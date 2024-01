Arbitri, Rocchi "smista" i colleghi: i migliori in Serie A e chi non se lo merita...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Questione bollente quella degli arbitri nelle ultime settimane. Dopo le polemiche emerse con l'inchiesta de Le iene, Gianluca Rocchi ha fatto le sue designazioni confermando quello che aveva già detto: "Arbitra chi mi dà garanzie e chi è in forma". L'edizione odierna del Corriere dello Sport ricorda proprio questo "gruppo di migliori" che in passato arbitravano in A e un gruppo (meno affidabile) da mandare a crescere in B. Ecco allora che in campo nella prossima giornata ci saranno 10 arbitri, tutti (Colombo a parte) con almeno 8 anni fra CAN A e B. Occhi puntati su Inter-Juve della giornata successiva e Rocchi già pensa a chi potrebbe gestire con mano ferma ed esperienza la sfida scudetto. "Ho fatto delle scelte, quando arriverò in fondo farò una selezione", ha detto a Coverciano.