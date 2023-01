Alghe innovative e fitolampade solari, il prato dell'Olimpico soddisferà Sarri e Mourinho?

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Saranno mesi difficili per lo Stadio Olimpico, o meglio per il suo manto erboso. Sul tappeto verde dell'impianto romano si giocherà in poco tempo una quantità enorme di match: 27 match di calcio, 3 di rugby, altre possibilissime partite di Coppa Italia in caso di prosecuzione nel torneo di Lazio e Roma, oltre che la squadra femminile giallorossa in Champions. A grande richiesta soprattutto di Maurizio Sarri che nei mesi passati si era lamentato e non poco delle condizioni in cui versava il prato, i lavori di rifacimento del manto erboso, ora più fitto e robusto, sono stati molto efficaci. Come riporta la rassegna di Radiosei, i grandi risultati sono stati possibili grazie a mezzi tecnologici avanzati come fitolampade per la produzione di luce solare. Sono stati inoltre usati aminoacidi vegetali e bioattivatori dello sviluppo radicale, oltre a innovativi prodotti derivanti dalle alghe. Saranno soddisfatti ora Sarri e Mourinho? Per ora si sono espressi poco o niente sull'argomento, soprattutto il laziale ha ammesso di credere poco ai report e di voler guardare con i suoi occhi questo presunto cambiamento.