su una scala fino a 10, meno che fuori. Spiega anche di rimanerci male quando la critica mette in discussione la loro buonafede. Quando poi gli viene proposta la novità di ospitare nella sala Var un ex calciatore professionista, il fischietto ha replicato spiegando che in sala ci sia gente che ha diretto centinaia di partite e a tutti livelli. Infine, non poteva mancare l'inevitabile domanda su Mourinho, pizzicato in più occasioni a discutere con arbitri e portando con sè anche registratori. "Mourinho vi sta un po’ sulle palle. E ditelo, su...", chiede il giornalista. A quel punto, il direttore di gara ha replicato: «Ricordati le parole di Chiffi. Nessuno di noi parte prevenuto, mai: abbiamo altri pensieri, altre preoccupazioni. L’arbitro prevenuto è un assurdo».