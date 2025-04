Atalanta - Lazio e una media gol altissima: il Gewiss promette spettacolo

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Fra qualche ora andrà in scena Atalanta-Lazio, una sfida che regala sempre spettacolo, ma che in questo momento della stagione vedrà sfidarsi due squadre che non stanno passando un periodo felice. Baroni non può permettersi altri passi falsi, mentre di fronte avrà Gasperini, affamato di rilancio dopo un periodo complicato.

Come ricorda il Corriere dello Sport, la Dea ha perso le ultime due partite senza segnare e in casa il Gewiss Stadium non è più un fortino: dopo sei vittorie di fila tra ottobre e dicembre, sono arrivate sei gare senza successi (4 pareggi e 2 sconfitte). La Lazio, invece, ha ancora nelle orecchie i cinque gol subiti a Bologna e in campionato ha vinto solo una delle ultime sei (contro il Milan a San Siro lo scorso 2 marzo).

A Bergamo, però, potrebbe cambiare tutto: nelle ultime 11 sfide giocate in casa nerazzurra, Lazio e Atalanta hanno messo a segno 41 gol, con una media di 3.7 reti a partita (21 dell’Atalanta, 20 della Lazio). Gol che, come visto finora in stagione, possono arrivare in ogni modo: l’Atalanta infatti primeggia per reti di testa (11) e da fuori area (9). E attenzione ai cross: biancocelesti e nerazzurri sono le squadre che ne effettuano di più su azione (472 l’Atalanta, 463 la Lazio). Baroni dal canto suo può contare su tutti: ha mandato in gol 15 giocatori diversi, e 15 reti sono arrivate dalla panchina. Sarà una sfida anche tra titolari e riserve.